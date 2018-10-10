Ä°BB'de su zammÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ±: Zam baÅŸka, gÃ¼ncelleme baÅŸka

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi AKP Grup SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Åžahan: FiyatlarÄ±n TEFE- TÃœFE oranÄ±nda gÃ¼ncellenmesi baÅŸka, fiyatlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± baÅŸka.

CHP’li Meclis üyelerinin suya zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin gündeme getirdiÄŸi bir soru önergesi üzerine konuÅŸan AKP Grup Sözcüsü Ömer Åžahan “Zam demek bir artÄ±ÅŸtÄ±r. FiyatlarÄ±n TEFE- TÜFE oranÄ±nda güncellenmesi baÅŸka bir ÅŸey, fiyatlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± baÅŸka bir ÅŸeydir” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'Ä±n haberine göre; Ä°BB Meclisi’nin ekim ayÄ± oturumlarÄ±nÄ±n ilkinde CHP’li meclis üyesi Mehmet Berke Merter, Ä°stanbul ’da artan su fiyatlarÄ± ile ilgili soru önergesi verdi.

Bunun üzerine dünkü oturumda söz alan Åžahan, “ Ä°stanbul ’daki su fiyatlarÄ±nÄ±n çok uygun olduÄŸu ve herhangi bir zam yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± görülecektir” diye konuÅŸtu. Bunun üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü TarÄ±k BalyalÄ± ise suya yapÄ±lan zam meselesinin Åžahan’Ä±n dile getirdiÄŸi gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek her ay düzenli olarak enflasyon oranÄ±ndaki zammÄ±n faturalara yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Tekrar söz alan Ömer Åžahan, “ Zam demek bir artÄ±ÅŸtÄ±r. FiyatlarÄ±n TEFE- TÜFE oranÄ±nda güncellenmesi baÅŸka bir ÅŸey, fiyatlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± baÅŸka bir ÅŸeydir. 2015 ile 2018 AÄŸustos dönemi arasÄ±nda TÜFE’deki enflasyon oranÄ± yüzde 39.3. Bizim Ä°SKÄ° fiyat güncellememiz yüzde 22.5” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 09:09

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