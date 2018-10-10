Arjantinâ€™de Ã¶ÄŸretmenler iÅŸ bÄ±raktÄ±

Arjantin'de Ã¶ÄŸretmenlerin taleplerini dikkate almayan hÃ¼kÃ¼met eÄŸitimin aksamasÄ±na neden oluyor. Ã–ÄŸretmenler bu yÄ±l 6. kez iÅŸ bÄ±raktÄ±.(FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Arjantin’de öÄŸretmenler bu yÄ±l 6. kez iÅŸ bÄ±raktÄ±. ÖÄŸretmenlerin taleplerini dikkate almayan saÄŸcÄ± hükümet eÄŸitimin aksamasÄ±na neden oluyor. “Onurlu bir ücret” isteyen öÄŸretmenlerin grevleri nedeniyle eÄŸitim öÄŸretimin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± marttan bu yana okullarda toplam 24 gün eÄŸitim verilemedi. ÖÄŸretmenler son olarak pazartesi ve salÄ± günü de iÅŸ bÄ±raktÄ±lar. ÖÄŸretmen sendikalarÄ± greve katÄ±lÄ±mÄ±n yüzde 90 oranÄ±nda gerçekleÅŸtiÄŸini açÄ±kladÄ±lar. AyrÄ±ca baÅŸkent Buenos Aires’teki kitlesel yürüyüÅŸe de binlerce eÄŸitimci katÄ±ldÄ±.

Arjantin’de, Buenos Aires eyaletinde öÄŸretmen sendikalarÄ±yla yerel yönetim arasÄ±nda, maaÅŸlara yapÄ±lacak artÄ±ÅŸlar konusunda yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle eÄŸitimciler grev sÄ±k sÄ±k greve çÄ±kmak zorunda kalÄ±yor.

Buenos Aires Eyaleti Kültür ve EÄŸitim Genel Müdürü Gabriel Sanhcez Zinny, sendikalarla daha önce 18 kez masaya oturduklarÄ±nÄ± söyleyerek, “Yeni bir anlaÅŸmaya varmak için sendikalarla perÅŸembe günü tekrar bir araya geleceÄŸiz” dedi.

UluslararasÄ± Para Fonununa (IMF) göre Arjantin yüzde 40’lÄ±k oranla dünyada enflasyonun en yüksek olduÄŸu 5 ülke arasÄ±nda yer alÄ±yor. Yüksek enflasyon ve Arjantin pesosundaki büyük deÄŸer kaybÄ± emekçilerin maaÅŸlarÄ±nÄ±n da erimesine neden oluyor.

Göreve geldiÄŸinden bu yana kamu emekçilerini kitlesel olarak iÅŸten atan, kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ± hayata geçiren Mauricio Macri hükümeti son olarak IMF’den toplam 57 milyar dolar borç anlaÅŸmasÄ± yaparak yeni kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ±n sinyalini vermiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 17:14

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