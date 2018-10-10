Adnan Oktar soruÅŸturmasÄ±: 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adnan Oktar grubunun 2 numaralÄ± ismi olduÄŸu belirtilen kiÅŸi de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan Tarkan YavaÅŸ ve Serkan Yumru ile onlarÄ±n saklanmasÄ±na yardÄ±m ettiÄŸi öne sürülen 7 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adnan Oktar grubunun 2 numaralÄ± ismi olduÄŸu belirtilen ve operasyondan beri firari olarak aranan Tarkan YavaÅŸ ve Serkan Yumru, Mali Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyonla Göktürk'teki bir evde yakalandÄ±. YavaÅŸ ve Yumlu'nun gizlenmelerinde yardÄ±mcÄ± olduÄŸu belirtilen 7 kiÅŸi de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 09:25

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