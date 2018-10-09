YÃ¼ksel Caddesi'ndeki 'Ä°ÅŸimizi geri istiyoruz' eylemine polis saldÄ±rÄ±sÄ±

Ankara YÃ¼ksel Caddesi'nde yapÄ±lan 'Ä°ÅŸimizi geri istiyoruz' eylemlerinin 700. gÃ¼nÃ¼nde de polis saldÄ±rÄ±sÄ± ve gÃ¶zaltÄ±lar yaÅŸandÄ±.

“Ä°ÅŸimizi geri istiyoruz” eyleminin 700’üncü gün eylemine polis yine saldÄ±rdÄ± ve 9 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Eyleme destek veren HDP’li milletvekillerinden Serpil Kemalbay, “Bu hukuki olmayan keyfi uygulamayÄ± burada teÅŸhir etmek için ve engellemek için bulunuyoruz” dedi.

Ankara Yüksel Caddesi’nde bulunan Ä°nsan HaklarÄ± AnÄ±tÄ± önünde devam eden “Ä°ÅŸimizi geri istiyoruz” eyleminin 700’üncü gününde HDP’li milletvekilleri Serpil Kemalbay, RÄ±dvan Turan, Murat Çepni, Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi (TÄ°P) milletvekillerinden BarÄ±ÅŸ Atay ve Erkan BaÅŸ, CHP milletvekilleri Veli AÄŸbaba ve Ali Haydar Hakverdi destek vermek için eyleme katÄ±ldÄ±. AnÄ±t önünde yapÄ±lmak istenen açÄ±klamaya polis yine saldÄ±rdÄ±.

9 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Polisin gözaltÄ± yapmak istediÄŸi sÄ±rada polis ile milletvekilleri arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Milletvekillerini darbeden polis, ArmaÄŸan ÖzbaÅŸ, ErtuÄŸrul ÇaÄŸan, Meltem Selvi, Bülent Özgül, Turgut Türksoy, Mahmut Konuk, Cemal Öksüz, Eser Budak ve Ä°lker IÅŸÄ±k'Ä± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Acun KaradaÄŸ ise fenalaÅŸarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KEMALBAY: FAÅžÄ°ZM UYGULAMASINI GERÇEKLEÅžTÄ°RÄ°YORLAR

HDP Milletvekili Serpil Kemalbay, gözaltÄ± ve polisin sert müdahalesine tepki göstererek “Bu hukuki olmayan keyfi uygulamayÄ± burada teÅŸhir etmek için ve engellemek için bulunuyoruz. Kaymakama, savcÄ±ya ne yazÄ±k ki ulaÅŸamÄ±yoruz. MuhataplarÄ±mÄ±z telefonlarÄ±na cevap vermiyor. Burada kollukla vekilleri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiriyorlar. Biz burada kolluÄŸa da kanunlarÄ± hatÄ±rlatÄ±yoruz. Anayasada demokratik olarak basÄ±n açÄ±klamasÄ± ve protesto yapmak bir haktÄ±r. Bu hakkÄ± her defasÄ±nda engelleyenler aslÄ±nda burada faÅŸizm uygulamasÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiriyorlar. Türkiye’yi faÅŸizmle yönetmek zorundalar çünkü Türkiye’yi uçurumun kenarÄ±na getirdiler. Ekonomik kriz, savaÅŸ ÅŸiddet, Türkiye’de aslÄ±nda hepimizin evinde ocaÄŸÄ±nda bir zorluk olarak kendini gösteriyor. Ä°nsanlar çocuÄŸuna pantolon alamadÄ±ÄŸÄ± için yaÅŸamlarÄ±na son veriyor. Çocuklar AKP döneminde travmalÄ± büyüyorlar. Ä°nsanlara 'aÄŸaç kabuÄŸu yesinler' diye önerenlere karÅŸÄ± biz burada direnerek mücadele ediyoruz” dedi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 20:30

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