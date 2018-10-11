GÃ¶zaltÄ±ndaki gazeteci ve siyasetÃ§ilerden 23'Ã¼ adliyeye sevk edildi

DiyarbakÄ±r merkezli 9 ilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 23 kiÅŸi adliyeye sevk edildi.

DiyarbakÄ±r merkezli baÅŸlatÄ±lan iki ayrÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan 100’ü aÅŸkÄ±n kiÅŸiden 23’ü, emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (10 Eylül). 8’i gazeteci 90’nÄ± siyasetçi 98 kiÅŸiden 23 kiÅŸi savcÄ±lÄ±ÄŸa sevk edildi. (11 Eylül)

23 KÄ°ÅžÄ° ADLÄ°YE'YE SEVK EDÄ°LDÄ°

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 9 Eylül günü sabah saatlerinde gazeteci ve siyasetçilere yönelik operasyonlar kapsamÄ±nda 183 adrese yapÄ±lan baskÄ±n sonucunda, hakkÄ±nda arama ve yakalama kararÄ± bulunan 151 kiÅŸinden 121 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiyarbakÄ±r Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’nde bulunan 23 kiÅŸi, alÄ±nan ifadeleri ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken; 8’i gazeteci 90’nÄ± siyasetçi 98 kiÅŸiden 23’ü de 11 Eylül sabah saatlerinde emniyet müdürlüÄŸündeki ifade iÅŸlemleri tamamlandÄ±ktan sonra DiyarbakÄ±r Adliyesi’ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve aralarÄ±nda gazeteci Kibriye Evren ile siyasetçiler Elif Haran, Celal YoldaÅŸ, Mehmet Temizyüz, Eda Benencir, Aliye Tok, Hülya Biçen, Türki Gültekin, RÄ±fat Roni, Seher Tümer, Sercan DoÄŸan, Kadriye ÖzcanlÄ± ve PÄ±nar Tekin’in bulunduÄŸu 23 kiÅŸinin savcÄ±lÄ±k ifadeleri alÄ±nÄ±yor. SavcÄ±lÄ±kta ifadesi alÄ±nan PÄ±nar Tekin serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

AYDOÄžDU KALP KRÄ°ZÄ° GEÇÄ°RDÄ°, YOÄžUN BAKIMDA

DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü’nde tutulan 75 siyasetçi ve gazetecinin de gruplar halinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DiyarbakÄ±r merkezli operasyon kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan DTK EÅŸbaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Üyesi Hilmi AydoÄŸdu, göÄŸüs aÄŸrÄ±sÄ± üzerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede kalp krizi geçirmesi sonucu yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Daha sonra anjiyo ameliyatÄ± geçiren AydoÄŸdu, yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde bekletiliyor.



HDP Milletvekili Dr. Selçuk MÄ±zraklÄ±, AydoÄŸdu’nun anjiyo ameliyatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde geçtiÄŸini belirterek, yeni bir kalp krizi riski nedeniyle AydoÄŸdu’nun 48 saat müÅŸahede altÄ±nda tutulmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. (DiyarbakÄ±r/MA)

DÄ°YARBAKIR MERKEZLÄ° GÖZALTILAR PROTESTO EDÄ°LDÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

GözaltÄ±lar HDP DiyarbakÄ±r il binasÄ± önünde yapÄ±lan açÄ±klamayla protesto edildi. Eyleme HDP milletvekilleri DTK, DBP, TJA üye ve yöneticileri katÄ±ldÄ±. YapÄ±lan ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Amed Kent BileÅŸenleri adÄ±na HDP DiyarbakÄ±r milletvekili Saliha Aydeniz okudu.

‘BARIÅžI VE ÖZGÜRLÜÄžÜ BÜYÜTECEÄžÄ°Z’

10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nÄ±n 3. yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla sözlerine katliamÄ± kÄ±nayarak baÅŸlayan Aydeniz, “KorkacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, sineceÄŸimizi sananlar yanÄ±ldÄ±lar. Daha da çoÄŸaldÄ±k. Daha da örgütlendik. Ve daha da güçleneceÄŸiz. Bu ülkenin her bir yurttaÅŸÄ± barÄ±ÅŸ ve eÅŸitlik içinde özgürce yaÅŸamayÄ± hak ediyor. BarÄ±ÅŸÄ± da özgürlüÄŸü de örgütlü mücadelemizi büyüterek, birlikte kazanacaÄŸÄ±z” dedi.

‘MÜCADELEMÄ°ZDEN VAZGEÇÄ°REMEYECEKSÄ°NÄ°Z’

Dün yapÄ±lan gözaltÄ±lara tepki gösteren Aydeniz, yapÄ±lan operasyonlarÄ±n demokrasi ve barÄ±ÅŸ talebini engellemeye yönelik olduÄŸunu ifade etti. Aydeniz, “AKP lideri ErdoÄŸan’Ä±n partimizi ve bileÅŸenlerimizi hedef gösteren açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan operasyonlar arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. HaksÄ±z hukuksuz gözaltÄ±, tutuklama ve cezaevlerinizle demokratik talepleri olan ve bunlar için mücadele eden bizleri susturamayacaksÄ±nÄ±z. Bizleri mücadelemizden asla vazgeçiremeyeceksiniz” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

DTK: DEMOKRATÄ°K SÄ°YASETTEKÄ° ISRARIMIZI SÜRDÜRECEÄžÄ°Z

FotoÄŸraf: MA

DiyarbakÄ±r merkezli yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanlÄ±k DivanlÄ±k üyesi 7 kiÅŸi de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Diclekent’te bulunan DTK binasÄ±nÄ±n kapÄ± ve pencerelerini kÄ±ran polisler, bina içerisinde arama yaparak birçok materyale ve bilgisayara el koydu. GözaltÄ±lara dair DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± Berdan Öztürk, Mezopotamya AjansÄ±’ndan Mehmet Åžah Oruç ve Özgür Paksoy konuÅŸtu.

‘KULLANDIKLARI TEK DÄ°L TEHDÄ°T DÄ°LÄ°DÄ°R’

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n belediyelere yönelik sarf ettiÄŸi kayyÄ±m sözlerine atÄ±fta bulunan Öztürk, ÅŸunlarÄ± söyledi: “ErdoÄŸan’Ä±n tehditlerinden sonra bu operasyon yapÄ±ldÄ±. Amaç, tamamen iradeyi kÄ±rmaktÄ±r. 3 yÄ±ldÄ±r bunun için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Ama tüm baskÄ± ve sindirmelere raÄŸmen bu iradeyi kÄ±rmayÄ± baÅŸaramadÄ±lar. AslÄ±nda kendi iradeleri kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve tükenmiÅŸ durumdalar. Bunu yaptÄ±klarÄ± tehditlerden açÄ±kça görebiliyoruz. Hiçbir söylem geliÅŸtiremiyorlar. KullandÄ±klarÄ± tek dil tehdit dilidir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir söylem geliÅŸtiremiyorlar.”

‘HDP’NÄ°N SEÇÄ°ME GÄ°RMESÄ° ENGELLENEMEYECEK’

2019 Mart ayÄ±nda yapÄ±lacak yerel seçimlere de dikkat çeken Öztürk, “Bu operasyonlar hiçbir ÅŸekilde HDP’nin seçimlere girmesine etki yapamayacak. DiÄŸer seçimlerde de engelleme vardÄ±, ama halkÄ±mÄ±z iradesini her ÅŸeye raÄŸmen sandÄ±ÄŸa yansÄ±ttÄ±. Bu açÄ±dan bir engel teÅŸkil etmeyecek. Aksine onlarÄ±n hesaplarÄ±nÄ±n tam tersi çÄ±kacak” dedi.

‘MÜZAKERE OLMADAN ÇÖZÜM MÜMKÜN DEÄžÄ°L’

Kürt sorunun demokratik siyaset ve müzakere yollarÄ±yla çözülebileceÄŸini dile getiren Öztürk "Kürt sorunu, eninde sonunda müzakere edileceÄŸini biliyoruz. Müzakere olmadan Kürt sorununun çözümü mümkün deÄŸil. Demokratik siyasetteki Ä±srarÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar sürdüreceÄŸiz” ifadelerine kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

HDK OPERASYONLARI KINADI

GözaltÄ±lara dair yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapan HalklarÄ±n Demokratik Kongresi (HDK), gözaltÄ± operasyonlarÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

AçÄ±klamada "Sadece son 3 günde demokratik ve meÅŸru temelde mücadele yürüten 330’dan fazla siyasetçi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Amaç ve hedefleri açÄ±kça bellidir. Kürt siyasal hareketine, sol-sosyalist parti ve örgütlere, demokratik kurumlara yönelik bu türden uygulamalarla yÄ±lgÄ±nlÄ±k yaratarak ve halklara korku salarak faÅŸizmin kurumsallaÅŸmasÄ±nÄ± ilerletmektir. YaÅŸanan iÅŸsizlik, açlÄ±k ve yoksulluÄŸu görünmez kÄ±lmaktÄ±r” denildi. HDK “GözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± derhal serbest bÄ±rakÄ±n. YapÄ±lan gözaltÄ± operasyonunu kÄ±nÄ±yoruz." dedi.

TJA’DAN DA GÖZALTI AÇIKLAMASI

GözaltÄ±na alÄ±nan gazeteciler ve siyasetçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen TJA, gözaltÄ±larla kadÄ±nlarÄ±n geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

GÖZALTILAR MECLÄ°S GÜNDEMÄ°NDE

HDP milletvekili Murat SarÄ±saç, gazeteci ve siyasetçilere yönelik gözaltÄ±larÄ± Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’ya sordu.

Muhalif kesimlere yönelik son birkaç yÄ±ldÄ±r binleri bulan kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen SarÄ±saç, Soylu’ya ÅŸu sorularÄ± sordu:

â– 6 Ekim – 9 Ekim 2018 tarihlerinde HDP ve DBP il – ilçe yöneticileri ile basÄ±n emekçilerine yönelik gözaltÄ± ve tutuklamalarla ilgili BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda hangi bilgiler bulunmaktadÄ±r?

â– HDP ve DBP il – ilçe yöneticileri ile basÄ±n emekçilerine yönelik gözaltÄ± ve tutuklamalarÄ±n hukuki gerekçesi nedir?

â– Ekim 2018 itibariyle siyasetçilere ve gazetecilere yönelik gözaltÄ± operasyonlarÄ±nÄ±n birden baÅŸlamasÄ±nÄ±n sebebi nedir? TalimatÄ± kim vermiÅŸtir?

â– Ekim 2018 itibariyle gözaltÄ± sayÄ±larÄ±nÄ±n illere ve aylara göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ± nedir? GözaltÄ±na alÄ±nanlardan kaçÄ± tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r? (HABER MERKEZÄ°)

Gazeteci ve siyasetÃ§ilerin olduÄŸu 90 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 12:22

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