Suudi Gazeteci KaÅŸÄ±kÃ§Ä± soruÅŸturmasÄ±nda yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

2 Ekim'de Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu'na girdikten sonra bir daha haber alÄ±namayan Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± soruÅŸturmasÄ±nda güvenlik kamerasÄ± görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±.

Görüntülerde 15 kiÅŸilik ekibin Türkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±ktan sonra konsolosluÄŸa gidiÅŸ ve dönüÅŸleri yer alÄ±yor.

Ä°LK UÇAK 03.28'DE Ä°NDÄ°

FotoÄŸraf: DHA

2 Ekim'de HZ SK1 ve HZ SK2 kuyruk numaralÄ± iki ayrÄ± Gulfstream IV tipi özel jetle Riyad'dan kalkÄ±p Atatürk HavalimanÄ±'na indi.

Saat 03.28'de 9 kiÅŸi Atatürk HavalimanÄ± Genel HavacÄ±lak terminaline iniÅŸ yaptÄ±. Saat 03.37'de pasaport kontrolünden geçen ekiptekiler saat 05.05'te Levent'teki Mövenpick otele geliyor. Mövenpick Otel’e sabaha karÅŸÄ± giren 9 kiÅŸi sabah saat 09.40 ve 09.55 ve 10.50’de otelden ayrÄ± ayrÄ± gruplar halinde çÄ±kÄ±ÅŸ yapÄ±yor.

13.14'TE CEMAL KAÅžIKÇI KONSOLOSLUK BÄ°NASINA GÄ°RÄ°YOR

Saat 12.14’te BaÅŸkonsolosluk önünde araç hareketliliÄŸi baÅŸlÄ±yor. Art arda gelen konsolosluk araçlarÄ± binaya giriÅŸ yapÄ±yor.

13.14'te Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± konsolosluk binasÄ±na giriyor. KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n konsolosluÄŸa giriÅŸinden sonra saat 15.08’de 34 CC 2248 ve 34 CC 1865 plakalÄ± konsolosluk araçlarÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde çÄ±kÄ±ÅŸ yapÄ±yor. 15.11'de ise Mercedes Vito konsolosluk önüne geliyor. Araç kapalÄ± garaja giriÅŸ yapÄ±yor. Saat 17.33'te KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice A., konsolosluk kapÄ±sÄ±nda görünüyor. 19.57-20.11 saatleri arasÄ±nda otelden ayrÄ±lan ÅŸüpheliler konsolosluk araçlarÄ±na binerek Atatürk HavalimanÄ±'na geliyor. 21.00'da 2 özel jetle gidiyorlar. (DHA)

Gazeteci KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ±: O binadan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na dair delil yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 13:56

www.evrensel.net