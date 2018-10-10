Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) baÅŸladÄ±

Ekoloji temalÄ± belgesel filmlerin Ã¼retimi, gÃ¶sterimi ve Ã¶dÃ¼llendirilmesine baÄŸÄ±msÄ±z bir alan aÃ§an BIFED, Bozcaada'daki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni ile baÅŸladÄ±.

Bozcaada UluslararasÄ± Ekolojik Belgesel Festivali (BIFED) Halk EÄŸitim Merkezi’nde yapÄ±lan açÄ±lÄ±ÅŸ töreniyle baÅŸladÄ±.14 Ekim’e kadar devam edecek festivalde, 5 günde 51 belgesel sinemaseverlerle buluÅŸacak.

Ekoloji temalÄ± belgesel filmlerin üretimi, gösterimi ve ödüllendirilmesine baÄŸÄ±msÄ±z bir alan açmak amacÄ±yla beÅŸ yÄ±l önce Bozcaada’da doÄŸan BIFED, dünyada yaÅŸanan sorunlara belgeseller üzerinden bakÄ±p çözüm aramayÄ± önemseyerek yoluna devam ediyor. Belgesel yönetmenleri, izleyicileri, sinema öÄŸrencileri, çevre aktivistleri, birbirine uzak coÄŸrafyalarda, benzer sorunlarla kendi yöntemleriyle mücadele edenlerin hikayeleri Bozcaada’da buluÅŸuyor.

Bu yÄ±l 56 ülkeden 250 belgesel film baÅŸvurusu yapÄ±lan BIFED’te jürinin seçimiyle Kanada, Ä°spanya, Almanya, Ä°sviçre, Avusturya, Fransa, Portekiz ve Türkiye’den belgesel filmler perdeye yansÄ±yacak. Bu yÄ±l finale kalan filmlerin konularÄ± arasÄ±nda çöp, tohum, mülteciler, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, alternatif yaÅŸam arayÄ±ÅŸlarÄ± baÅŸlÄ±klarÄ± öne çÄ±kÄ±yor.

BIFED FÄ°LM GÖSTERÄ°MLERÄ° ÜCRETSÄ°Z

YönetmenliÄŸini Petra Holzer Özgüven‘in, koordinatörlüÄŸünü Ethem Özgüven‘in, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Bozcaada Belediye BaÅŸkanÄ± Dr. Hakan Can YÄ±lmaz‘Ä±n üstlendiÄŸi BIFED’in film gösterimleri ücretsiz olup, www.bifed.org adresinden filmler, Bozcaada’da festival süresince uygun konaklama imkânlarÄ± ve festivalle ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgilere ulaÅŸmak mümkün. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 17:50

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