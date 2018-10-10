Bulgaristan'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len gazetecinin katili gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bulgaristanâ€™da 6 Ekim'de bir parkta Ã¶ldÃ¼rÃ¼len gazeteci Viktoriya Marinovaâ€™nÄ±n katili Almanya'da yakalandÄ±Â

Bulgaristan’Ä±n kuzeydoÄŸusundaki Rusçuk ÅŸehrinde 6 Ekim'de öldürülen gazeteci Viktoriya Marinova’nÄ±n katilinin Almanya’da yakalanÄ±p gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Sputnik'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, BaÅŸbakan Boyko Borisov, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Sotir Tzatzarov ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Mladen Marinov, BaÅŸbakanlÄ±k'ta düzenledikleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda zanlÄ±nÄ±n 21 yaÅŸÄ±ndaki Severin Krasimirov olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

FotoÄŸraf: AA

Verilen bilgiye göre gazeteci Marinova, Tuna nehri kenarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± rutin koÅŸu sÄ±rasÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. BaÅŸsavcÄ±, Marinova'ya tecavüz eden ve yumruklayarak öldüren saldÄ±rganÄ±n suçlu bulunmasÄ± durumunda 20 yÄ±la kadar veya ömür boyu hapis cezasÄ± alabileceÄŸini duyurdu.

BaÅŸbakan Boyko Borisov da, yapÄ±lan DNA testlerinin Marinova'nÄ±n katilinin Krasimirov olduÄŸunu yüzde 100 kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Almanya'da mahkemede ifadesi alÄ±nacak Krasimirov'un Bulgaristan'a getirilmesi ve yargÄ±lanmasÄ± için gerekli prosedürlerin sürdürüldüÄŸü duyuruldu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 12:01

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