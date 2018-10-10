Fotokopiler mi, çok uçtu çok!

Erciyes Üniversitesi’den bir grup öğrenci

Merhaba arkadaşlar…

Hepinizin bildiği üzere kâğıt fiyatlarındaki artışlar can ve cep yakan vaziyette. Bu artıştan en çok etkilenen kesimlerin başında biz üniversite öğrencileri geliyoruz. Her dönem için en az altı kitap almamız gerekiyor. Bu kitapları ya fakültemizin fotokopi-kırtasiye işletmesinden ya da internet üzerinden almaya çalışıyoruz. Ama bu yıl birçok kitabımızı internet ortamında bulup okumak zorunda kaldık. Zaten kitabın orijinalini almak artık bir hayalken fotokopisini dahi alamadık. Çünkü geçen yıl 200 sayfalık bir fotokopi 35 TL iken, bu yıl neredeyse aynı sayfa sayısındaki fotokopi için istenen fiyat 45-50 TL arası.

HEM GEÇİM HEM GELECEK...

Hal böyle olunca biz de internetin “nimet”lerini sonuna kadar kullanmayı öğrenmek zorunda kaldık. Birçok kitabımızı üniversitemizin kütüphanesinin veri tabanından indirip okumaya ve arkadaşlarımızla paylaşmaya başladık. Elbette gençlikte çareler tükenmiyor. Fakat basılı kitabı okumak, bir kitap alıp kütüphanemize eklemek gibi önceleri bize çok basit görünen bir eylemi daha yapamaz hale gelmek, “daha kim bilir neler göreceğiz, bizi daha ne sıkıntılar bekliyor” diye düşünmemize sebep oluyor. Gelecek kaygımıza daha yirmili yaşlarımızda bir de geçim kaygısının eklenmesi motivasyonumuzu olumsuz yönde etkiliyor.

Erciyes Üniversite öğrencileri olarak bu zamana kadar işsizlikten, geleceksizlikten yana dertliydik, hala da öyleyiz. Bir de üzerine elimizdeki harçlıklar ve burslarla geçim derdi de eklendi. Hatta birçok arkadaşımız okullarını ve eğitimlerini aksatmak zorunda kalarak niteliksiz ve güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldı. Artık bizler, hem eğitim hayatımızda hem de iş hayatımızda güvence istiyoruz. Kitap, ulaşım, yemek fiyatlarını düşünmek yerine enerjimizi ve zihin gücümüzü bilim üretmek için kullanmak istiyoruz. Bu yüzden parasız ve bilimsel eğitim talebimizi büyütmemiz gerektiğinin farkındayız.