SaÄŸlÄ±k BakanÄ± 'SaÄŸlÄ±kta kÄ±sÄ±ntÄ± yok' derken TTB 'Belgeler ortada' dedi

Bakan Fahrettin Koca, 'saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nda kÄ±sÄ±ntÄ±ya gidildiÄŸi ve acil olmayan ameliyatlarÄ±n yapÄ±lmayacaÄŸÄ±' haberlerinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti

Son günlerde hastane yönetimleri tarafÄ±ndan ‘döviz kurundaki artÄ±ÅŸ nedeniyle acil olmayan ameliyatlarÄ± yapmayÄ±n’ yazÄ±lÄ± belgelerin basÄ±nda yer almasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yapan SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, “Dövizdeki kur artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nda kÄ±sÄ±ntÄ±ya gidildiÄŸi veya idareler tarafÄ±ndan bu tarz talimatlar verildiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n aslÄ± yoktur” dedi. Bakan Koca’nÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± gazetemize deÄŸerlendiren Türk Tabipler BirliÄŸi (TTB) BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, ortada reel bir durum olduÄŸunu, hastane yönetimlerinin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± belgelerin hepsinin gerçek olduÄŸunu ve kur krizinden dolayÄ± firmalarÄ±n yeni malzeme alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bakan Koca’nÄ±n ‘Biz böyle bir talimat vermedik’ açÄ±klamasÄ±na da deÄŸinen AdÄ±yaman, biz bakanlÄ±k böyle bir talimat verdi demiyoruz ancak kamu hastaneleri ve kamuya baÄŸlÄ± üniversite hastaneleri yönetimlerinin ne yazÄ±k ki bunu yapmaya mecbur kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. 2010 yÄ±lÄ±ndaki SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi’ne göre malzeme fiyatlarÄ±nÄ±n ödendiÄŸini hatÄ±rlatan AdÄ±yaman, firmalarÄ±n bu nedenle malzeme vermediÄŸini ifade ederek “O zaman ne yapacak hastane yönetimleri Gazi Üniversitesi Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nin belgelerinde ortaya çÄ±kan bu yazÄ±larÄ± yazmak durumunda kalÄ±yorlar. Bu yazÄ±lar kamu hastanelerinin nasÄ±l bir durumda olduÄŸunu ortaya koyuyor” diye konuÅŸtu.

SAÄžLIK BAKANI FAHRETTÄ°N KOCA NE DEMÄ°ÅžTÄ° ?

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca, tÄ±bbi malzeme alÄ±nmamasÄ± nedeniyle hastanelerde ameliyatlarÄ±n durduÄŸuna ve piyasada bazÄ± ilaçlarÄ±n bulunamadÄ±ÄŸÄ±na dair iddialarÄ±n doÄŸru iddia ederek ÅŸunlarÄ± söyledi; “BazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda tÄ±bbi malzeme alÄ±nmamasÄ± sebebiyle hastanelerde ameliyatlarÄ±n durduÄŸuna ve piyasada bazÄ± ilaçlarÄ±n bulunamadÄ±ÄŸÄ±na dair haberler yer almaktadÄ±r. Dövizdeki kur artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle saÄŸlÄ±k harcamalarÄ±nda kÄ±sÄ±ntÄ±ya gidildiÄŸi veya idareler tarafÄ±ndan bu tarz talimatlar verildiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n aslÄ± yoktur. Tasarruf gerekçesi ile saÄŸlÄ±k hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha göstermemiz mümkün deÄŸildir SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak ekonomik dalgalanmalarÄ±n herhangi bir ÅŸekilde saÄŸlÄ±k hizmetlerini, dolayÄ±sÄ±yla vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± etkilememesi için gerekli tedbirleri almÄ±ÅŸ olduÄŸumuz hususunda kamuoyunu bilgilendiririz.

NE OLMUÅžTU?

Ankara’da bulunan Gazi Üniversitesi Hastanesi BaÅŸhekimliÄŸi tarafÄ±ndan Genel Cerrahi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilen “Malzeme alÄ±mlarÄ±” konulu yazÄ±da, cerrahi ana bilim dallarÄ±ndan kemer sÄ±kmalarÄ± istenmiÅŸti. BaÅŸhekim Ahmet Demircan imzalÄ± yazÄ±da, ihtiyaç duyulan ilaç ve tÄ±bbi malzemeleri tedarik eden firmalarÄ±n SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi’nin üzerinde fiyat verdiÄŸini belirtmiÅŸ alÄ±nacak önlemleri ÅŸöyle sÄ±ralamÄ±ÅŸtÄ±: “SaÄŸlÄ±k hizmetlerinin bekletilemez ve aksatÄ±lamaz, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve yaÅŸamÄ±nÄ±n ihmal edilemez özelliÄŸi nedeniyle ameliyatlarda/iÅŸlemlerde kullanÄ±lacak malzemelerin satÄ±n alma süreçlerinin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekçeli raporun satÄ±n alma iÅŸlemlerinin altÄ±na eklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte hayati öneme haiz malzemeler alÄ±Ä±nacak olup, diÄŸer elektif ameliyat, iÅŸlem vb. için kullanÄ±lacak malzemelerin alÄ±mÄ± bir süreliÄŸine ertelenecektir" (HABER MERKEZÄ°)

BaÅŸhekimlikten tasarruf talimatÄ±: Hayati olmayan ameliyatlarÄ± yapmayÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 18:55

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