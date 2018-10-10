EMEP, emek Ã¶rgÃ¼tlerine ziyaretlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Emek Partisi, 'Ortak bir mÃ¼cadele platformu etrafÄ±nda mÃ¼cadele' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla emek Ã¶rgÃ¼tlerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Ekonomik kriz karÅŸÄ±sÄ±nda hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± önlemlerin, faturayÄ± halka yÄ±kmak olduÄŸunu söyleyen Emek Partisi (EMEP), “Ortak bir mücadele platformu etrafÄ±nda mücadele” çaÄŸrÄ±sÄ±yla emek örgütlerini ziyaret etmeye devam ediyor.

EMEP’in Antep’teki ilk duraÄŸÄ± KESK oldu. EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen, “AKP 16 yÄ±l boyunca kitleleri ideolojik ve siyasi hegemonyayla yedekledi. Bugünkü ekonomik durum AKP’nin yedeklediÄŸi kitleleri onun ekonomi politikalarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirebilir. Hükümetin ekonomi politikalarÄ±na karÅŸÄ± ortak bir mücadele verilmeli. Bu mücadelenin emekçilerin talepleri etrafÄ±nda birleÅŸmesi gerekir” dedi.

Ä°ÅŸçi ve emekçilerin zorlu bir süreçten geçtiÄŸini söyleyen KESK Åžube Sözcüsü Ali Ersönmez de “Ä°ki yÄ±llÄ±k süreç bize gösterdi ki siyasi mücadelenin zayÄ±f olduÄŸu bir ülkede sendikal mücadele de güçsüz oluyor. Emek mücadelesinde yer alan sendikalar, meslek odalarÄ± ile birlikte iÅŸçiden, emekçiden yana, demokrasiden yana tutum almalÄ±” diye konuÅŸtu.

EMEP daha sonra DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ’i ziyaret etti. EMEP Antep’te, iÅŸten atmalarla birlikte emekçilerin, Hükümetin ekonomi politikalarÄ±na tepki duyduÄŸunu, AKP’nin ideolojik örtüsünü parçalayacak koÅŸullarÄ±n oluÅŸtuÄŸunu belirtirken, Genel-Ä°ÅŸ 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Ali Güdücü ise “AKP ÅŸimdiye kadar en zorlu süreci yaÅŸÄ±yor. Halk yapÄ±lan zamlara çok tepkili. Türk ve Kürt emekçilerin birlikte mücadelesi çözümü getirecektir” dedi. GörüÅŸmede, Heyet son olarak Türk-Ä°ÅŸ’i ziyaret etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ELDEN NE GELÄ°YORSA YAPMAYA HAZIRIZ’

Emek Partisi Kayseri Ä°l Örgütü de ÅŸu ana kadar Türk-Ä°ÅŸ Kayseri Ä°l Temsilcisi Ä°dris Güven, Türk Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Yol-Ä°ÅŸ 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Atilla Özmel, SES Åžube BaÅŸkanÄ± BaÅŸkanÄ± Orhan Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, EÄŸitim Sen Kayseri Åžube BaÅŸkanÄ± UlaÅŸ ApaydÄ±n ve yönetim kurulu üyeleriyle görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi.

GörüÅŸmelerde, tüm iÅŸçi ve kamu emekçisi sendikalarÄ±n temsilcilerinin ve yönetim kurulu üyelerinin ortak görüÅŸü, krizin yükünün iÅŸçilere ve emekçilere yüklendiÄŸi, patronlara ise yeni fÄ±rsatlar sunulduÄŸu oldu.

‘BAÅžKA ÇAREMÄ°Z YOK’

Türk-Ä°ÅŸ Kayseri Ä°l Temsilcisi Ä°dris Güven “GörüldüÄŸü üzere her ÅŸeye zam geldi. Ä°ÅŸçiler geçinemez durumda, iÅŸsizlik almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. Merkezimizin aldÄ±ÄŸÄ± karar doÄŸrultusunda ilimiz Kayseri’de de elimizden ne geliyorsa Türk-Ä°ÅŸ adÄ±na yapmaya hazÄ±rÄ±z” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Yol-Ä°ÅŸ 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Atilla Özmel, “KarayollarÄ± iÅŸçilerinin, alÄ±m gücü düÅŸmüÅŸtür. Enflasyon oranÄ± ve zamlar ücretleri eritmiÅŸtir. Krize karÅŸÄ± merkezimizin kararlarÄ± doÄŸrultusunda mücadelemiz sürecektir” diye konuÅŸtu.

EÄŸitim Sen Kayseri Åžube BaÅŸkanÄ± UlaÅŸ ApaydÄ±n, “Krize karÅŸÄ± ortaklaÅŸmaktan baÅŸka çaremiz yok. Kamu emekçilerinin de alÄ±m gücü düÅŸmüÅŸtür. Krize dair süreç nasÄ±l iÅŸleyecek ortak paneller ile uzmanlardan dinleyebiliriz” dedi.

SES Kayseri Åžube BaÅŸkanÄ± Orhan Karakaya da “Ekonomik olarak patronlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda her kesim zorlanÄ±r hale geldi. SaÄŸlÄ±k emekçileri olarak elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazÄ±rÄ±z. Ortak hareket etmekten baÅŸka çaremiz yoktur” diye konuÅŸtu.

'ORTAK PAYDADA BULUÅžMAK ÖNEMLÄ°'

YaptÄ±klarÄ± görüÅŸmelerde iÅŸçilerin de kamu emekçilerin de hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan, ücretlerin eridiÄŸinden ÅŸikayetçi olduÄŸunun ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten EMEP Kayseri Ä°l BaÅŸkanÄ± Eylem SarÄ±oÄŸlu, “Elbette her sendikanÄ±n kendi alanlarÄ±nda çalÄ±ÅŸmalarÄ± var ve bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n çok deÄŸerli olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Ä°limiz Kayseri OSB’de binlerce iÅŸçinin iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. ‘Ne yapacaÄŸÄ±z?’ sorusunu çok fazla alÄ±yoruz. ‘Krizin yükünü biz çekmeyeceÄŸiz’ ortak paydasÄ±nda, panel-söyleÅŸi, halk toplantÄ±larÄ± ve ortaklaÅŸÄ±lan kurumlar ile büyük bir miting yapmanÄ±n yararlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 16:46

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