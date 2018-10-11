Nilüfer’de şiir ekimi

Güney ÖZKILINÇ*

Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Şiir Festivali’nin üçüncüsünde kentimizi daha kapsamlı, daha doyurucu bir programla buluşturuyor. Şiir Festivali’nin bu yılki teması “Adalet”… Son yıllarda en çok tartıştığımız, en çok gereksinim duyduğumuz kavramlardan biri olan “adalet”, aynı zamanda, eğer işler durumda ise yaşamın korunmasının da garantisi demektir. Çünkü, yaşamın korunması, bizzat yaşam kadar önemlidir, değerlidir…

Şimdi duyduklarınızdan, tanık olduğunuz ya da deneyimlediğiniz başka örneklerden de bildiğimiz gibi, dünya adil bir yer değil yazık ki. Hiç olmadı. Giderek daha vahşi, daha acımasız, daha kör ve sağır ötekine. İnsanlar arası ilişkilerden, toplumsal ve evrensel ilişkilere; güçlüden yana hep yasalar. Güçlünün çıkarını koruyor adalet, güçsüzü ise iyiden güçsüz kılıyor çoğunlukla. Adalet kimini tanımıyor, kimine fazla fazla.

Adalet, bir eşitlik talebidir oysa. Adalet, hak ve hukuka uygunluktur. Doğruluk aranışıdır. Bir paylaşımdır. Bölüşme kuralıdır. Bir yaşam önerisidir. Başkaldırıdır. Hakkını arayan bir itirazdır. Özgürlüktür.

CEZAEVİNDE ŞİİRLER OKUNACAK

Biz, 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlediğimiz 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’yle yaşamın bu kadar önemli bir parçası olan adalete dikkat çekmek, onu tema olarak değerlendirerek bu yöndeki farkındalığı artırmak istiyoruz. Bundan hareketle etkinlik duraklarından biri Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi. Cezaevindeki etkinlikte iki genç şair Selahattin Yolgiden ve Onur Sakarya tutuklu ve mahkûmlarla buluşacak.

11 Ekim’deki açılış gecesinde Ezginin Günlüğü’nün bestelenmiş şiirleriyle çıkacağımız yolculuğun ardından festival süresince Nilüfer Edebiyat Müzesi, İnci-Taner Altınmakas Huzurevi, Üç Fidan Gençlik Parkı, Konak Kültürevi ve çeşitli okullarda şiir diyeceğiz. Şiir Festivalimiz 14 Ekim’de Ziya Azazi’nin dans gösterisiyle sona erecek.

ŞAİR PULLARI

PTT işbirliği ile daha önce Türkiye’de ilk kez Nâzım Hikmet’in kişisel pulunu yayınlamış ardından Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Vedat Günyol ve Gülten Akın’la devam etmiştik. Şimdi ise yakın zamanda yitirdiğimiz Sennur Sezer, Ülkü Tamer, Enver Ercan ve 100. yaşında İlhan Berk’in kişisel pullarını yayımlıyoruz.

*Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü