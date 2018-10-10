DÄ°SK'ten TÃ¼rk-Ä°ÅŸ'e 'krize karÅŸÄ± mÃ¼cadele' ziyareti

DÄ°SK ekonomik kriz sÃ¼recini ve iÅŸÃ§ilerin sorunlarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere TÃ¼rk-Ä°ÅŸ'i ziyaret etti.

DÄ°SK yönetimi, Türkiye'nin girdiÄŸi kriz süreci ve iÅŸçilerin sorunlarÄ±nÄ± görüÅŸmek için Türk-Ä°ÅŸ'i ziyaret etti. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Türk-Ä°ÅŸ ve DÄ°SK baÅŸkanlarÄ±, asgari ücret, iÅŸsizlik fonu, taÅŸeron iÅŸçilik ve iÅŸten atmalar gibi konularda hemfikir olduklarÄ±nÄ± söylediler. Ancak krize karÅŸÄ± birlikte mücadele için ne gibi adÄ±mlar atÄ±lacaÄŸÄ± konusunda bir yanÄ±t verilmedi.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± ÇerkezoÄŸlu, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n olduÄŸu koÅŸullarda iÅŸçileri krize karÅŸÄ± koruyacak politikalarÄ±n geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini belirterek, “DÄ°SK BaÅŸkanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sonucunda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z krize karÅŸÄ± emeÄŸin savunmasÄ±na iliÅŸkin önerilerimizi Türk-Ä°ÅŸ ile deÄŸerlendirdik” dedi.

2018 yÄ±lÄ±nda enflasyon yüzde 24'e çÄ±karken asgari ücrete yüzde 14 zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÇerkezoÄŸlu, sadece asgari ücret açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bile enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda ücretlerin gerilediÄŸini söyledi.

'Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K FONU'NU KULLANMAKTAN VAZGEÇMELERÄ° LAZIM'

Türk Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay, DÄ°SK'in temsil ettiÄŸi iÅŸçilerin de Türk-Ä°ÅŸ temsil ettiÄŸi iÅŸçiler de sorunlarÄ±nÄ±n aynÄ± olduÄŸunu söyledi. Asgari ücret pazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 bin TL üzerinden baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸini belirten Atalay, 6 milyona yakÄ±n insanÄ±n asgari ücretle geçindiÄŸini söyledi. 2001 krizinde o dönemin DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Süleyman Çelebi'nin “Ä°ÅŸimi istiyorum” sloganÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Atakay, “Dün de aklÄ±ma geldi. Tabi iÅŸimi istiyorum erken bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± beraber paylaÅŸalÄ±m. Türkiye'deki bütün iÅŸverenler mi battÄ±? Lokantalar, oteller, tatil yerleri hep dolu” dedi. PatronlarÄ±n Ä°ÅŸisizlik Fonu'ndaki paralarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, krizi fÄ±rsata çevirdiÄŸini belirten Atalay, “Ä°ÅŸverenlerin bu parayÄ± kullanmaktan vazgeçmeleri lazÄ±m. O para adÄ± üstünde iÅŸssizlerin kullanacaÄŸÄ± para” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

SORUNLARIN NE OLDUÄžU KONUSUNDA HEMFÄ°KÄ°RLER

ArdÄ±ndan ÇerkezoÄŸlu ve Atalay, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. DÄ°SK ve Türk-Ä°ÅŸ'in krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçilerin ödememesi için birlikte hareket etmeleri konusunda görüÅŸmede nasÄ±l bir sonucun ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sorusuna ÇerkezoÄŸlu yanÄ±t verdi.

Ä°ki iÅŸçi konfederasyonu olarak hemfikir olduklarÄ± sorunlarÄ± sÄ±ralayan ÇerkezoÄŸlu, “Birincisi, asgari ücretin enflasyon ve kriz karÅŸÄ±sÄ±nda revize edilmesi, 2019 asgari ücretin de yeni bir rakam üzerinden belirlenmesi. AynÄ± zamanda krizi fÄ±rsata çevirenlerin iÅŸçileri iÅŸten atmasÄ±na ve iÅŸsizlik fonunun amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±mÄ±na son verilmesi. Fonun kriz koÅŸullarÄ±nda iÅŸçileri koruyacak ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ± konusunda düzenlemeler yapÄ±lmasÄ±. Ä°ÅŸsizlerin fondan yararlanma koÅŸullarÄ±nÄ±n esnetilmesi, iÅŸsizlik ödemelerinin miktarÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±” dedi.

Yine taÅŸeron iÅŸçilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n olduÄŸunu belirten ÇerkezoÄŸlu, belediyelerdeki taÅŸeron iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve belediye ÅŸirketlerin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kamuya geçen iÅŸçilerin alacaklarÄ± zammÄ±n 2020'ye kadar yüzde 4+4'e sabitlendiÄŸini kaydeden ÇerkezoÄŸlu, “Bu gerçek hayatla baÄŸdaÅŸÄ±r bir ÅŸey deÄŸil. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçte krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilere kesilmesini engelleyecek bir takÄ±m politikalarÄ±n geliÅŸtirilmesi için ortak adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z” dedi.

'FEDAKARLIÄžI Ä°MKANI OLAN YAPSIN'

Bir gazetecinin önümüzdeki süreçte toplanacaÄŸÄ± belirtilen üçlü danÄ±ÅŸma kurulunda iÅŸçilerden kriz için fedakarlÄ±k istenirse sendikalarÄ±n ne yapacaÄŸÄ± sorusuna yanÄ±t veren Türk Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Atalay ÅŸöyle konuÅŸtu: “CanÄ±mÄ±zÄ± mÄ± alacaklar daha ne yapacaklar? 1600 TL'ye ne fedakarlÄ±ÄŸÄ±? Ä°mkanÄ± olanlar yapsÄ±n diyeceÄŸiz. Hükümet 'iÅŸçileri enflasyona ezdirmeyeceÄŸiz' diyor. Yüzde 4+4 verilen zam, hükümetin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± enflasyon ise yüzde 24. 2020'ye kadar yüksek hakemin belirlediÄŸi bu ücretle iÅŸçiler hayatÄ±nÄ± devam ettiremezler. SorunlarÄ±mÄ±z aynÄ± bu nedenle farklÄ± bir ÅŸey düÅŸündüÄŸümüzü zannetmiyorum” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 17:25

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