BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri: Kaybettiklerimizle ortak talebimiz barÄ±ÅŸ

BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri: YargÄ±lanmamÄ±za neden olan 10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda yitirdiÄŸimiz Ã¶ÄŸrencilerimizin dostlarÄ±mÄ±zÄ±n anÄ±sÄ±dÄ±r, barÄ±ÅŸ talebimizdir.

BarÄ±ÅŸ akademisyenleri davalarÄ± öncesi açÄ±klama yapan akademisyenler, “Bizi bugün bu granit sarayÄ±n önüne getiren barÄ±ÅŸ talebimizdir, 10 Ekim’de yitirdiÄŸimiz öÄŸrencilerimizin, dostlarÄ±mÄ±zÄ±n anÄ±sÄ±dÄ±r!” dedi.

“Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± bildiriye imza attÄ±klarÄ± için haklarÄ±nda davalar açÄ±lan BarÄ±ÅŸ Akademisyenlerinin yargÄ±lamalarÄ± sürüyor. Bugün 9 akademisyen hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor. DuruÅŸmalar öncesi ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesi önünde bir açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada ilk olarak konuÅŸan Akademisyen AslÄ± Odman, 10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 103 kiÅŸiyi anarak, “Bizi bugün bu granit sarayÄ±n önüne getiren barÄ±ÅŸ talebimizdir, 10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nda yitirdiÄŸimiz öÄŸrencilerimizin, dostlarÄ±mÄ±zÄ±n anÄ±sÄ±dÄ±r!” dedi.

GÜRSOY: TRAJÄ°KOMÄ°K BÄ°R OYUN OYNANIYOR

AçÄ±klamada söz alan Prof. Dr. Gençay Gürsoy da “KÄ±demli bir sanÄ±k olarak ben de bugün yargÄ±lanÄ±yorum. Toplamda 9 arkadaÅŸÄ±mÄ±z bugün yargÄ±lanacak. Burada yargÄ±lama sözcüÄŸünü kullanmak doÄŸru mu? Bu binada iki yÄ±ldÄ±r tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z olay yargÄ±lamadan çok trajikomik bir oyuna benziyor. Ancak istedikleri korku iklimini yaratamadÄ±lar. Burada yargÄ±lanan arkadaÅŸlarÄ±n her biri geçmiÅŸte birbirlerini tanÄ±mayan ancak dayanÄ±ÅŸma baÄŸlarÄ±yla bu mücadeleyi sürdürmeye kararlÄ± insanlardÄ±r.” dedi. Akademisyenler açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan duruÅŸmalar için adliye binasÄ±na girdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

(FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 13:14

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