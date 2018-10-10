Ankara ValiliÄŸinin LGBTÄ° yasaklarÄ±na CHPâ€™den tepki

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± GÃ¶kÃ§e GÃ¶kÃ§en, Ankara ValiliÄŸinin LGBTÄ° etkinliklerine yÃ¶nelik yasaÄŸÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gökçe Gökçen, Ankara ValiliÄŸinin LGBTÄ° etkinliklerine yönelik yasaÄŸÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Ankara ValiliÄŸi; Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel ve Ä°nterseksler hakkÄ±nda tüm sosyal etkinlikleri ‘toplumsal hassasiyetler’ gibi muÄŸlak nedenlerle hukuka aykÄ±rÄ± olarak yasaklamÄ±ÅŸtÄ±r. Her geçen gün toplumdan dÄ±ÅŸlanan; eÄŸitim, çalÄ±ÅŸma, saÄŸlÄ±k hatta yaÅŸama hakkÄ±ndan bile mahrum bÄ±rakÄ±lan LGBTÄ°’ler, sahte hassasiyetlerle gündeme getirilemeyecek kadar ciddi sorunlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r” dedi.

LGBTÄ°’lerin her geçen gün medya ve siyasetçiler tarafÄ±ndan nefret söylemine maruz kaldÄ±klarÄ±na dikkat çeken Gökçen, “Homofobik ve transfobik zihniyet, önce söylemde ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa, sonra Ankara ValiliÄŸi’nde olduÄŸu gibi hukuksuz yasaklara, en sonunda da nefret cinayetlerine neden oluyor” ifadelerini kullandÄ±.

Gökçen, “Ankara ValiliÄŸinin yasaÄŸÄ± nefret suçlarÄ±na zemin hazÄ±rlÄ±yor. Etkinliklerini yasaklasanÄ±z da; kabul etseniz de, etmeseniz de, LGBTÄ°’ler vardÄ±r.” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 13:38

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