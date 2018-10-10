Gazeteci KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ±: O binadan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na dair delil yok

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice Cengiz: Suudi Arabistan konsolosluÄŸuna, iÃ§eride gÃ¼vende olacaÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phe etmeden girdi.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n niÅŸanlÄ±sÄ± Hatice Cengiz, Amerikan Washington Post gazetesine yazdÄ±ÄŸÄ± makalede, "Åžu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na dair hiçbir delil yok" dedi.

KaÅŸÄ±kçÄ± ile evlenmek üzere olduklarÄ±nÄ± ve son evrak iÅŸlemleri için Ä°stanbul'daki Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸuna gittiklerini belirten Cengiz, daha sonra niÅŸanlÄ±sÄ±ndan haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

'Ä°ÇERÄ° GÄ°RDÄ°ÄžÄ°NDE GÜVENDE OLACAÄžINI DÜÅžÜNÜYORDU'

Cengiz yazÄ±sÄ±nda, "Cemal, bir diplomatik misyonda insanlara zarar vermenin, onlarÄ± gözaltÄ±na almanÄ±n veya tutuklamanÄ±n uluslararasÄ± hukuku ihlal etmek olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi ve Türkiye tarihinde bugüne kadar böyle bir ÅŸeyin hiç yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu yüzden ana vatanÄ± olan Suudi Arabistan konsolosluÄŸuna, içeride güvende olacaÄŸÄ±ndan ÅŸüphe etmeden girdi." ifadelerini kullandÄ±.

Hatice Cengiz, dÄ±ÅŸarÄ±da üç saat bekledikten sonra korku ve endiÅŸe duymaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Konsolosluk binasÄ±ndaki görevlilere niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± sorduÄŸunu aktaran Cengiz, "AldÄ±ÄŸÄ±m cevap beni daha da endiÅŸelendirdi çünkü Cemal'in binadan zaten ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. Åžu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na dair hiçbir delil yok" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, ÅŸöyle devam etti:

"Türk yetkililerin durumu yakÄ±ndan takip ederken yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalara tanÄ±klÄ±k ettim. Türk hükümet yetkililerinin (bu konuyu çözme anlamÄ±nda) yeteneklerinden eminim. Åžu anda da BaÅŸkan Trump ve eÅŸi Melania Trump'tan, Cemal'in ortadan kaybolmasÄ± konusunu aydÄ±nlatmaya yardÄ±mcÄ± olmalarÄ±nÄ± rica ediyorum."

Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasÄ±yla ilgili Riyad yönetimine de çaÄŸrÄ±da bulunan Hatice Cengiz makalesinde, "AyrÄ±ca Suudi Arabistan'Ä± ve özellikle Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä± aynÄ± hassasiyeti göstermeye ve konsolosluktaki kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± yayÄ±mlamaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum." ifadesine yer verdi. (AA)

POLÄ°S GÜVENLÄ°K KAMERA KAYITLARINI Ä°NCELÄ°YOR

FotoÄŸraf: DHA

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n en son görüldüÄŸü Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'nun etrafÄ±ndaki güvenlik kameralarÄ± polis tarafÄ±ndan incelemeye alÄ±ndÄ±.

Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan BaÅŸkonlosluÄŸu'nda arama yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konsolosluk civarÄ±nda zaman zaman hareketlilik yaÅŸanÄ±yor. Suudi yetkililer konsolosluk kapalÄ± olmasÄ±na raÄŸmen konsolosluÄŸa geliyor.

Öte yandan polis konsolosluk civarÄ±ndaki güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleme altÄ±na aldÄ±. KonsolosluÄŸun bulunduÄŸu sokakta bulunan kamera kayÄ±tlarÄ±na bakan teknik ekibin görüntüleri alarak emniyete götüreceÄŸi öÄŸrenildi. (DHA)

DÄ±ÅŸiÅŸleri: Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± ile ilgili konsoloslukta inceleme yapÄ±lacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 10:17

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