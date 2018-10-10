BirleÅŸmiÅŸ Milletler:Â 5.5 milyon Suriyeli aÃ§lÄ±k tehdidi altÄ±nda

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÄ±da ve TarÄ±m Ã–rgÃ¼tÃ¼ Suriye iÃ§in insani yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±: 5.5 milyon kiÅŸi aÃ§lÄ±k tehdidi altÄ±nda

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÄ±da ve TarÄ±m Örgütü (FAO), hava ÅŸartlarÄ± ve çatÄ±ÅŸmalar nedeniyle Suriye’de buÄŸday üretiminin 29 yÄ±lÄ±n en düÅŸük seviyesinde gerçekleÅŸtiÄŸini belirterek, “5.5 milyon Suriyelinin açlÄ±k tehdidi altÄ±nda olduÄŸu ve gÄ±da yardÄ±mÄ±na muhtaç olduÄŸu tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandÄ±.

BUÄžDAY ÜRETÄ°MÄ° 29 YILIN EN DÜÅžÜÄžÜ

FAO’dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Suriye’de süren çatÄ±ÅŸmalar ve aÅŸÄ±rÄ± hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n tahÄ±l üretiminin düÅŸmesine yol açtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AçÄ±klamada, “BuÄŸday üretimi bu sene, 29 yÄ±lÄ±n en düÅŸük seviyesi olan 1.2 milyon tona düÅŸtü. Bu oran 2017’nin yaklaÅŸÄ±k 3’te 2’si seviyesinde. FAO ve Dünya GÄ±da ProgramÄ±’nÄ±n (WFP) yürüttüÄŸü Ekin ve GÄ±da GüvenliÄŸi DeÄŸerlendirme Misyonu’na göre bu durum erken hasat dönemindeki uzun kuru havalardan ve ardÄ±ndan takip eden mevsimsiz ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlardan kaynaklanÄ±yor” denildi.

Suriye’deki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n da tarÄ±m sektörüne zarar verdiÄŸini vurgulayan FAO, binlerce Suriyeli çiftçinin yerinden edildiÄŸi ve tarÄ±msal girdilerin maliyetinde çok keskin bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekti.

FotoÄŸraf: Pixabay

Ä°DLÄ°B'DE 500-800 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° AÇLIK TEHDÄ°DÄ° ALTINDA

Yerinden edildikten sonra evine dönenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ve eriÅŸimi zor bölgelerde bulunan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸtüÄŸü kaydedilen FAO açÄ±klamasÄ±nda, yine de milyonlarca kiÅŸinin açlÄ±k tehdidi altÄ±nda olduÄŸu belirtildi.

AçÄ±klamada, “5.5 milyon Suriyelinin açlÄ±k tehdidi altÄ±nda olduÄŸu ve bir tür gÄ±da yardÄ±mÄ±na muhtaç olduÄŸu tahmin edilmektedir. Bu sayÄ±, bir önceki yÄ±la kÄ±yasla yaklaÅŸÄ±k yüzde 20 oranÄ±nda azalma göstermiÅŸtir. Ek olarak Ä°dlib’de de 500 bin-800 bin civarÄ±nda kiÅŸi açlÄ±k tehdidi altÄ±nda yaÅŸÄ±yor olabilir” denildi.

Suriye’de gÄ±da fiyatlarÄ±nÄ±n kriz öncesinden 7 kat daha pahalÄ± olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada, yüzde 60’lara dayanan iÅŸsizlik oranÄ±yla beraber ailelerin alÄ±m gücünün çok düÅŸük olduÄŸunu ve halkÄ±n temel yiyecek ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lama kapasitelerinin sÄ±nÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

4 AÄ°LEDEN 1’Ä° BESÄ°NLERE KISITLI ERÄ°ÅžÄ°YOR

“DeÄŸerlendirmeler, geçen yÄ±ldan beri gÄ±da güvenliÄŸi seviyesinin artan güvenlik ve piyasaya daha iyi eriÅŸim sayesinde az da olsa yükseldiÄŸini gösteriyor. Ancak yine de çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü ve yeni yerinden etmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgeler ciddi endiÅŸe kaynaÄŸÄ± olmaya devam ediyor. GÄ±da yardÄ±mlarÄ± ülke çapÄ±nda çatÄ±ÅŸmalardan etkilenen aileler için cankurtaran olmuÅŸtur ve yerinden edilen aileler yavaÅŸ yavaÅŸ evlerine dönerken de gerekli olmaya devam edecektir. YaklaÅŸÄ±k her 4 aileden 1’i temel besinlere kÄ±sÄ±tlÄ± eriÅŸim saÄŸlayabilmekte ve yetersiz gÄ±da tüketmektedir. Bu durumdan en çok yerinden edilenler, geri dönenler ve kadÄ±nlarÄ±n idare ettiÄŸi aileler etkilenmektedir. Önemli bir ekonomik iyileÅŸme ve büyüme olmadÄ±kça azalan dÄ±ÅŸ yardÄ±mlar, son dönemdeki gÄ±da güvenliÄŸi kazanÄ±mlarÄ± için büyük bir tehdit oluÅŸturabilir.”

FotoÄŸraf: Pixabay

‘Ä°NSANÄ° YARDIM ÅžART’ UYARISI

AçÄ±klamada, Suriye açÄ±sÄ±ndan gelecek 2 yÄ±lÄ±n ülke çapÄ±nda geçimin ve hayatÄ±n yeniden inÅŸa edilmesi noktasÄ±nda çok önemli olduÄŸu savunuldu.

AçÄ±klamada görüÅŸlerine yer verilen WFP Suriye Temsilcisi ve Ülke Direktörü Corinne Fleischer, çatÄ±ÅŸmalarÄ±n geçim kaynaklarÄ±nÄ± tahrip ederek yaygÄ±n bir iÅŸsizliÄŸe neden olduÄŸunu aktararak, “Bir ölçüde devam eden insani yardÄ±m, en korunmasÄ±z ailelerin tekrar fakirlik ve açlÄ±ÄŸÄ±n derinliklerine düÅŸmesini önlemek adÄ±na ÅŸart” deÄŸerlendirmesinde bulundu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 16:10

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