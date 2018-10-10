Fransaâ€™da emekÃ§iler Macronâ€™un politikalarÄ±nÄ± protesto etti

Fransaâ€™da 100â€™den fazla kentte dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hÃ¼kÃ¼metin politikalarÄ± protesto edildi.

Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarÄ±na karÅŸÄ± 100’den fazla kentte eylemler düzenlendi.

Ülkenin en büyük sendikalarÄ±ndan Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu (CGT), Solidaires, Force ouvrieres gibi kuruluÅŸlarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla düzenlenen gösterilerde Macron ve hükümetin politikalarÄ± protesto edildi. Ülke genelinde 100’den fazla noktada düzenlenen gösteri ve yürüyüÅŸlere, lise öÄŸrencileri, iÅŸçiler, memurlar ve emekliler baÅŸta olmak üzere birçok sektörden binlerce kiÅŸi destek verdi.

AA’nÄ±n haberine göre, BaÅŸkent Paris’te, Montparnasse MeydanÄ±’ndan Ä°talya MeydanÄ±’na yapÄ±lan yürüyüÅŸe ise 50 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Paris’teki Sorbonne Üniversitenin Tolbiac Kampüsü’nde yaklaÅŸÄ±k 20 öÄŸrenci tarafÄ±ndan yerel saatle 07.30 ile 10.00 arasÄ± üniversiteye giriÅŸler engellendi. Fransa’nÄ±n Rennes, Lyon ve Montpellier kentlerindeki üniversitelerde de buna benzer eylemler yapÄ±ldÄ±.

CGT Genel Sekreteri Philippe Martinez, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, hükümetin neoliberal reform politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

Fransa’da son dönemde hükümetin reform politikalarÄ±na karÅŸÄ± grev ve gösteriler arttÄ±. Özellikle mayÄ±s ve haziranda ülke genelinde düzenlenen grev ve gösterilere milyonlarca kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 15:05

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