Gazeteci Seda TaÅŸkÄ±nâ€™a 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi

Tutuklu Gazeteci Seda TaÅŸkÄ±n'Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nda 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi.

Tutuklu Mezopotamya AjansÄ± muhabiri Seda TaÅŸkÄ±n'Ä±n haber paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve haber kaynaklarÄ± ile görüÅŸmeleri nedeniyle, "örgüt üyeliÄŸi" ve "örgüt propagandasÄ±" suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± MuÅŸ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü.

Davada kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Seda TaÅŸkÄ±n’a, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardÄ±m” suçundan 4 yÄ±l 2 ay, “örgüt propagandasÄ±” suçundan ise 3 yÄ±l 4 ay olmak üzere, toplamda 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verdi. Mahkeme, TaÅŸkÄ±n’Ä±n tutukluluÄŸunun temyiz süresi boyunca devamÄ±na hükmetti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 15:19

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