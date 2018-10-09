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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 20:16
HDP Batman Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nizamettin ToÄŸuç (FotoÄŸraf: MA)
HDP Batman Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nizamettin ToÄŸuÃ§ tutuklandÄ±
09 Ekim 2018 20:14
Batmanâ€™da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP Batman Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nizamettin ToÄŸuÃ§ ve Ä°brahim Ã‡etinkaya adlÄ± yurttaÅŸ, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
Batman’da 4 gün önce gözaltÄ±na alÄ±nan HDP Batman Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nizamettin ToÄŸuç ve Ä°brahim Çetinkaya adlÄ± yurttaÅŸ çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.
Batman Emniyet MüdürlüÄŸü’nde 4 gündür gözaltÄ±nda olan HDP Batman Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Nizamettin ToÄŸuç ve Ä°brahim Çetinkaya, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Batman Adliyesi’ne getirildi. SavcÄ±lÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan ToÄŸuç “Örgüt yöneticiliÄŸi”, Çetinkaya ise “Örgüte üye olmak” gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkemeye çÄ±karÄ±lan ToÄŸuç “Örgüt yöneticiliÄŸi”, Çetinkaya ise “Örgüte üye olmak” iddiasÄ±yla tutuklandÄ±. (MA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 20:16
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