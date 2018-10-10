Mazot zamlarÄ± balÄ±kÃ§Ä±larÄ± da vurdu: Teknelerini satÄ±yorlar

Mersin’in KazanlÄ± sahilindeki balÄ±kçÄ±lar 1 Eylül'de kalkan avlanma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÄŸlarÄ±nÄ± denize bÄ±raksalar da yaÅŸanan ekonomik krizden dolayÄ± yüzleri gülmüyor. BalÄ±kçÄ±lar, baÅŸta mazot fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸtan dolayÄ± masraflarÄ±nÄ±n katbekat arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Yeni sezonda balÄ±ÄŸÄ±n çok olduÄŸunu ancak para etmediÄŸini aktaran 14 yÄ±llÄ±k balÄ±kçÄ± Müslüm Ayar, günlük 300 ila 400 kilo arasÄ±nda balÄ±k avladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi:

“Bizler normalde 30 kasa balÄ±k tutuyoruz. Bu da yaklaÅŸÄ±k 300 kilo balÄ±k yapÄ±yor. Önceki yÄ±llarda bu kadar balÄ±ÄŸÄ±mÄ±z az da olsa para ediyordu ama bugün 30 kasada çÄ±karsak para etmiyor. Bunun nedeni de mazot fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸtÄ±r. Yine mazot dÄ±ÅŸÄ±nda diÄŸer giderlerimizin hepsi zamlandÄ±. Åžu anki durumda bizi kurtarmÄ±yor.Bu iÅŸi yapÄ±yoruz ama maksadÄ±mÄ±z çark dönsün” dedi.

'15 BALIKÇI TEKNELERÄ°NÄ° SATTI'

Ayar, yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± ÅŸu sözlerle dile getirdi: “ÇalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸçilerin parasÄ±, teknenin masrafÄ±, mazotun yükselmesi yine denetim uygulamalarÄ±ndaki sertifika, ruhsat, kaptanlÄ±k belgeleri ve iÅŸçilerin sigorta iÅŸlemleri bizi zor duruma düÅŸürüyor. BakÄ±n mazot 6 TL’yi buldu. Åžu an teknemde bir arÄ±za olsa onu onaracak gücüm yok. Bizim günlük mazot masrafÄ±mÄ±z 50 litre. Mazot parasÄ±nÄ±, iÅŸçinin parasÄ±nÄ± ve teknenin masrafÄ±nÄ± çÄ±kÄ±nca bize bir ÅŸey kalmÄ±yor. Bu ÅŸekil giderse balÄ±kçÄ±lÄ±k yapan sayÄ±sÄ± azalacak. BakÄ±n burada yaklaÅŸÄ±k 200 balÄ±kçÄ± vardÄ± bu sezon açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana 15 balÄ±kçÄ± teknelerini satÄ±p iÅŸi bÄ±raktÄ±.”

'BALIK BÄ°ZDE UCUZ TEZGAHTA YÜKSEK'

Bir kasa balÄ±ÄŸÄ± 50 TL'ye verdiklerini ve kasada 12 kilo balÄ±k olduÄŸunu ifade eden Ayar, kendilerinin kilosunu 5 TL'ye verdiÄŸini balÄ±ÄŸÄ±n pazarda 15TL'ye satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Büyük gemilerle balÄ±k avlayanlarÄ±n durumunun daha da zor olduÄŸunu söyleyen Ayar, “OnlarÄ±n giderleri daha fazla. Büyük gemilerde nereden baksanÄ±z 2 ton mazot gidiyor” dedi.

'ANLAYACAÄžINIZ BÄ°ZE BÄ°RÅžEY KALMIYOR'

Gece-gündüz çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± için yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸten memnun olmadÄ±ÄŸÄ± dile getiren bir diÄŸer balÄ±kçÄ± Sertaç AkboÄŸa da ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

“Ben denizciyim uluslararasÄ± sularda aÄŸÄ±r tonajlarda çalÄ±ÅŸtÄ±m. Onca birikimimden sonra gelip bir tane tekne alÄ±p balÄ±kçÄ±lÄ±k yapayÄ±m dedim, çoluk çocuÄŸumun yanÄ±nda kalayÄ±m diyerek bu iÅŸe girdim ona da piÅŸman oldum. Ä°ki yÄ±l önce bu teknemi aldÄ±ÄŸÄ±mda mazot 2,5 TL’ydi fakat ÅŸimdi olmuÅŸ 6 TL. HayatÄ±mÄ±zdan memnun deÄŸiliz. Bugün 20 kasa balÄ±k çÄ±kardÄ±k. Bunun hepsini satsak 400 lira para ödeyecekler. Bu parayÄ± aya vurursak yaklaÅŸÄ±k 15 bin TL kazancÄ±mÄ±z olacak. Bunun 8 bin TL’si mazot, 4 bin TL’si de iÅŸçi desem bana kalan 3 bin TL. DiÄŸer masraflarÄ±mdan tekne onarÄ±mÄ± ve balÄ±k avlamak için harcadÄ±ÄŸÄ±m paralarÄ± saymÄ±yorum. AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z bize bir ÅŸey kalmÄ±yor.”

AkboÄŸa, “Her ÅŸey zamlanÄ±yor ama balÄ±k fiyatlarÄ± düÅŸüyor. BakÄ±n bu balÄ±kçÄ±lÄ±k çiftçilik iÅŸine benziyor. Yakalayan yani üreten ya da satan deÄŸil hep aracÄ± kazanÄ±yor. Aradaki tüccarlar kazanÄ±yor” dedi. (Mersin/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 11:53

www.evrensel.net