Trump, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± konusunu Suudilerle konuÅŸacak

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert: Konuyu takip ediyoruz. BaÅŸkan (Donald Trump) Suudilerle konuÅŸacak.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n, Türkiye'deki Suudi Arabistan KonsolosluÄŸu'nu ziyareti sonrasÄ± kaybolmasÄ±yla ilgili, "Konuyu takip ediyoruz. BaÅŸkan (Donald Trump) Suudilerle konuÅŸacak. O görüÅŸmenin önüne geçmek istemiyoruz" dedi.

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ± olayÄ±, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda da gündeme geldi. Sözcü Nauert, gazetecilerin sorusu üzerine bakanlÄ±ktan Pazartesi gece yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya atÄ±fta bulundu ve Suudi Arabistan'a olayla ilgili soruÅŸturma çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.

Sözcü Heather Nauert, "ABD'den bu konuda açÄ±klamanÄ±n neden geciktiÄŸi" yolundaki soruyu da, durumu bir gecikme olarak nitelemeye itiraz etti ve ABD'nin arka planda konuyu takip ettiÄŸi mesajÄ±nÄ± verdi.

BÄ°RLEÅžÄ°K KRALLIK SUUDÄ° ARABÄ°STAN'DAN YANIT Ä°STEDÄ°

BirleÅŸik KrallÄ±k, Suudi Arabistan'dan, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili acil yanÄ±t istedi.

BirleÅŸik KrallÄ±k DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jeremy Hunt, Suudi Arabistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Adil el Cubeyr ile konuyu telefonda görüÅŸtü. Hunt, Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suudi Arabistan'Ä±n Ä°ngiltere Büyükelçisi ile de konuyu görüÅŸmek üzere bir araya geldiÄŸini duyurdu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 08:47

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