Ã‡ocuÄŸuyla birlikte 6'Ä±ncÄ± kattan dÃ¼ÅŸen kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

NiÄŸde'de 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla birlikte apartmanÄ±n 6'ncÄ± katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen Zeynep Ceylan isimli kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti, kÄ±zÄ± ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

NiÄŸde'de kucaÄŸÄ±ndaki 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla birlikte apartmanÄ±n 6'ncÄ± katÄ±ndan düÅŸen 37 yaÅŸÄ±ndaki Zeynep Ceylan hayatÄ±nÄ± kaybetti, kÄ±zÄ± ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Olay, Efendibey Mahallesi Tokmak Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. ApartmanÄ±n 6'ncÄ± katÄ±nda oturan Zeynep Ceylan, iddiaya göre kucaÄŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Züleyha ile birlikte henüz bilinmeyen bir nedenle düÅŸtü. Ä°hbar üzerine olay yerine sevk edilen saÄŸlÄ±k ekibi, beton zemine düÅŸen Zeynep Ceylan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. AÄŸÄ±r yaralanan küçük kÄ±z ise ambulans ile NiÄŸde Ömer Halisdemir EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Züleyha Ceylan'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenilirken polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 22:02

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