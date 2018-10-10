ErdoÄŸdu: Enflasyonu yapay bir ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye uÄŸraÅŸÄ±yorlar

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, AKP'nin 'EnflasyonlaÂ TopyekunÂ MÃ¼cadeleÂ ProgramÄ±'nÄ± eleÅŸtirdi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu Enflasyonla Topyekun Mücadele ProgramÄ±'nÄ± deÄŸerlendirdi. "DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k nedeniyle enflasyon, kur krizi sonrasÄ±nda yüzde 24,5'e çÄ±ktÄ± diyen ErdoÄŸdu, "Åžimdi ise ÅŸirketleri faaliyet karlarÄ±nda düÅŸüÅŸe razÄ± kÄ±larak, zorlamayla fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± erteleyerek ve daha önce sonuç alÄ±nmamÄ±ÅŸ teÅŸvik politikalarÄ±yla enflasyonu yapay bir ÅŸekilde düÅŸürmeye uÄŸraÅŸÄ±yorlar" dedi.

AA'nÄ±n haberine göre, CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Enflasyonla Topyekun Mücadele ProgramÄ± dair yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Türkiye'de enflasyonun yükseldiÄŸini, üretimin daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtilen ErdoÄŸdu, "Türkiye'nin sorunlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ranlar, ekonomik krize sürükleyenler ve 16 yÄ±ldÄ±r cari açÄ±k sorununu çözemeyenler, cari açÄ±ktaki azalmanÄ±n ne anlama geldiÄŸini bilmiyormuÅŸ gibi davranÄ±yorlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Kredi hacminde de ciddi bir daralma olduÄŸunu belirten ErdoÄŸdu, ticari kredi faizlerinin yüzde 40, tüketici kredi faizleri yüzde 35'lere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hiçbir ülkede krediler daralÄ±rken büyümenin gerçekleÅŸemeyeceÄŸini ifade etti.

ErdoÄŸdu, "DÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k nedeniyle enflasyon, kur krizi sonrasÄ±nda yüzde 24,5'e çÄ±ktÄ±. Åžimdi ise ÅŸirketleri faaliyet karlarÄ±nda düÅŸüÅŸe razÄ± kÄ±larak, zorlamayla fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± erteleyerek ve daha önce sonuç alÄ±nmamÄ±ÅŸ teÅŸvik politikalarÄ±yla enflasyonu yapay bir ÅŸekilde düÅŸürmeye uÄŸraÅŸÄ±yorlar." ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Albayrak 'Enflasyonla TopyekÃ¼n MÃ¼cadele ProgramÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 11:52

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