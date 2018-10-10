CHP'li Aykut ErdoÄŸdu: Cari aÃ§Ä±ÄŸÄ±n daralmasÄ± stagflasyonun kanÄ±tÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, enflasyonun yÃ¼kselmeye devam edeceÄŸini belirterek Ã¼retimin daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Enflasyonun yükseldiÄŸini ve yükselmeye devam edeceÄŸini ifade eden CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, bunun yanÄ± sÄ±ra üretimin daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ithal girdilere baÄŸlÄ± üretimin ise durmak üzere olduÄŸu tespitini yaptÄ±.

“Türkiye’nin sorunlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ranlar, ekonomik krize sürükleyenler ve 16 yÄ±ldÄ±r cari açÄ±k sorununu çözemeyenler, cari açÄ±ktaki azalmanÄ±n ne anlama geldiÄŸini bilmiyormuÅŸ gibi davranÄ±yorlar” diyen ErdoÄŸdu ÅŸöyle devam etti: Kur oynaklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle üretici ve tüketici önünü göremediÄŸi için durgunluk var ve ona eÅŸlik eden enflasyon nedeniyle aÄŸÄ±r bir stagflasyonun altÄ±ndayÄ±z. Türkiye ekonomisinin yapÄ±sÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik olmadan, ihracatÄ±n ithalata olan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile ara malÄ± ithalatÄ±na baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ekonomiye verdiÄŸi tahribatÄ± ortadan kaldÄ±rmadan cari açÄ±ÄŸÄ±n hÄ±zla azalmasÄ±nÄ±n tek bir anlamÄ± var: Ekonomik daralma. EÄŸer bu koÅŸullar altÄ±nda cari açÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aylÄ±k birkaç yüz milyon dolara geriler ya da aylÄ±k bazda cari fazla vermeye baÅŸlarsanÄ±z, bunun ifade ettiÄŸi sonuç, Türkiye’deki ekonomik daralmanÄ±n beklenenden daha derin gerçekleÅŸeceÄŸidir. Sinyalleri görünen tarzda cari açÄ±k azalmasÄ± en son, Türkiye ekonomisinin büyük darbelerden birisini aldÄ±ÄŸÄ± 2009 yÄ±lÄ±nda görülmüÅŸtü.

Kredi hacminde de çok ciddi bir daralma olduÄŸunu kaydeden ErdoÄŸdu, kamu bankalarÄ±nÄ±n bile kredi verme koÅŸullarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. ErdoÄŸdu, “Ticari kredi faizleri yüzde 40, tüketici kredi faizleri yüzde 35’lere dayandÄ±. Hiçbir ülkede krediler daralÄ±rken büyüme gerçekleÅŸmez” diye konuÅŸtu.

ENFLASYONA YAPAY DÜÅžÜÅž

Ä°thalat yapamadÄ±ÄŸÄ± için üretimini sürdüremeyen firmalarÄ±n dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n boyutlarÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸuna iÅŸaret eden ErdoÄŸdu ÅŸu görüÅŸleri dile getirdi: Bu dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k nedeniyle enflasyon, kur krizi sonrasÄ±nda yüzde 24.5’a çÄ±ktÄ±. Åžimdi ise ÅŸirketlerin faaliyet karlarÄ±nda düÅŸüÅŸe razÄ± kÄ±larak, geçici bir zorlamayla fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n erteleyerek ve daha önce sonuç alÄ±nmamÄ±ÅŸ teÅŸvik politikalarÄ±yla enflasyonu yapay bir ÅŸekilde düÅŸürmeye uÄŸraÅŸÄ±yorlar. Türkiye’nin önünde kronik cari açÄ±kla baÅŸ edebilmek için daha önce açÄ±lan fÄ±rsatlar AKP tarafÄ±ndan ne yazÄ±k ki harcandÄ±. Åžimdi, sermaye giriÅŸlerine baÄŸÄ±mlÄ±, sÄ±cak para çekildiÄŸinde duran, sürekli dÄ±ÅŸa kaynak aktaran bir ekonomik yapÄ±nÄ±n içindeyiz. Bütün bunlarÄ±n sorumlusu AKP hükümetidir. Birkaç aylÄ±k ya da çeyreklik cari açÄ±ktaki düÅŸüÅŸe sÄ±ÄŸÄ±narak sorumluluktan kurtulamazlar. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Albayrak 'Enflasyonla TopyekÃ¼n MÃ¼cadele ProgramÄ±'nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 17:07

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