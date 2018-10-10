Antep'te beton Ã§Ã¶ktÃ¼, iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Antep'te bir inÅŸaatta henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle Ã§Ã¶ken betonun altÄ±nda kalan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Antep’in Åžehitkamil ilçesinde bir inÅŸaatta çöken betonun altÄ±nda kalan iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Osmangazi Mahallesi’nde yapÄ±mÄ± süren bir binanÄ±n birinci katÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle beton çöktü. Enkaz altÄ±nda kalarak aÄŸÄ±r yaralanan Ali BayÄ±k, 112 Acil Servis ekiplerince Antep Üniversitesi Åžahinbey AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BayÄ±k burada yapÄ±lan müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

BayÄ±k'Ä±n cenazesi otopsinin ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 14:23

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