Ankara'da 10 Ekim anmasÄ±: Alana bombacÄ±lar bile daha kolay girmiÅŸti

Ankara Katliamı'nın 3 . yıl dönümü anmasına polis çakmak, şarj aleti, kalem yasağı getirdi. Aileler, 'Katliam günü neredeydiniz?' diye tepki gösterdi.

Burcu YILDIRIM

Ankara

10 Ekim Ankara Katliamı, 3. yıl dönümünde saldırının meydana geldiği Ankara Gar’ı önünde anıldı. Önceki yıllarda anmalara izin vermeyerek saldıran polis, bu sene de saldırıdı ve çeşitli engeller çıkardı. Anmanın yapılacağı alana çakmak, şarj aleti, power bank hatta kalemle girilmesine izin verilmedi, çevredekiler “Katliam günü neredeydiniz?” tepkisi gösterdi.

10 Ekim Ankara Katliamı, 3. yıl dönümünde saldırının gerçekleştiği Ankara Garı önünde anıldı. 10 Ekim 2015 tarihinde “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine yapılan saldırıda, 103 kişi yaşamını yitirmiş, 500'e yakın kişi yaralanmıştı. Hala birçok yönü aydınlatılmayan katliamda yakınlarını kaybedenler, yaralananlar ve o gün mitinge katılan sendika, meslek odası, siyasi partiler katliamda sorumluluğu ve ihmali olan herkesin yargılanmasını istiyor.

Fotoğraf: Evrensel

ENGELLERLE BAŞLADI

Geçtiğimiz yıllarda katliamın yıl dönümlerinde ailelerin yapmak istediği anmalara izin verilmemiş, polis kitleye saldırmıştı. Katliamın üçüncü yıl dönümünde anmaya izin verilmesine karşın polis yine saldırdı ve anma etkinliği çeşitli engellemelerle başladı. Ankara Garı'na giden yolları kapatan polis, önce sadece katliamda yakınlarını yitiren ve yaralananların alana girişine verdi. Benzer bir engelleme gazetecilere de uygulanarak sarı basın kartı şart koşulmak istendi. Önce gruplar halinde alana girişler yapıldı, polis daha sonra herkesin alana girişine izin verdi.

'KATLİAM GÜNÜ NEREDEYDİNİZ?'

Emniyetin aldığı bir başka ‘önlem’ ise bu kadar da olmaz dedirtti. Ankara Emniyeti yakın bir zaman önce HDP Kongresi ve mitinglerde uygulamaya başladığı “çakmak, power bank, kalem” yasağını 10 Ekim anmasında da devam ettirdi. Anmaya gelenler bu eşyalarını arama noktalarında bırakıp geçmek zorunda kalırken, polisin arama noktasındaki tutumu çevredekilerin “Katliam günü neredeydiniz?” tepkisine yol açtı. Gar önünde yapılan anma etkinliğinde konuşmalar başladı. Ancak engeller nedeniyle hala birçok insan arama noktalarında.

ANMADAKİ YURTTAŞLARA SALDIRI

Polis, 10 Ekim Katliamı anması için Gar önünde toplanan yurttaşlara saldırdı. Saldırı anını paylaşan CHP'li Murat Emir, "Acıların yasına dahi tahammül yok.." dedi.

İZMİR'DE '10 EKİM ANITI YAPILSIN' TALEBİ

Fotoğraf: Evrensel

DİSK, KESK, TMMOB,TTB,10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği çağrıcılığı ile Emek ve Demokrasi Güçleri 10 Ekim Ankara Katliamında yaşamını yitirenleri andı. Anmada konuşan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği İzmir Temsilcisi Mustafa Özdağ, İzmir’de barış anıtının olmamasına dikkat çekerek, barış anıtı yapılmasını talep etti.



Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitirenler için anma düzenlendi. Anmaya birçok siyasi parti ve sendika temsilcileri ile katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri de katıldı. Anmada, “Faşizme ölüm, halka hürriyet”, “Onlara sözümüz barış gelecek” sloganları atıldı.

Anmada konuşan konuşan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği İzmir Temsilcisi Mustafa Özdağ, “Sayı değil, insan tam 103 can. Barıştan korkan ve kandan beslenenler katlettiniz. Katledilen 103 can ve acılarla yaşayan bizlerin bir daha geri gelmeyecek hayatlarından çaldınız. Biz unuttuk ağız dolusu gülmeyi. Bu katliamın bütün failleri yargılanıncaya kadar adalet arayışımız sürecek. Bu katliamda şehitler veren ve demokratlığı ile övüne İzmir’e de bir barış anıtın olmaması içimizi sızlatan ayrı bir sorun. Bir an önce İzmir’e barış anıtı yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

‘İSYANIMIZ HER GÜN DAHA DA BÜYÜYOR’

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da üç yıl önce Emek, Barış ve Demokrasi mitingine savaştan beslenenlerin katliamla cevap verdiğini söyleyerek, “Acımız kadar öfkemiz de tazeliğini koruyor. Gerçek katiller dışarıda gezdiği için isyanımız her gün biraz daha büyüyor. Acımızı ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi de, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarın ve idarecilerin takındıkları tutum ve yargı sürecidir” dedi.

Ankara katliamı davasının kararı ile ilgili konuşan Sarı, “Duruşmalarda yaşananlara, siyasi iktidarın ve mahkemenin tavrına bakıldığında davanın birkaç tetikçinin, yardım ve yataklı edenlerin çeşitli cezalarla sonuçlandırılması üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. Karar da buna uygun olarak verilmiştir. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açıldığı anlaşılmasına rağmen Mahkeme heyeti raporu ciddiye almadığı gibi avukatlarımızın ısrarlı talebine rağmen raporda kastı/ihmali yazılı olan kamu görevlilerini ne sanık olarak yargılamış, ne de tanık olarak dinlemiştir” diye belirtti.

‘HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ’

“Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldıran, saldırı olacağı istihbaratını tertip komitesinden gizleyenler, patlamaların ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emri verenler, ambulansların geç gelmesinin sorumlusu olanlar, güvenlik tedbiri almayanlar yargılanmadıkça gerçek adalet mücadelemiz sürecektir” şeklinde ifade eden Sarı, “Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız. Barış karanfillerimize ve ailelerine verdiğimiz sözü yineliyoruz: Barış özleminiz yerine gelinceye kadar mücadelemiz bedeli ne olursa olsun devam edecektir.”dedi. (İzmir/EVRENSEL)​​​​​​

ADANA’DA ANMA: DAVAYI SULANDIRANLAR KOLTUKLARINDAYSALAR DAVA BİTMEMİŞTİR

10 Ekim Ankara Katliamının 3'üncü yıl dönümüne yaşamını yitiren 103 kişi Adana Garı önünde yapılan anma etkinliği ile anıldı. DİSK, KESK, Adana Tabip Odası, TMMOB Emek Partisi, HDP ve CHP’nin katıldığı eylemde yurttaşlar Ankara’da sadece 10 Ekim’de hayatını kaybedenlerin yakınları dışındakilerin anma için alana girmesinin engellenmesine tepki gösterdi. Hayatını kaybeden yakınlarını ve arkadaşlarının fotoğrafını taşıyan vatandaşlar hızlıca verilen ve kamu görevlilerini davaya dahil etmeyen yargı kararına rağmen adalet mücadelesine devam edeceklerini söylediler.

Ortak basın açıklamasını okuyan KESK Adana Şubeler Platformu dönem sözcüsü İrfan Doğan, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 3 Ağustos günü kararını açıklayarak yargı süreci hızla bitirmek istediğini belirterek “Kokteyl örgüt diyerek davayı sulandıranlar, katliamın IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen mahkeme kararı sonrası hala koltuklarında oturmaya devam ediyorlarsa dava dosyasının daha başındayız demektir” dedi.

‘KATLİAMIN UNUTTURULMAK İSTENMESİNE İZİN VERMEYCEĞİZ’

7 Haziran-1 Kasım 2015 sürecinde arka arkaya patlayan bombaların, yaşanan katliamların ‘ya biz ya kaos’ tehdidi ile ilişkisi sorgulanmadığı sürece adalet sağlanmamış olacağını dile getiren Doğan, “Tetikçinin, yardım ve yataklı edenlerin çeşitli cezalarla sonuçlandırılması üzerine kurgulandığı anlaşılmaktadır. Karar da buna uygun olarak verilmiştir” dedi. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açıldığının anlaşıldığını ifade eden Doğan, “Mahkeme heyetinin raporu ciddiye almadığı gibi avukatlarımızın ısrarlı talebine rağmen raporda kast ya da ihmali yazılı olan kamu görevlilerini ne sanık olarak yargılamış, ne de tanık olarak dinlemiştir!” diye konuştu. Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını araştıran ve büyük bir aymazlıkla TV’lerde açıklayanlar, halka hesap vermedikçe öfkelerinin ve acılarının dinmeyeceğini ifade eden Doğan, Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 12:22

www.evrensel.net