AladaÄŸ davasÄ± sÃ¼men altÄ± edilmek isteniyor

AladaÄŸâ€™da 11 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yurt faciasÄ± davasÄ±nda ihmalden yargÄ±lananlarÄ±n dosyasÄ± birleÅŸtirilmedi. Av. Ã‡elik, 'davada adil yargÄ±lama yok' dedi.

Adana AladaÄŸ’da 11’i çocuk 12 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi yurt faciasÄ±nÄ±n dava dosyasÄ± mahkeme mahkeme dolaÅŸÄ±yor. Dönemin ilçe kaymakamÄ± Ziya Filizer’in ihmalden yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava ile birleÅŸtirilmek istenen dosya yeniden ayrÄ± mahkemelerde görülecek. Ailelerin avukatÄ± Ömer Çelik, “Dava sümen altÄ± edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor” dedi.

AladaÄŸ yurt faciasÄ±na iliÅŸkin Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen davanÄ±n, dönemin ilçe kaymakamÄ± olan Ziya Filizer’in 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Adana 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davasÄ±yla birleÅŸtirme kararÄ± Adana Bölge Mahkemesi 3’ücü Ceza Dairesi tarafÄ±ndan uyuÅŸmazlÄ±k nedeniyle bozuldu. DosyayÄ± inceleyen daire, birleÅŸtirme kararÄ±nÄ± kaldÄ±rarak yangÄ±nla ilgili tutuksuz 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava dosyasÄ±nÄ±n tekrar Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Karara göre, yurt faciasÄ±yla ilgili davanÄ±n görülmesine Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde, Filizer’in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n da Adana 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edilecek.

KararÄ± deÄŸerlendiren Sosyal Haklar DerneÄŸi (SHD) avukatlarÄ±ndan Ömer Çelik, “BulunduÄŸumuz aÅŸama itibariyle olayÄ±n tüm faillerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± bir mahkemede karar verilmesi mümkün görünmüyor” dedi. Çelik, ailelerin tek isteÄŸinin adil bir yargÄ±lama ile olayÄ±n tüm sorumlularÄ±nÄ±n tespit edilmesi ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸunu söyledi.

‘MAHKEME TARÄ°HÄ° BELLÄ° DEÄžÄ°L’

“Dava sümen altÄ± edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor” diyerek süreci özetleyen Çelik, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi’nin davayÄ± tekrardan Kozan’a gönderdiÄŸini ve kendilerine halen duruÅŸma gününün tebliÄŸ edilmediÄŸini vurguladÄ±. Çelik, “Kozan AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi yeni bir tensip kararÄ± oluÅŸturarak yargÄ±lamaya devam edecek. OlayÄ±n üzerinden geçen uzun süreye karÅŸÄ± henüz çok yeni bir yetki tartÄ±ÅŸmasÄ± yapmÄ±ÅŸken adil yargÄ±lamadan bahsetmek mümkün görünmüyor. Mevcut bilirkiÅŸi raporlarÄ±na karÅŸÄ± itirazlarÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z” dedi. KasÄ±t ve ihmaller yÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir dosyada verilebilecek en üst sÄ±nÄ±rdan faillerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± beklediklerini ifade eden Çelik “Aileler ve bizler adalet istiyoruz. Adalet arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z ve mücadelemiz devam edecek.” (Adana/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 16:05

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