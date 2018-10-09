MÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s alev aldÄ±

Ä°zmir NarlÄ±dere'de iÃ§inde 40 mÃ¼ltecinin bulunduÄŸu minibÃ¼s bilinmeyen bir sebeple alev aldÄ±, olayda Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.

Ä°zmir'in NarlÄ±dere ilçesinde, içinde 40 mültecinin bulunduÄŸu minibüs seyir halindeyken alev aldÄ±. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kaçak ÅŸekilde taÅŸÄ±nan mülteciler Ä°l Göç Ä°daresi MüdürlüÄŸüne teslim edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Ä°zmir-ÇeÅŸme otoyolunda meydana geldi. Afganistan uyruklu 40 mülteciyi taÅŸÄ±yan plakasÄ± belirsiz bir minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldÄ±. Yol kenarÄ±nda yanan minibüsü gören diÄŸer sürücüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ä°hbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken jandarma karakoluna götürülen mülteciler buradaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l Göç Ä°daresi MüdürlüÄŸüne teslim edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, olayÄ±n ardÄ±ndan kaçtÄ±ÄŸÄ± belirlenen minibüs ÅŸoförünü yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 22:09

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