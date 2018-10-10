TGS Genel BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ: Gazeteciler serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±

TGS, DiyarbakÄ±r'da KCK adÄ± altÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 8 gazetecinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Siyasi iktidarÄ±n politikalarÄ±na uygun haber yapmamanÄ±n suç olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ, gözaltÄ±ndaki gazetecilerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

DiyarbakÄ±r merkezli yürütülen soruÅŸma kapsamÄ±nda dün gazeteciler Abdurrahman Gök, Semiha AlankuÅŸ, Lezgin Akdeniz, Kibriye Evren, Esra Solin Dal ve Cihan Ölmez ile Yeni YaÅŸam Gazetesi daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±larÄ± Hayat Özmez ve SavaÅŸ Aslan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis gazetecilerin evlerinin kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rarak, aramalar yaptÄ±. Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ, gazetecilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepki gösterdi.

KÜRT GAZETECÄ°LERE YÖNELÄ°K YENÄ° BÄ°R BASKI

8 gazetecinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonun gerekçesine deÄŸinen DurmuÅŸ, “KCK basÄ±n yapÄ±lanmasÄ± adÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir operasyon. ‘KCK basÄ±n yapÄ±lanmasÄ±’ 2011 yÄ±lÄ±nda da gündeme gelmiÅŸti. O dönem de Kürt gazetecilere yönelik bir operasyonla, ‘KCK basÄ±n yapÄ±lanmasÄ±’ dendi ve meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z aylarca, yÄ±llarca tutuklu kaldÄ±. Hala o dava sonuçlanmÄ±ÅŸ deÄŸil, duruÅŸmalarÄ± devam ediyor. YapÄ±lan operasyonunda ‘KCK basÄ±n yapÄ±lanmasÄ±’ isminin verilerek yapÄ±lmasÄ± yeninden Kürt gazeteciler üzerinde yükselen bir baskÄ± mÄ± baÅŸlayacak kaygÄ±sÄ± uyandÄ±rdÄ±. Tabi ki kesinlikle doÄŸru bulduÄŸumuz bir durum söz konusu deÄŸil” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘HEPSÄ° DE SAVCILIÄžA GÄ°DECEK GAZETECÄ°LER’

Gazetecilerin evlerinin basÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla toplum nezdinde bir algÄ± oluÅŸturulmak istendiÄŸini vurgulayan DurmuÅŸ, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Türkiye’de gazetecilik yapan bütün gazeteciler açÄ±sÄ±ndan ÅŸunu çok net söyleyebiliriz; haklarÄ±nda bir soruÅŸturma varsa davet edildikleri zaman gitmeyecek gazeteci yoktur. O yüzden böyle bir operasyonun yapÄ±lmasÄ±, toplum gözünde onlarÄ±n gazeteci olmadÄ±ÄŸÄ± algÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmak gayreti ve çabasÄ±dÄ±r."

‘GAZETECÄ°LER SÜREKLÄ° Ä°KTÄ°DARIN HEDEFÄ°NDE’

Türkiye’de ÅŸu anda 143 gazetecinin tutuklu olduÄŸunu hatÄ±rlatan DurmuÅŸ, “Bütün iddianamelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda delil olarak gösterilen ÅŸeylerin hepsi habercilik faaliyeti. Genel olarak toplumun üzerinde bir baskÄ± var, ama gazeteciler üzerinde özel bir baskÄ± var. Çünkü toplumu bilgilendirecek olan, topluma doÄŸrularÄ± aktaracak olan gazeteciler. O yüzden gazeteciler iktidarÄ±n sürekli hedefinde. Bu dönemki iktidarla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Türkiye’nin tarihi böyle bir tarih" dedi.

‘GAZETECÄ°LER ACÄ°LEN SERBEST BIRAKILMALI’

DurmuÅŸ, “Bir an önce meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Gazetecilerin iÅŸi halkÄ± doÄŸru bilgilendirmektir, olup biteni doÄŸru yazmaktÄ±r. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yönetenlerin politikalarÄ±na uygun haber yapmamak bir gazeteci açÄ±sÄ±ndan suç deÄŸildir. Bunun adÄ±nÄ± da toplumda meÅŸru hale getirmek için önüne arkasÄ±na terörist lafÄ±nÄ± takarak gazetecilerin özgürlüÄŸü kÄ±sÄ±tlanmamalÄ±dÄ±r. Bu yüzden bütün gazetecilerin acilen serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 10:14

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