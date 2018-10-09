AsansÃ¶r kulesinde eylem yapan madencilerin talepleri kabul edildi

BartÄ±n Amasra'da Ã¶denmeyen alacaklarÄ± iÃ§in asansÃ¶r kulesine Ã§Ä±kan madenciler, 5 gÃ¼nlÃ¼k eylemlerinin ardÄ±ndan paralarÄ±nÄ±n verilmesiyle aÅŸaÄŸÄ± indi.

BartÄ±n'Ä±n Amasra ilçesinde, Hattat Holding’e baÄŸlÄ± Hema maden ÅŸirketinin iÅŸlerine son verdiÄŸi 2 iÅŸçi, asansör kulesinde cuma günü baÅŸlattÄ±klarÄ± eylemlerini 5'inci günde sona erdirdi. Eylem yapan 2 iÅŸçinin tüm alacaklarÄ± banka hesaplarÄ±na yatarken eyleme destek veren diÄŸer iÅŸçilerin de hesaplarÄ±na 2 bin TL para yatÄ±rÄ±ldÄ±.

5 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde maden ocaÄŸÄ±nda iÅŸçiler eyleme baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, ÅŸirkete ait 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çÄ±karak eylem baÅŸlattÄ±. Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±nÄ±n (GMÄ°S) ÅŸirket yöneticileri ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler sonucu ÅŸirket, akÅŸam saatlerinde kulede eylem yapan 2 iÅŸçinin bütün alacaklarÄ±nÄ± hesap numaralarÄ±na yatÄ±rÄ±rken aÅŸaÄŸÄ±da eylem yapan arkadaÅŸlarÄ±na da 51 günlük maaÅŸÄ±n 2 bin TL'sini hesaplarÄ±na yatÄ±rarak geri kalan paralarÄ±n ise 25 gün içinde ödeneceÄŸini taahhüt etti.

Ä°ÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan madenciler, 50 metre yÃ¼kseklikte eylem yaptÄ±

Ä°ÅŸçilerin aÅŸaÄŸÄ±ya inme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kule dibinde yoÄŸun güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±. 2 iÅŸçi çÄ±ktÄ±klarÄ± gibi merdivenden aÅŸaÄŸÄ±ya inerken, arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan alkÄ±ÅŸlandÄ±. Ä°ÅŸçiler daha sonra 112 Acil ekipleri tarafÄ±ndan Amasra Devlet Hastanesine götürüldü. Burada saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan karakolda ifadelerinin alÄ±nacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

FotoÄŸraf: DHA

Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± Amasra Åžube BaÅŸkanÄ± Ertan Kaya, eylemin sona ermesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Kulede eylem yapan arkadaÅŸlarÄ±n hesaplarÄ±na paralarÄ± yatÄ±rÄ±ldÄ±. Yine aÅŸaÄŸÄ±da bekleyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za 2 bin TL hesaplarÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±. Biz sendika olarak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za elimizden geldiÄŸi kadar yardÄ±mcÄ± olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°nÅŸallah bundan sonraki iÅŸçi emekçi üzerinde sermaye haline getirilmez, yine inÅŸallah böyle bir durumla tekrar karÅŸÄ±laÅŸmayÄ±z. Mevcut ÅŸu anda ÅŸirkete çalÄ±ÅŸan sendikalÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Yine onlarÄ±nda alacaklarÄ± var, onlarÄ± da önümüzdeki hafta yatÄ±racaklarÄ±nÄ± söylediler. Ä°nÅŸallah bundan da olumlu sonuç alÄ±rÄ±z" dedi. (DHA)

Ä°ÅŸten atÄ±lan maden iÅŸÃ§ilerinin kuledeki eylemi sÃ¼rÃ¼yor

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 20:56

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