Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem ana davasÄ±nda tahliye yok

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesi ana davasÄ±nda, Kemal SancÄ±lÄ±'nÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi, Eren Keskinâ€™in adli kontrolÃ¼ kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerinin aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ana davada Ä°stanbul Baro BaÅŸkan AdayÄ± olan Eren Keskin’in yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bugün ayrÄ±ca gazeteye destek vermek amacÄ±yla nöbetçi genel yayÄ±n yönetmenliÄŸi kampanyasÄ±na katÄ±lan gazetecilerin duruÅŸmasÄ± vardÄ±.

KHK ile kapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesinin gazetenin yazar ve yayÄ±n danÄ±ÅŸma kurulu üyeleri Filiz Koçali, AslÄ± ErdoÄŸan, Necmiye Alpay, RagÄ±p Zarakolu, Genel YayÄ±n Yönetmeni Zana (Bilir) Kaya, Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Ä°nan KÄ±zÄ±lkaya, yazar Eren Keskin, Ä°mtiyaz Sahibi Kemal SancÄ±lÄ± ile YayÄ±n DanÄ±ÅŸma Kurulu üyesi Bilge Aykut’un “Devletin birliÄŸini ve ülkenin bütünlüÄŸünü bozmak” ve “Terör örgütüne üye olmak” suçlamalarÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n onuncu duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada tutuksuz yargÄ±lanan Necmiye Alpay, Ä°nan KÄ±zÄ±lkaya ve Eren Keskin ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Dava kapsamÄ±nda tutuklu yargÄ±lanan Kemal SancÄ±lÄ± ise tutulduÄŸu hapishaneden SEGBÄ°S ile katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmayÄ± SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Örgütü RSF Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu ve çok sayÄ±da kiÅŸi izledi.

‘Ä°FADE ÖZGÜRLÜÄžÜMÜZ Ä°HLAL EDÄ°LDÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N YARGILANIYORUZ’

Mahkeme baÅŸkanÄ± Ahmet UÄŸuz dijital inceleme raporlarÄ±nÄ±n klasör halinde dosyaya geldiÄŸini söyledi. Dava kapsamÄ±nda yargÄ±lanan Eren Keskin, yargÄ±lamanÄ±n Türkiye’nin altÄ±na imza attÄ± uluslararasÄ± sözleÅŸmeler ve anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirterek, “Ä°fade özgürlüÄŸümüz ihlal edildiÄŸi ve kendi yazmamÄ±ÅŸ olduÄŸum bir yazÄ± sebebiyle yargÄ±lanÄ±yorum” dedi. Tutuklu yargÄ±lanan Kemal SancÄ±lÄ± da tahliyesini talep etti. Avukat Özcan KÄ±lÄ±ç, dosyada sanÄ±k olmayan birçok insanÄ±n dijital eÅŸyalarÄ±na el konulduÄŸunu ifade ederek mahkemeden iadesini istedi. KÄ±lÄ±ç, SancÄ±lÄ±’nÄ±n tutukluluÄŸunun infaza dönüÅŸtüÄŸünü belirterek tahliyesini talep etti. KÄ±lÄ±ç, Ä°stanbul Baro BaÅŸkanÄ± AdayÄ± ve Ä°HD Genel BaÅŸkanÄ± olan Keskin’in yurtdÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ÅŸeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. AslÄ± ErdoÄŸan’Ä±n avukatÄ± Erdal DoÄŸan, iddianameden sonra dosyaya giren dijital materyallerin yeni bir delil olarak nitelendirilmesinin CMK’nÄ±n 160. maddesine aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil ettiÄŸini söyledi. DoÄŸan, incelemesi biten dijital materyallerin de iadesini talep etti.

DURUÅžMA 17 OCAK’A ERTELENDÄ°

DuruÅŸma savcÄ±sÄ± AydÄ±n BoztaÅŸ, SancÄ±lÄ±’nÄ±n üzerine atÄ±lÄ± bulunan suça iliÅŸkin kuvvetli suç ÅŸüphesini gösteren somut delillerin varlÄ±ÄŸÄ± ve sanÄ±ÄŸÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaçmak isterken yakalandÄ±ÄŸÄ± hususunu gözeterek adli kontrol uygulamalarÄ±nÄ±n yetersiz kalacaÄŸÄ±nÄ± söyledi ve tutukluluÄŸunun devamÄ±nÄ± istedi. SavcÄ± BoztaÅŸ, Keskin’in adli kontrolün kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yönündeki talebin de kabulünü istedi. Mahkeme ara kararÄ±nda, SancÄ±lÄ±’nÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verirken Keskin’in yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ncelemesi biten dijital materyellerin iadesine karar veren mahkeme, sanÄ±klarÄ±n ve avukatlarÄ±n dijital inceleme raporlarÄ±nÄ± incelemesi için duruÅŸmayÄ± 17 Ocak 2019 saat 09.15’e erteledi.

13 GAZETECÄ°NÄ°N YARGILANDIÄžI ÖZGÜR GÜNDEM DAVASI DA ERTELENDÄ°

FotoÄŸraf: Cansu PiÅŸkin/EVRENSEL

Özgür Gündem gazetesinin “Nöbetçi Genel YayÄ±n YönetmenliÄŸi” kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±klarÄ± için “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda dava açÄ±lan 13 gazetecinin duruÅŸmasÄ± ise 28 Mart 2019’a ertelendi.

“Örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan 13 gazetecinin dokuzuncu duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada dava kapsamÄ±nda yargÄ±lanan Faruk Eren ve ErtuÄŸrul MavioÄŸlu ile avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. DuruÅŸmayÄ± HDP Milletvekili Ahmet ÅžÄ±k, CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, CHP eski Milletvekili BarÄ±ÅŸ YarkadaÅŸ, RSF Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu ve çok sayÄ±da kiÅŸi izledi.

HEYET DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ°

DuruÅŸmada Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyetinin deÄŸiÅŸtiÄŸi görüldü. Yeni gelen heyetin mahkeme baÅŸkanÄ± Murat Özer dosya incelemesinde, baÅŸka bir dosyadan Osmaniye Cezaevi’nde tutuklu bulunan Veysel Kemer’in Kürtçe savunma yapma isteÄŸinin Osmaniye 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nce reddedildiÄŸini ve Kemer’in ifadesinin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüklerini söyledi. DavanÄ±n yedinci duruÅŸmasÄ±nda esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± açÄ±klayan duruÅŸma savcÄ±sÄ± Ercan GümüÅŸ, Hüseyin Aykol’un zincirleme ÅŸekilde örgüt propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek 13 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. SavcÄ± GümüÅŸ, kampanyaya katÄ±lan DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Faruk Eren, Evrensel yazarlarÄ± Ä°hsan Çaralan ve Fehim IÅŸÄ±k, gazeteciler ErtuÄŸrul MavioÄŸlu, Celal BaÅŸlangÄ±ç, Celalettin Can, Öncü Akgül, Ömer AÄŸÄ±n, DilÅŸah Kocakaya, Mehmet Åžirin TaÅŸdemir, Veysel Kemer ve Yüksel OÄŸuz’un da 7 buçuk yÄ±la kadar cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Bugün görülen duruÅŸmada mütalaasÄ±nÄ± tekrarlayan GümüÅŸ, Veysel Kemer’in savunmasÄ±ndan sonra mütalaa hususunun tekrar deÄŸerlendirileceÄŸini ifade etti.

BASIN BÜROSUNDAN SÜRELÄ° YAYIN BEYANNAMELERÄ° Ä°STENECEK

Dosyadaki eksik hususlarÄ±n giderilmesini isteyen sanÄ±k avukatlarÄ±, esas hakkÄ±ndaki mütalaa yeniden verildikten sonra savunma yapacaklarÄ±nÄ± beyan ettiler. Ara kararÄ± açÄ±klayan mahkeme baÅŸkanÄ± Özer, Veysel Kemer’in usule uygun olarak alÄ±nmÄ±ÅŸ bir savunmasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, “Savunma hakkÄ±na önem veriyoruz.” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Özer, Veysel Kemer’in adresi mahkemesine savunma hakkÄ± kapsamÄ±nda Kürtçe bir tercüman eÅŸliÄŸinde savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± için talimat yazÄ±lmasÄ±na karar verdi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Bürosuna müzakere yazÄ±larak sanÄ±klarÄ±n suç tarihlerini kapsayan ÅŸekilde Özgür Gündem gazetesine ait süreli yayÄ±n beyannamelerinin istenmesine karar veren mahkeme, gazetelerin Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Bürosuna teslim tarihlerinin sorulmasÄ± yönünde karar oluÅŸturdu. DuruÅŸma 28 Mart 2019 saat 11.00’e ertelendi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 13:00

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