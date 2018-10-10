KYK yurdunda yemekten zehirlenen Ã¶ÄŸrenciler hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Bursa'da KYK KÄ±z Ã–ÄŸrenci Yurdu'nda yedikleri helvadan zehirlenen 13 Ã¶ÄŸrenci hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸrenciler tedavileri sonrasÄ± taburcu edildi.
Bursa'da Halime Hatun KYK KÄ±z ÖÄŸrenci Yurdu'nda kalan öÄŸrencilerden bazÄ±larÄ±, akÅŸam yemeÄŸinden sonra rahatsÄ±zlandÄ±. Mide bulantÄ±sÄ±, ateÅŸ, ishal gibi zehirlenme belirtileri gösteren 13 öÄŸrenci UludaÄŸ Üniversitesi TÄ±p Fakültesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. GÄ±da zehirlenmesi teÅŸhisi konulan öÄŸrencilere serum tedavisi uygulandÄ±. ÖÄŸrencilerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu belirtildi. Konu ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, öÄŸrencilerin yediÄŸi yemeklerden alÄ±nan numuneler tahlile gönderildi.
AdÄ±yaman'da gÄ±da zehirlenmesi iddiasÄ±
ÖÄžRENCÄ°LER HELVADAN ZEHÄ°RLENMÄ°Åž
Zehirlenen öÄŸrenciler bugün tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. KYK Bursa Ä°l Müdürü Hüseyin Uysal, öÄŸrencilerin yedikleri helvadan rahatsÄ±zlandÄ±klarÄ±nÄ±n belirlendiÄŸini açÄ±kladÄ±. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 11:57