Yozgatâ€™ta 194 Ã§iftÃ§i icra takibinde

TarÄ±m Kredi borcundan dolayÄ± Yozgatâ€™ta 194 dosyanÄ±n icra takibinde olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Yozgat genelinde TarÄ±m Kredi Kooperatifi’ne kayÄ±tlÄ± çiftçilerin bu yÄ±l toplam 25 milyon 126 bin lira tutarÄ±nda borcunu erteletmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, çiftçilerin git gide yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve borçlarÄ±nÄ± ödeyemez hale geldiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

Keven duruma, “TarÄ±mda girdi maliyetlerine, gübreye ve mazota yapÄ±lan zamlar çiftçimizin belini bükmüÅŸtür. DiÄŸer yandan ithalat politikasÄ± sonucu çiftçilerimiz ürününü ya satamamakta ya da aÅŸÄ±rÄ± düÅŸük fiyata alÄ±cÄ± bulmaktadÄ±rlar, bunun sonucunda da zarar etmekte ve borçlarÄ±nÄ± ödeyemez duruma düÅŸmektedirler. Siyasi iktidar ithalata bir son vermeli ve ülke tarÄ±mÄ±nÄ±n sorunlarÄ±yla ilgilenmelidir” sözleriyle tepki gösterdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

CHP'li Aykut ErdoÄŸdu: Cari aÃ§Ä±ÄŸÄ±n daralmasÄ± stagflasyonun kanÄ±tÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 17:13

www.evrensel.net