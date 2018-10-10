10 Ekim anmalarÄ±: Adalet mÃ¼cadelesi vereceÄŸiz

10 Ekim Ankara KatlimÄ±'nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenler Ankara, Ä°zmir, Adana, Çorum, Antep'te anÄ±ldÄ±.

Burcu YILDIRIM

Ankara

10 Ekim KatliamÄ±, 3. yÄ±ldönümünde Ankara GarÄ± önünde bir araya gelen aileler, sendikalar, meslek odalarÄ± ve siyasi partiler tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±. Önceki yÄ±llar anmaya gelenlere saldÄ±ran polisin arama noktalarÄ±ndaki engelleri tepkiye yol açtÄ±. Karanfillerle donatÄ±lan sembolik anÄ±tÄ±n önünde yapÄ±lan açÄ±klamada, “AcÄ±mÄ±z kadar öfkemiz de tazeliÄŸini koruyor. Gerçek katiller dÄ±ÅŸarÄ±da gezdiÄŸi için isyanÄ±mÄ±z her gün biraz daha büyüyor” denildi.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±, 3. yÄ±l dönümünde saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Ankara GarÄ± önünde anÄ±ldÄ±. 10 Ekim 2015 tarihinde “Emek, BarÄ±ÅŸ ve Demokrasi” mitingine yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da, 103 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, 500'e yakÄ±n kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Hala birçok yönü aydÄ±nlatÄ±lmayan katliamda yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybedenler, yaralananlar ve o gün mitinge katÄ±lan sendika, meslek odasÄ±, siyasi partiler katliamda sorumluluÄŸu ve ihmali olan herkesin yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istedi.

YÄ°NE BÄ°BER GAZI KULLANILDI

Önceki yÄ±llarda anmalara izin vermeyerek saldÄ±ran polis, bu kez de çeÅŸitli engeller çÄ±kardÄ±. AnmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alana çakmak, ÅŸarj aleti, power bank hatta kalemle girilmesine izin verilmezken, arama noktasÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n erkek polis tarafÄ±ndan aranmasÄ± üzerine arbede çÄ±ktÄ±, polis yine gaz kullandÄ±. Önce alana gruplar halinde girilmesine izin verilirken, sonra herkesin geçiÅŸine izin verildi.

Katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anmada sÄ±k sÄ±k “10 Ekim'i unutma unutturma”, “FaÅŸizme karÅŸÄ± omuz omuza” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. Mücadele sözleri verilen anmada, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yere yapÄ±lan anÄ±ta karanfiller bÄ±rakÄ±ldÄ±. Burada DÄ°SK, KESK, TMMOB, TTB, 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi adÄ±na ortak açÄ±klamayÄ± okuyan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, "YaÅŸanan bu büyük katliamÄ±n acÄ±sÄ± yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. AcÄ±mÄ±z kadar öfkemiz de tazeliÄŸini koruyor. Gerçek katiller dÄ±ÅŸarÄ±da gezdiÄŸi için isyanÄ±mÄ±z her gün biraz daha büyüyor” dedi.

DAVANIN KARARI KUÅžKULARI BÜYÜTTÜ

AcÄ±yÄ± ve öfkeyi büyüten nedenlerden birinin de katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarÄ±n ve idarecilerin takÄ±ndÄ±klarÄ± tutum ve yargÄ± süreci olduÄŸunu belirten ÇerkezoÄŸlu, 10 Ekim Ankara katliamÄ± davasÄ±nda yargÄ± sürecinin hÄ±zla bitirilmek istendiÄŸini, açÄ±klanan kararÄ±n katliamÄ±n gerçek faillerinin kimler olduÄŸuna dair kuÅŸkularÄ± daha da büyüttüÄŸünü ifade etti. ÇerkezoÄŸlu “DuruÅŸmalarda yaÅŸananlara, siyasi iktidarÄ±n ve mahkemenin tavrÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda davanÄ±n birkaç tetikçinin, yardÄ±m ve yataklÄ± edenlerin çeÅŸitli cezalarla sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine kurgulandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r” dedi.

‘HESABINI MUTLAKA SORACAÄžIZ'

ÇerkezoÄŸlu ÅŸöyle devam etti: “Katillere adeta koridor açan, yol kontrollerini kaldÄ±ran, saldÄ±rÄ± olacaÄŸÄ± istihbaratÄ±nÄ± tertip komitesinden gizleyenler, patlamalarÄ±n ardÄ±ndan birçok kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine neden olan gaz sÄ±kma emri verenler, ambulanslarÄ±n geç gelmesinin sorumlusu olanlar, güvenlik tedbiri almayanlar yargÄ±lanmadÄ±kça gerçek adalet mücadelemiz sürecektir. KatliamÄ±n tüm sorumlularÄ± yargÄ±lanana ve hak ettikleri cezayÄ± alana kadar öfkemizi diri tutacaÄŸÄ±z. KatliamÄ±n unutturulmak istenmesine izin vermeyeceÄŸiz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hesabÄ±nÄ± mutlaka soracaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

'BÄ°Z GAZ ATILAN ALANDA YARALI KURTULANLARIZ'

Katliamda yaralanan Ümit BalÄ±n, “Bizler üzerine gazlar atÄ±lan ve yaÅŸamak için birileri sesimizi duyacak mÄ± diye dakikalarca gar alanÄ±nda bekleyen ve yaralÄ± kurtulanlarÄ±z. Bizler, hükümetin yarattÄ±ÄŸÄ± istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bedelini halka ödettirip hukuksuz KHK'lerle hapse atÄ±lan gazetecileriz, yazarlarÄ±z, akademisyenleriz, milletvekilleriyiz, emeÄŸi sömürülüp katledilen madencileriz” dedi. BalÄ±n, adaleti saÄŸlamalarÄ± gerekirken koltuklarÄ± için talimatlara göre karar veren hakimleri tarihin lanetle anacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'BÄ°Z ZOR OLANI BAÅžARACAÄžIZ'

10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehtap Sakinci CoÅŸgun, barÄ±ÅŸ demekten vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Özgürlük diyen, ekmek diyen insanÄ±n tutsak olduÄŸu, barÄ±ÅŸ diyen insanÄ±n da hayatÄ±yla beledini ödediÄŸi bu ortamda bizim büyük acÄ±larÄ±mÄ±z var. Ancak bu acÄ±lar bizim üzerimize onurlu bir görev yüklüyor” dedi. Mücadeleyi devam ettirirken hiç umutsuzluÄŸa kapÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen CoÅŸgun, “Bugün de görüyoruz ki dayanÄ±ÅŸmasÄ±yla nerelere geldik. Bir amaç için buraya gelen insanlar hayatÄ±nÄ± kaybetti ama biz zor olanÄ± baÅŸaracaÄŸÄ±z. Adalet mücadelesi vereceÄŸiz. Sokaklara çÄ±kacaÄŸÄ±z, sesimizi duyuracaÄŸÄ±z” dedi.

CANLI BOMBALARIN GÄ°RDÄ°ÄžÄ° ALANA BUNLAR GÄ°REMEDÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

Katliam 3. yÄ±ldönümünde Ankara GarÄ± çevresindeki “önlemler” bu kadar da olmaz dedirtti. Ankara ValiliÄŸi ve Emniyeti yakÄ±n bir zaman önce HDP Kongresi ve mitinglerde uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± “çakmak, ÅŸarj aleti, power bank, kalem” gibi yasaklarÄ± 10 Ekim anmasÄ±nda da devam ettirdi. Anmaya gelenler bu eÅŸyalarÄ±nÄ± arama noktalarÄ±nda bÄ±rakÄ±p geçmek zorunda kalÄ±rken, polisin arama noktasÄ±ndaki tutumu çevredekilerin “Katliam günü neredeydiniz?” tepkisine yol açtÄ±. Gar önünde yapÄ±lan anma etkinliÄŸinde konuÅŸmalar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda hala birçok insan arama noktasÄ±ndaydÄ±.

Ä°ZMÄ°R'DE '10 EKÄ°M ANITI YAPILSIN' TALEBÄ°

DÄ°SK, KESK, TMMOB,TTB,10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi çaÄŸrÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Emek ve Demokrasi Güçleri 10 Ekim Ankara KatliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri andÄ±. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen anmada konuÅŸan 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi Ä°zmir Temsilcisi Mustafa ÖzdaÄŸ, “Bu katliamda ÅŸehitler veren ve demokratlÄ±ÄŸÄ± ile övüne Ä°zmir’e de bir barÄ±ÅŸ anÄ±tÄ±n olmamasÄ± içimizi sÄ±zlatan ayrÄ± bir sorun. Bir an önce Ä°zmir’e barÄ±ÅŸ anÄ±tÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” dedi.

‘Ä°SYANIMIZ HER GÜN DAHA DA BÜYÜYOR’

DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ± da "Gerçek katiller dÄ±ÅŸarÄ±da gezdiÄŸi için isyanÄ±mÄ±z her gün biraz daha büyüyor. AcÄ±mÄ±zÄ± ve öfkemizi büyüten en büyük nedenlerden birisi de, katliam öncesinden bugüne kadar siyasi iktidarÄ±n ve idarecilerin takÄ±ndÄ±klarÄ± tutum ve yargÄ± sürecidir” dedi.

Ankara katliamÄ± davasÄ±nÄ±n kararÄ± ile ilgili konuÅŸan SarÄ±, “DuruÅŸmalarda yaÅŸananlara, siyasi iktidarÄ±n ve mahkemenin tavrÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda davanÄ±n birkaç tetikçinin, yardÄ±m ve yataklÄ± edenlerin çeÅŸitli cezalarla sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine kurgulandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Karar da buna uygun olarak verilmiÅŸtir. Mülkiye müfettiÅŸlerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmasÄ±na raÄŸmen Mahkeme heyeti raporu ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± gibi avukatlarÄ±mÄ±zÄ±n Ä±srarlÄ± talebine raÄŸmen raporda kastÄ±/ihmali yazÄ±lÄ± olan kamu görevlilerini ne sanÄ±k olarak yargÄ±lamÄ±ÅŸ, ne de tanÄ±k olarak dinlemiÅŸtir” diye belirtti. (Ä°zmir/EVRENSEL)â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

'DAVAYI SULANDIRANLAR KOLTUKLARINDAYSALAR DAVA BÄ°TMEMÄ°ÅžTÄ°R'

FotoÄŸraf: Evrensel

Adana GarÄ± önünde de anma etkinliÄŸi yapÄ±ldÄ±. DÄ°SK, KESK, Adana Tabip OdasÄ±, TMMOB Emek Partisi, HDP ve CHP’nin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde yurttaÅŸlar Ankara'daki engellenmeye tepki gösterdi.

Ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan KESK Adana Åžubeler Platformu dönem sözcüsü Ä°rfan DoÄŸan, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin 3 AÄŸustos günü kararÄ±nÄ± açÄ±klayarak yargÄ± süreci hÄ±zla bitirmek istediÄŸini belirterek “Kokteyl örgüt diyerek davayÄ± sulandÄ±ranlar, katliamÄ±n IÅžÄ°D tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸini söyleyen mahkeme kararÄ± sonrasÄ± hala koltuklarÄ±nda oturmaya devam ediyorlarsa dava dosyasÄ±nÄ±n daha baÅŸÄ±ndayÄ±z demektir” dedi.

‘KATLÄ°AMIN UNUTTURULMAK Ä°STENMESÄ°NE Ä°ZÄ°N VERMEYECEÄžÄ°Z’

FotoÄŸraf: Evrensel

7 Haziran-1 KasÄ±m 2015 sürecinde arka arkaya patlayan bombalarÄ±n, yaÅŸanan katliamlarÄ±n ‘ya biz ya kaos’ tehdidi ile iliÅŸkisi sorgulanmadÄ±ÄŸÄ± sürece adalet saÄŸlanmamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren DoÄŸan, “Tetikçinin, yardÄ±m ve yataklÄ± edenlerin çeÅŸitli cezalarla sonuçlandÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine kurgulandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Karar da buna uygun olarak verilmiÅŸtir” dedi. Mülkiye müfettiÅŸlerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda adeta katillere Ankara’ya kadar bir koridor açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DoÄŸan, “Mahkeme heyetinin raporu ciddiye almadÄ±ÄŸÄ± gibi avukatlarÄ±mÄ±zÄ±n Ä±srarlÄ± talebine raÄŸmen raporda kast ya da ihmali yazÄ±lÄ± olan kamu görevlilerini ne sanÄ±k olarak yargÄ±lamÄ±ÅŸ, ne de tanÄ±k olarak dinlemiÅŸtir!” diye konuÅŸtu.



FotoÄŸraf: Evrensel

Katliam sonrasÄ± anket yapÄ±p oylarÄ±nÄ±n ne kadar arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±ran ve büyük bir aymazlÄ±kla TV’lerde açÄ±klayanlar, halka hesap vermedikçe öfkelerinin ve acÄ±larÄ±nÄ±n dinmeyeceÄŸini ifade eden DoÄŸan, KatliamÄ±n tüm sorumlularÄ± yargÄ±lanana ve hak ettikleri cezayÄ± alana kadar öfkemizi diri tutacaÄŸÄ±z. KatliamÄ±n unutturulmak istenmesine izin vermeyeceÄŸiz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hesabÄ±nÄ± mutlaka soracaÄŸÄ±z” dedi. (Adana/EVRENSEL)

MALATYA: BU HESAPLAÅžMA YÄ°TÄ°RDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z ARKADAÅžLARIMIZA KARÅžI EN BÜYÜK SORUMLULUÄžUMUZ

Malatya’da Emek ve Demokrasi güçleri tarafÄ±ndan BarÄ±ÅŸ ParkÄ±’nda yapÄ±lan 10 Ekim Ankara Gar KatliamÄ± anma etkinliÄŸine EMEP, HDP, CHP, TMMOB, KESK, EÄŸitim Sen, SES, PSKAD, Ä°HD, ÖDP gibi demokratik kitle örgütleri ve 10 Ekim aileleri katÄ±ldÄ±.



FotoÄŸraf: Evrensel

Türkiye’de, uzun zamandÄ±r yoÄŸun bir ÅŸiddet ve baskÄ± ikliminin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KESK Dönem sözcüsü ve SES baÅŸkanÄ± Zuhal Güler "Ülkemizin bu karanlÄ±ktan kurtulmasÄ±, baÅŸta 10 Ekim olmak üzere o dönemde birbiri ardÄ±na yaÅŸanan kitlesel katliamlarla hesaplaÅŸÄ±lmasÄ±yla mümkündür. Bu hesaplaÅŸma, yitirdiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± en büyük sorumluluÄŸumuzdur.” dedi. (Malatya/EVRENSEL)

DERSÄ°M: UNUTMAYACAÄžIZ, AFFETMEYECEÄžÄ°Z

KESK ÅŸubeler platformu çaÄŸrÄ±sÄ±yla Dersim Sanat SokaÄŸÄ±nda yurttaÅŸlar bir araya geldi. Anmada CHP, HDP ve EMEP'in yanÄ± sÄ±ra katliamda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mesut Mak'Ä±n kardeÅŸi Deniz Mak'ta yer aldÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

KESK adÄ±na açÄ±klamayÄ± yapan SES Åžube EÅŸ BaÅŸkanÄ± NurÅŸat YeÅŸil, "Gerçek katiller ortaya çÄ±karÄ±lÄ±ncaya ve gerçek adalet yerini buluncaya kadar and olsun ki durup dinlenmeyeceÄŸiz, geri çekilmeyeceÄŸiz, yÄ±lmayacaÄŸÄ±z. AffetmeyeceÄŸiz, unutmayacaÄŸÄ±z, unutturmayacaÄŸÄ±z" dedi.

AçÄ±klama öncesi Emniyet yetkilileri slogan atÄ±lmamasÄ±, atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde gösteri ve yürüyüÅŸ kanuna mukavemetten soruÅŸturma açÄ±lacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± dikkat çekti. (Dersim/EVRENSEL)â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹

EMEP ÜYESÄ° EMÄ°NE ERCAN, MEZARI BAÅžINDA ANILDI

FotoÄŸraf: Evrensel

10 Ekim katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Emek Partisi üyesi Emine Ercan, Çorum merkeze baÄŸlÄ± Büyükdivan köyündeki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. KESK Dönem Sözcüsü ve BES Åžube BaÅŸkanÄ± ErtuÄŸrul Alper, “Ülkemizin bu karanlÄ±ktan kurtulmasÄ±, baÅŸta 10 Ekim olmak üzere o dönemde birbirini ardÄ±na yaÅŸanan kitlesel katliamlarla hesaplaÅŸÄ±lmasÄ±yla mümkündür. Bu hesaplaÅŸma, yitirdiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± en büyük sorumluluÄŸumuzdur” dedi.

Emine Ercan’Ä±n eÅŸi Cuma Ercan da, “Dava bizim bitmedi. BarÄ±ÅŸ kelimesinin anlamÄ±nÄ± ve deÄŸerini de mücadelemizde devam ettireceÄŸiz” dedi. Ercan KatliamÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi Ankara Tren GarÄ±’na bir anÄ±t yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti. (Çorum/EVRENSEL)

ANTEP’TE 10 EKÄ°M ANMASI

Antep’te 10 Ekim'in yÄ±l dönümünde DÄ°SK-KESK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim BarÄ±ÅŸ ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Kurumlar adÄ±na basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Genel-Ä°ÅŸ 1 Nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Ali Güdücü, “Davalar birkaç tetikçinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±. KatliamÄ±n tüm sorumlularÄ± yargÄ±lanana kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceÄŸiz.Emek, özgürlük, demokrasi ve barÄ±ÅŸ mücadelesinde yitirdiÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸrultusunda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceÄŸiz.

AynÄ± zamanda HDP Gaziantep Ä°l Örgütü de YeÅŸilsu'da bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. BasÄ±n açÄ±klasmasÄ±nÄ± okuyan HDP Gaziantep Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Müslüm KÄ±lÄ±ç, "Ankara KatliamÄ± yürütülen mezhepçi politikalarÄ±n bir sonucuydu. BarÄ±ÅŸçÄ±l politikalarÄ±n hayata geçirilmesi, Türkiye ve OrtadoÄŸu halklarÄ±nÄ±n bugünü ve geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan acil bir ihtiyaçtÄ±r" dedi. (Antep/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 16:02

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