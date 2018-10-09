EMEP Rize FÄ±ndÄ±klÄ± ilÃ§e baÅŸkanÄ±na 'sosyal medya' soruÅŸturmasÄ±

Emek Partisi Rize FÄ±ndÄ±klÄ± Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Hasan Zorlucan'a sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar dolayÄ±sÄ±yla soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

EMEP FÄ±ndÄ±klÄ± Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hasan Zorlucan hakkÄ±nda sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla ilgili soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

Emek Partisi (EMEP) Rize FÄ±ndÄ±klÄ± Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hasan Zorlucan, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± hakkÄ±nda açÄ±lan soruÅŸturma nedeniyle Rize Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ifadeye çaÄŸrÄ±ldÄ±.

Zorlucan, gizli bir tanÄ±ÄŸÄ±n ÅŸikayeti üzerine sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± Rize Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Rize Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesince ifadesi alÄ±nan Zorlucan, "Åžikayetçi gizli bir kiÅŸiymiÅŸ. Katledilen devrimcilerin fotoÄŸraflarÄ± ve videolarÄ±nÄ± soruÅŸturma dosyasÄ±na delil olarak koymuÅŸlar. Ä°fademi verdim, sonucu bekleyeceÄŸiz" dedi. (Rize/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 20:04

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