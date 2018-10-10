Esnaf kara liste yÃ¼zÃ¼nden tefecilerin eline dÃ¼ÅŸÃ¼yor

TÃ¼rkiye Esnaf ve SanatkÃ¢rlar Konfederasyonu Genel BaÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken, 'Esnaf kara listede olduÄŸundan kredi Ã§ekemiyor, tefeciye gÃ¼n doÄŸuyor' dedi.

Kara liste yüzünden bankadan para alamayan esnafÄ±n tefecilerin kurbanÄ± olduÄŸunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, “Para ihtiyacÄ± olan esnaf kara listede olduÄŸunda bankadan kredi çekemiyor. Bu durumda da tefecilere gün doÄŸuyor. EsnafÄ± tefecilere mecbur bÄ±rakan sistemin düzeltilmesi ve etkin bir sicil affÄ± gelmesi ÅŸart oldu” dedi.

EsnafÄ±n birçok kalemde vergi ile, çevresindeki AVM ve zincir marketler ile uÄŸraÅŸÄ±rken iÅŸ yeriyle ilgili ya da kendi ihtiyacÄ±yla ilgili para sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Palandöken, “Bu da tefeciler için çok büyük fÄ±rsat haline geliyor. Esnaf kara liste yüzünden bankadan para alamayÄ±nca son çare mecburen tefecinin eline düÅŸüyor. KafalarÄ±na göre faiz uygulayan tefeciler bir ay yüzde 20, diÄŸer ay yüzde 50 gibi uçuk faizlerle esnafÄ± soyuyor. Bu tamamen kan emiciliktir. EsnafÄ±n zaten aldÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n iki-üç katÄ±nÄ± ödeyebilecek durumu olsa ilk aldÄ±ÄŸÄ± paraya ihtiyaç da duymaz. Bu yüzden her gün tehditlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan, iflas eden, ailesiyle arasÄ± bozulan, depresyona giren birçok esnafÄ±mÄ±z var” diye konuÅŸtu.

BANKA FAÄ°ZLERÄ° DE YÜKSEK AMA...

Banka faizlerinin de yüksek fakat tefecilerin onlardan çok daha beter olduÄŸunu ifade eden Palandöken ÅŸu bilgilire verdi: “Esnafa yönelik kredi imkânlarÄ± var fakat esnaf buna kara listede olduÄŸu için ulaÅŸamÄ±yor. EsnafÄ±n sermayesi az, ekonomik dalgalanmalardan da en çok etkilenen kesim. Hal böyle iken geçmiÅŸte borçlarÄ±nÄ± ödeyemediÄŸinde kara listeye alÄ±nmÄ±ÅŸ oluyor. Tüm borçlarÄ±nÄ± temizlese bile kara listede görünüyor. ArtÄ±k etkin bir sicil affÄ± esnaf için ÅŸart. 2003, 2009 ve 2017 yÄ±llarÄ±nda üç kez sicil affÄ± çÄ±karÄ±ldÄ± fakat bunu görmezden gelen bankalar oldu”. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 17:00

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