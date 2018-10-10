Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi, Â Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Anayasa'da yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklere uyum saÄŸlama amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan, TBMM Ä°çtüzüÄŸünde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulunda kabul edilen TBMM Ä°çtüzüÄŸünde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifine göre; CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, atandÄ±klarÄ± tarihten sonra yapÄ±lan ilk birleÅŸimde ant içecek.

DanÄ±ÅŸma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± veya görevlendireceÄŸi baÅŸkanvekili baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda siyasi parti grup baÅŸkanlarÄ± veya baÅŸkanvekillerinden kurulacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyeleri de diÄŸer komisyonlarda görev alabilecek. Bir siyasi parti grubu, komisyonlarda kendisine düÅŸen kontenjandan Genel Kurulca seçilmiÅŸ bir üyenin yerine baÅŸka bir isim bildirebilecek. Bu durumda Genel Kurulca iÅŸaret oyuyla seçim yapÄ±lacak. Komisyon toplantÄ±larÄ±, TBMM üyelerine, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±na, bakanlara, bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±na ve üst kademe kamu yöneticilerine açÄ±k olacak. Komisyonlarda TBMM üyeleri, yürütme adÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, bakanlar ve bakan yardÄ±mcÄ±larÄ± söz alabilecek, ancak komisyon üyeleri dÄ±ÅŸÄ±nda kimse deÄŸiÅŸiklik önergeleri veremeyecek ve oy kullanamayacak.

Her milletvekili, üyesi olmadÄ±ÄŸÄ± bir komisyonun belgelerini görüp okuyabilecek. Komisyona havale edilen evrak, komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca bastÄ±rÄ±larak veya elektronik iletiÅŸim kanallarÄ± kullanÄ±larak mesai saatlerinde veya genel kurulun çalÄ±ÅŸma saatleri içerisinde komisyon üyelerine daÄŸÄ±tÄ±labilecek. TBMM Genel Kurulunun gündemi, "‘BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Genel Kurula sunuÅŸlarÄ±', 'Özel gündemde yer alacak iÅŸler', 'Seçim', 'OylamasÄ± yapÄ±lacak iÅŸler', 'Meclis soruÅŸturmasÄ± raporlarÄ±', 'Genel görüÅŸme ve Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na dair ön görüÅŸmeler', 'Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diÄŸer iÅŸler’ "den oluÅŸacak. DanÄ±ÅŸma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayÄ± ile "Genel görüÅŸme ve Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na dair ön görüÅŸmeler" için haftanÄ±n belli bir gününde belli bir süre ayrÄ±labilecek. BaÅŸkanlÄ±kça lüzum görülen hallerde, "Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diÄŸer iÅŸler"in görüÅŸme sÄ±rasÄ± DanÄ±ÅŸma Kurulunca Genel Kurula teklif olunabilecek. Esas komisyonlar ve kanun teklifi sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri de DanÄ±ÅŸma Kurulunda görüÅŸülecek. Bu husus ayrÄ±ca elektronik ilan panosunda ilan edilecek. BaÅŸkanlÄ±ÄŸa gelen kanun teklifleri, resmi tezkereler ve komisyon raporlarÄ± ile yazÄ±lÄ± soru, genel görüÅŸme, Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, Meclis soruÅŸturmasÄ± önergeleri, gelen kaÄŸÄ±tlar listesinde yayÄ±mlanacak. Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ayrÄ±ca belirtilecek. BaÅŸkanlÄ±ÄŸa geliÅŸ tarihleri de ayrÄ±ca gösterilecek. Gelen kaÄŸÄ±tlar tatile rastlamadÄ±ÄŸÄ± takdirde, cumartesi ve pazar günleri hariç her gün internette yayÄ±mlanacak ve ilk birleÅŸim tutanaÄŸÄ±na eklenecek. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 12:10

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