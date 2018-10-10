Karaburun'da mÃ¼lteci teknesi battÄ±: 4 Ã¶lÃ¼

Karaburun aÃ§Ä±klarÄ±nda mÃ¼lteci teknesi battÄ±, 4 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±, 30 kiÅŸi aranÄ±yor.

Yunanistan'a geçmeye çalÄ±ÅŸan mültecilerin bulunduÄŸu tekne battÄ±, 4 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±, 1 kadÄ±n kurtarÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'in Karaburun ilçesi açÄ±klarÄ±nda, mülteci teknesi battÄ±, 4 kiÅŸinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±, 1 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.

KurtarÄ±lan kadÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgi doÄŸrultusunda, kayÄ±plar olabileceÄŸi ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da, yaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸinin de arandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 30 KÄ°ÅžÄ° ARANIYOR

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, dün saat 23.54'te üzerinde can yeleÄŸi bulunan ve kÄ±yafetleri Ä±slak olan Irak uyruklu bir kadÄ±n, Karaburun Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na giderek yardÄ±m talep etti.

KadÄ±n ilk ifadesinde, 8 Ekim 2018'de saat 20.00 dolayÄ±nda içerisinde yaklaÅŸÄ±k 35 kiÅŸinin bulunduÄŸu tekne ile denize açÄ±lmalarÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra teknenin battÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ä°fadeden ayrÄ±ca kadÄ±nÄ±n denizde sürüklenerek Kuyucak PlajÄ±'ndan karaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer kiÅŸilerin ise kayÄ±p olduÄŸu öÄŸrenildi.

Ä°fade üzerine, görevlendirilen 1 sahil güvenlik korveti, 2 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik uçaÄŸÄ± ve 1 sahil güvenlik helikopteri tarafÄ±ndan denizde, jandarma ve emniyet birimleri tarafÄ±ndan ise karada arama kurtarma faaliyeti baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Arama kurtarma faaliyetleri sonucunda ifade veren kadÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda 2'si karada, 2'si denizde olmak üzere 4 mültecinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada, "KayÄ±p olduÄŸu deÄŸerlendirilen yaklaÅŸÄ±k 30 düzensiz göçmenin bulunmasÄ± maksadÄ±yla arama kurtarma faaliyetleri halen devam ediyor." ifadesine yer verildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 12:14

www.evrensel.net