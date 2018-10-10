Ankara'da 10 Ekim anmasÄ±: Alana bombacÄ±lar bile daha kolay girmiÅŸti

Ankara KatliamÄ±'nÄ±n 3 . yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ anmasÄ±na polis Ã§akmak, ÅŸarj aleti, kalem yasaÄŸÄ± getirdi. Aileler, 'Katliam gÃ¼nÃ¼ neredeydiniz?' diye tepki gÃ¶sterdi.

Burcu YILDIRIM

Ankara

10 Ekim Ankara KatliamÄ±, 3. yÄ±l dönümünde saldÄ±rÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi Ankara Gar’Ä± önünde anÄ±ldÄ±. Önceki yÄ±llarda anmalara izin vermeyerek saldÄ±ran polis, bu sene de saldÄ±rÄ±dÄ± ve çeÅŸitli engeller çÄ±kardÄ±. AnmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alana çakmak, ÅŸarj aleti, power bank hatta kalemle girilmesine izin verilmedi, çevredekiler “Katliam günü neredeydiniz?” tepkisi gösterdi.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±, 3. yÄ±l dönümünde saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Ankara GarÄ± önünde anÄ±ldÄ±. 10 Ekim 2015 tarihinde “Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi” mitingine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da, 103 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 500'e yakÄ±n kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Hala birçok yönü aydÄ±nlatÄ±lmayan katliamda yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenler, yaralananlar ve o gün mitinge katÄ±lan sendika, meslek odasÄ±, siyasi partiler katliamda sorumluluÄŸu ve ihmali olan herkesin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

ENGELLERLE BAÅžLADI

GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda katliamÄ±n yÄ±l dönümlerinde ailelerin yapmak istediÄŸi anmalara izin verilmemiÅŸ, polis kitleye saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. KatliamÄ±n üçüncü yÄ±l dönümünde anmaya izin verilmesine karÅŸÄ±n polis yine saldÄ±rdÄ± ve anma etkinliÄŸi çeÅŸitli engellemelerle baÅŸladÄ±. Ankara GarÄ±'na giden yollarÄ± kapatan polis, önce sadece katliamda yakÄ±nlarÄ±nÄ± yitiren ve yaralananlarÄ±n alana giriÅŸine verdi. Benzer bir engelleme gazetecilere de uygulanarak sarÄ± basÄ±n kartÄ± ÅŸart koÅŸulmak istendi. Önce gruplar halinde alana giriÅŸler yapÄ±ldÄ±, polis daha sonra herkesin alana giriÅŸine izin verdi.

'KATLÄ°AM GÜNÜ NEREDEYDÄ°NÄ°Z?'

Emniyetin aldÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka ‘önlem’ ise bu kadar da olmaz dedirtti. Ankara Emniyeti yakÄ±n bir zaman önce HDP Kongresi ve mitinglerde uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± “çakmak, power bank, kalem” yasaÄŸÄ±nÄ± 10 Ekim anmasÄ±nda da devam ettirdi. Anmaya gelenler bu eÅŸyalarÄ±nÄ± arama noktalarÄ±nda bÄ±rakÄ±p geçmek zorunda kalÄ±rken, polisin arama noktasÄ±ndaki tutumu çevredekilerin “Katliam günü neredeydiniz?” tepkisine yol açtÄ±. Gar önünde yapÄ±lan anma etkinliÄŸinde konuÅŸmalar baÅŸladÄ±. Ancak engeller nedeniyle hala birçok insan arama noktalarÄ±nda.

ANMADAKÄ° YURTTAÅžLARA SALDIRI

Polis, 10 Ekim KatliamÄ± anmasÄ± için Gar önünde toplanan yurttaÅŸlara saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ± anÄ±nÄ± paylaÅŸan CHP'li Murat Emir, "AcÄ±larÄ±n yasÄ±na dahi tahammül yok.." dedi.

Ä°ZMÄ°R'DE '10 EKÄ°M ANITI YAPILSIN' TALEBÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

DÄ°SK, KESK, TMMOB,TTB,10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi çaÄŸrÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Emek ve Demokrasi Güçleri 10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri andÄ±. Anmada konuÅŸan 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Ä°zmir Temsilcisi Mustafa ÖzdaÄŸ, Ä°zmir’de barÄ±ÅŸ anÄ±tÄ±nÄ±n olmamasÄ±na dikkat çekerek, barÄ±ÅŸ anÄ±tÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.



Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 10 Ekim Ankara katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler için anma düzenlendi. Anmaya birçok siyasi parti ve sendika temsilcileri ile katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin aileleri de katÄ±ldÄ±. Anmada, “FaÅŸizme ölüm, halka hürriyet”, “Onlara sözümüz barÄ±ÅŸ gelecek” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Anmada konuÅŸan konuÅŸan 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Ä°zmir Temsilcisi Mustafa ÖzdaÄŸ, “SayÄ± deÄŸil, insan tam 103 can. BarÄ±ÅŸtan korkan ve kandan beslenenler katlettiniz. Katledilen 103 can ve acÄ±larla yaÅŸayan bizlerin bir daha geri gelmeyecek hayatlarÄ±ndan çaldÄ±nÄ±z. Biz unuttuk aÄŸÄ±z dolusu gülmeyi. Bu katliamÄ±n bütün failleri yargÄ±lanÄ±ncaya kadar adalet arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z sürecek. Bu katliamda ÅŸehitler veren ve demokratlÄ±ÄŸÄ± ile övüne Ä°zmir’e de bir barÄ±ÅŸ anÄ±tÄ±n olmamasÄ± içimizi sÄ±zlatan ayrÄ± bir sorun. Bir an önce Ä°zmir’e barÄ±ÅŸ anÄ±tÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” dedi.

‘Ä°SYANIMIZ HER GÜN DAHA DA BÜYÜYOR’

DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ± da üç yÄ±l önce Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi mitingine savaÅŸtan beslenenlerin katliamla cevap verdiÄŸini söyleyerek, “AcÄ±mÄ±z kadar öfkemiz de tazeliÄŸini koruyor. Gerçek katiller dÄ±ÅŸarÄ±da gezdiÄŸi için isyanÄ±mÄ±z her gün biraz daha büyüyor. AcÄ±mÄ±zÄ± ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi de, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarÄ±n ve idarecilerin takÄ±ndÄ±klarÄ± tutum ve yargÄ± sürecidir” dedi.

Ankara katliamÄ± davasÄ±nÄ±n kararÄ± ile ilgili konuÅŸan SarÄ±, “DuruÅŸmalarda yaÅŸananlara, siyasi iktidarÄ±n ve mahkemenin tavrÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda davanÄ±n birkaç tetikçinin, yardÄ±m ve yataklÄ± edenlerin çeÅŸitli cezalarla sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine kurgulandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Karar da buna uygun olarak verilmiÅŸtir. Mülkiye müfettiÅŸlerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Mahkeme heyeti raporu ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± gibi avukatlarÄ±mÄ±zÄ±n Ä±srarlÄ± talebine raÄŸmen raporda kastÄ±/ihmali yazÄ±lÄ± olan kamu görevlilerini ne sanÄ±k olarak yargÄ±lamÄ±ÅŸ, ne de tanÄ±k olarak dinlemiÅŸtir” diye belirtti.

‘HESABINI MUTLAKA SORACAÄžIZ’

“Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldÄ±ran, saldÄ±rÄ± olacaÄŸÄ± istihbaratÄ±nÄ± tertip komitesinden gizleyenler, patlamalarÄ±n ardÄ±ndan birçok kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine neden olan gaz sÄ±kma emri verenler, ambulanslarÄ±n geç gelmesinin sorumlusu olanlar, güvenlik tedbiri almayanlar yargÄ±lanmadÄ±kça gerçek adalet mücadelemiz sürecektir” ÅŸeklinde ifade eden SarÄ±, “KatliamÄ±n tüm sorumlularÄ± yargÄ±lanana ve hak ettikleri cezayÄ± alana kadar öfkemizi diri tutacaÄŸÄ±z. KatliamÄ±n unutturulmak istenmesine izin vermeyeceÄŸiz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hesabÄ±nÄ± mutlaka soracaÄŸÄ±z. BarÄ±ÅŸ karanfillerimize ve ailelerine verdiÄŸimiz sözü yineliyoruz: BarÄ±ÅŸ özleminiz yerine gelinceye kadar mücadelemiz bedeli ne olursa olsun devam edecektir.”dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

ADANA’DA ANMA: DAVAYI SULANDIRANLAR KOLTUKLARINDAYSALAR DAVA BÄ°TMEMÄ°ÅžTÄ°R

10 Ekim Ankara KatliamÄ±nÄ±n 3'üncü yÄ±l dönümüne yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 103 kiÅŸi Adana GarÄ± önünde yapÄ±lan anma etkinliÄŸi ile anÄ±ldÄ±. DÄ°SK, KESK, Adana Tabip OdasÄ±, TMMOB Emek Partisi, HDP ve CHP’nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde yurttaÅŸlar Ankara’da sadece 10 Ekim’de hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndakilerin anma için alana girmesinin engellenmesine tepki gösterdi. HayatÄ±nÄ± kaybeden yakÄ±nlarÄ±nÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan vatandaÅŸlar hÄ±zlÄ±ca verilen ve kamu görevlilerini davaya dahil etmeyen yargÄ± kararÄ±na raÄŸmen adalet mücadelesine devam edeceklerini söylediler.

Ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan KESK Adana Åžubeler Platformu dönem sözcüsü Ä°rfan DoÄŸan, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin 3 AÄŸustos günü kararÄ±nÄ± açÄ±klayarak yargÄ± süreci hÄ±zla bitirmek istediÄŸini belirterek “Kokteyl örgüt diyerek davayÄ± sulandÄ±ranlar, katliamÄ±n IÅžÄ°D tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸini söyleyen mahkeme kararÄ± sonrasÄ± hala koltuklarÄ±nda oturmaya devam ediyorlarsa dava dosyasÄ±nÄ±n daha baÅŸÄ±ndayÄ±z demektir” dedi.

‘KATLÄ°AMIN UNUTTURULMAK Ä°STENMESÄ°NE Ä°ZÄ°N VERMEYCEÄžÄ°Z’

7 Haziran-1 KasÄ±m 2015 sürecinde arka arkaya patlayan bombalarÄ±n, yaÅŸanan katliamlarÄ±n ‘ya biz ya kaos’ tehdidi ile iliÅŸkisi sorgulanmadÄ±ÄŸÄ± sürece adalet saÄŸlanmamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren DoÄŸan, “Tetikçinin, yardÄ±m ve yataklÄ± edenlerin çeÅŸitli cezalarla sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine kurgulandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Karar da buna uygun olarak verilmiÅŸtir” dedi. Mülkiye müfettiÅŸlerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DoÄŸan, “Mahkeme heyetinin raporu ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± gibi avukatlarÄ±mÄ±zÄ±n Ä±srarlÄ± talebine raÄŸmen raporda kast ya da ihmali yazÄ±lÄ± olan kamu görevlilerini ne sanÄ±k olarak yargÄ±lamÄ±ÅŸ, ne de tanÄ±k olarak dinlemiÅŸtir!” diye konuÅŸtu. Katliam sonrasÄ± anket yapÄ±p oylarÄ±nÄ±n ne kadar arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±ran ve büyük bir aymazlÄ±kla TV’lerde açÄ±klayanlar, halka hesap vermedikçe öfkelerinin ve acÄ±larÄ±nÄ±n dinmeyeceÄŸini ifade eden DoÄŸan, KatliamÄ±n tüm sorumlularÄ± yargÄ±lanana ve hak ettikleri cezayÄ± alana kadar öfkemizi diri tutacaÄŸÄ±z. KatliamÄ±n unutturulmak istenmesine izin vermeyeceÄŸiz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hesabÄ±nÄ± mutlaka soracaÄŸÄ±z” dedi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 12:22

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