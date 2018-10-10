Grevin doÄŸuÅŸu

Ä°ngilizceâ€™de â€˜grevâ€™ anlamÄ±na gelen â€˜strikeâ€™ sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ ilk defa 1768â€™de Londraâ€™nÄ±n liman ve kÃ¶mÃ¼r taÅŸÄ±ma iÅŸÃ§ilerinin eylemleriyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Dermot FEENAN

Jacobinmag.com

Neden grevler “strike/grev” diye adlandÄ±rÄ±lÄ±yor? CevabÄ± 250 yÄ±l geriye yani iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n doÄŸum sancÄ±larÄ±na kadar uzanÄ±yor.*

‘Strike’ sözcüÄŸü, Ä°ngilizce’de, toplu iÅŸ durdurma eylemini tanÄ±mlamak üzere ilk defa 250 yÄ±l önce kullanÄ±ldÄ±. Kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri ve denizcilerin öncülük ettiÄŸi 1768 Londra Grevleri sÄ±rasÄ±nda ortaya çÄ±ktÄ±. Kelime, “mayna etme” eyleminden ya da gemilerin yelkenlerini toplama, onlarÄ± hareketsiz hale getirme iÅŸinden esinleniyordu. O zamandan beri, “grev!”, 1768 Londra limanlarÄ±ndan 2018 West Virginia hükümet binasÄ± önüne kadar, iÅŸçilerin mücadelelerini tanÄ±mlayan simgesel bir kelime oldu.

Bu, elbette, iÅŸçilerin kolektif bir biçimde çalÄ±ÅŸmayÄ± durdurduÄŸu ilk protesto deÄŸildi.

1- Ä°LK PROTESTOLAR

AslÄ±nda 1768 Londra Grevleri’nden önce, KuzeydoÄŸu Ä°ngiltere’de Tyne ve Wear nehirlerindeki mavnacÄ±lar (sahilden gemiye kömür taÅŸÄ±yan mavna ya da tekneleri kullananlar), 17. yüzyÄ±lÄ±n ortalarÄ±ndan itibaren kolektif ajitasyonu çok etkili bir biçimde kullandÄ±. John Stevenson’un belirttiÄŸi gibi, onlar “ilkel bir sendika formunda organize edilmiÅŸ ilk meslekler arasÄ±nda” idi. KasÄ±m 1762’de KuzeybatÄ± Ä°ngiltere’de, Liverpool’daki denizciler ücret artÄ±ÅŸÄ± talebiyle iÅŸi durdurdu. Ve 1765’te Ä°ngiltere’nin kuzeyindeki madenciler uzun bir süre iÅŸ bÄ±raktÄ±. Nisan 1768’de, Sunderland’daki denizciler seren direklerini indirerek (böylece yelkenleri ‘mayna ederek’) gemilerin limandan ayrÄ±lmalarÄ±nÄ± engelledi. Sonuçta gemi sahipleri ve ustalar denizcilerin ücret artÄ±ÅŸ taleplerini kabul etmek zorunda kaldÄ±. Thames Nehri’ndeki denizciler mayÄ±s ayÄ±nda bu eylemleri tekrarlayacaktÄ±. KuzeydoÄŸu’daki mücadele taktiklerinin haberleri Londra’daki kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçilerine ulaÅŸtÄ± ve bir kelime bir hareketle birlikte doÄŸdu.

2- KÖMÜR TAÅžIMA Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°

Londra’nÄ±n hÄ±zlÄ± büyümesi, KuzeydoÄŸu Ä°ngiltere’den kömür nakliye gemileriyle getirilen muazzam miktarda kömürü gerektiriyordu. Bu kömür, Thames nehrinin kuzey kÄ±yÄ±sÄ±nda Wapping ve Shadwell bölgelerindeki kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri tarafÄ±ndan boÅŸaltÄ±lÄ±yordu. Ä°ÅŸçileri kiralayan ve parça baÅŸÄ± ödeme yapan aracÄ± “müteahhitler” tarafÄ±ndan kontrol edilen aÄŸÄ±r ve kirli bir iÅŸti. ÇoÄŸu yerel han ve taverna sahibi olan müteahhit, ödeminin bir unsuru olan kömür ‘çuvalÄ±’ ve ‘fÄ±çÄ±’sÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yiyecek ve içki gibi ayni biçimlerde ödeme yapÄ±yordu. Kömür taÅŸÄ±ma susatÄ±cÄ± bir iÅŸti ve o dönemde kötü kalitedeki su nedeniyle iÅŸçiler biraya yöneldi. Han ve tavernalarÄ±n bölgede yeme-içme için tek elveriÅŸli yer olduÄŸu göz önünde bulundurulduÄŸunda, müteahhitler kömür iÅŸçilerinin geçim araçlarÄ± üzerinde dikkate deÄŸer bir kontrol sahibi oldu.

Ä°ÅŸçilerin çoÄŸu Ä°rlandalÄ±’ydÄ±. BazÄ±larÄ± 1762-63’te, Güney Ä°rlanda’daki ilk toprak hareketi dalgasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan göç etmiÅŸti. BazÄ±larÄ± Ä°rlanda’da kiracÄ± çiftçilerin çÄ±karlarÄ±nÄ± savunmak için ÅŸiddet içeren yöntemleri kullanan gizli bir örgüt olan Whiteboys’un[7] üyesiydi, ancak David Featherstone’nun gözlemlediÄŸi gibi bazÄ± Ä°rlandalÄ± göçmenlerin basit bir biçimde onlarÄ±n yöntemlerini taklit etmesi de eÅŸit derecede mümkündür. Kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri 16 ya da daha fazla iÅŸçinin bulunduÄŸu gruplar biçiminde limanlarda birlikte çalÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Kolektif örgütlenmenin ayÄ±rt edici özellikleri ÅŸimdiden mevcuttu.

BIRAKINIZ YAPSINLAR KAPÄ°TALÄ°ZMÄ°

ÇalÄ±ÅŸÄ±rken kullanmak zorunda olduklarÄ± kürekler üzerindeki müteahhit tekelinin kÄ±rÄ±lmasÄ± için 1758 yÄ±lÄ±nda iÅŸçiler baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde Parlamento’ya dilekçe verme eylemi yaptÄ±. Bundan önce, müteahhitler bu küreklerin üretimini kontrol ediyor ve onlarÄ± fahiÅŸ fiyatlarla iÅŸçilere kiralÄ±yorlardÄ±. Öte yandan, 1758’de yürürlüÄŸe giren ücret mevzuatÄ± hÄ±zlÄ± bir biçimde geçiÅŸtirildi. YasanÄ±n uygulanmasÄ±ndan sorumlu yerel meclis üyesi, Jameika’da köle emeÄŸi ile iÅŸletilen çok sayÄ±da ÅŸeker plantasyonuna sahip William Beckford’du. O, emekçilerin çÄ±karlarÄ±nÄ± önemsemeyen yeni laissez-faire (bÄ±rakÄ±nÄ±z yapsÄ±nlar) kapitalist sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± temsil etti.

Londra’nÄ±n DoÄŸu YakasÄ±’nda ticaret ve hafif sanayi üretimdeki büyüme bunun gibi çatÄ±ÅŸmalarÄ±n her yerde ortaya çÄ±kmasÄ± anlamÄ±na geliyordu. 1765’teki Spitalfields isyanÄ±nda dokuma iÅŸçileri ipek dokuma endüstrisindeki sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dönem boyunca ücretlerinin geçim düzeyinin altÄ±na düÅŸmesini önlemek için örgütlenmiÅŸti. Yasa dÄ±ÅŸÄ±, gayri resmi, erken sendikacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bir biçimini uyguluyorlardÄ±. 1765’te Fransa’dan ipek ithalatÄ±nÄ± protesto ettiler. 1767’de isyan devam etti. 1768’de yiyecek kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± Londra boyunca daha fazla isyanÄ± tetikledi. AynÄ± yÄ±lÄ±n Nisan ayÄ±nda, kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri birkaç grev kÄ±rÄ±cÄ± iÅŸçiyi yaralayarak gemilere çÄ±ktÄ±.

Karada, protesto grev kÄ±rÄ±cÄ±larÄ± iÅŸe almak için han ve tavernalarÄ±nÄ± üs olarak kullanan müteahhitlere odaklandÄ±. Kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri, ayrÄ±ca, kömür tüccarlarÄ± ve müteahhitlerin iÅŸi baÅŸkasÄ±na devretmesini engellemeye destek olmasÄ± için yerel sulh hakimi Ralph Hodgson’Ä±n yardÄ±mÄ±na baÅŸvurdu. Hodgson gemi kaptanlarÄ±nÄ±n kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçilerinin iÅŸe alÄ±nmasÄ± konusunda bilgi alabileceÄŸi bir istihdam bürosu kurdu. Müteahhitler buna dÄ±ÅŸarÄ±dan iÅŸçi getirerek cevap verdi. Nisan ayÄ±nda kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri müteahhit John Green’in AtlÄ± KarÄ±nca TavernasÄ±’nÄ± ateÅŸli silahlarla bastÄ±. Bir kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçisi ve bir ayakkabÄ±cÄ± öldürüldü. Ertesi gün, Green birkaç saldÄ±rganÄ±n öldürüldüÄŸü baÅŸka bir saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Yedi kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçisi tutuklandÄ±, mahkum edildi ve asÄ±ldÄ±.

HerÅŸeye raÄŸmen kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri daha iyi ücret için faaliyetlerine devam etti. MayÄ±s ayÄ± baÅŸlarÄ±nda, ücret artÄ±ÅŸÄ± konusunda yazÄ±lÄ± güvence alÄ±ncaya kadar çalÄ±ÅŸmayÄ± durdurdular. DoÄŸu yakasÄ±ndaki caddelerden zengin BatÄ± yakasÄ±na kömür taÅŸÄ±yan at arabalarÄ±nÄ±n atlarÄ±nÄ± bile aldÄ±lar, böylece endüstrinin tedarik zincirini bozdular. O ay, taÅŸÄ±ma iÅŸçilerinin protestolarÄ± LondralÄ± denizcilere yayÄ±ldÄ±.

3- DENÄ°ZCÄ°LER

1763’te biten Yedi YÄ±l SavaÅŸÄ±’nÄ±n ardÄ±ndan, denizciler için daha az iÅŸ vardÄ± ve aynÄ± iÅŸ için ödeme gemi sahiplerine baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸiyordu. 1768 MayÄ±s’Ä± itibarÄ±yla, LondralÄ± denizciler gemilerdeki ödemeleri inceliyor ve bu konudaki eÅŸitsizliklerle ilgileniyorlardÄ±. Sunderland’da sadece yelkenleri “mayna ederek” deÄŸil artÄ±k mallarÄ±nÄ± almaya güçlerinin yetmediÄŸi fÄ±rÄ±n ve kasaplarÄ±n önünden davul ve bayraklarla geçerek ücret zammÄ±nÄ± kazanan denizcileri andÄ±lar. Kolektif ajitasyonun bir örneÄŸi verildi. KÄ±sa bir süre sonra, LondralÄ± denizciler, ücret zammÄ± alÄ±nmaksÄ±zÄ±n kimsenin yelken açmayacaÄŸÄ± konusunda tehdit ederek gemilere zorla bindiler, yelkenleri indirdiler ya da “mayna ettiler”.

Denizciler Parlamento ve Londra Belediye BaÅŸkanÄ±na ücret artÄ±ÅŸÄ± için dilekçe verdi. 11 MayÄ±s’a gelindiÄŸinde Westminster’a doÄŸru yürümek için on dört bin kiÅŸi toplamÄ±ÅŸtÄ±. Walter Shelton’un bildirdiÄŸi gibi, onlar “kayÄ±kçÄ±lara, laytercilere (Hafifletme ve yük aktarma iÅŸlevine sahip deniz aracÄ± layteri kullanan iÅŸçi), safracÄ±lara(bir teknede denge saÄŸlanmasÄ± için kullanÄ±lan aÄŸÄ±rlÄ±k; safracÄ± ise bunu kullanan iÅŸçi), kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçilerine vb. iÅŸlerini bÄ±rakmak ve ücretler ödenene kadar iÅŸe gitmemek için” çaÄŸrÄ± yapabilmiÅŸti. MayÄ±s’Ä±n ikinci haftasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda, kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri ve denizcileri taÅŸÄ±yan çok sayÄ±da tekne Parlamento’nun yanÄ±ndan geçerek, Westminster SarayÄ±’nÄ±n batÄ±sÄ±nda karaya çÄ±ktÄ±. Kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri ve denizciler buradan geriye, doÄŸuya doÄŸru birkaç mil yürürken gittikleri ölçüde daha fazla iÅŸçi toplayarak limanlardaki iÅŸçileri kendilerine kattÄ±lar. Wapping’in hemen kuzeyindeki açÄ±k alana, Stepney Fields’a ulaÅŸtÄ±klarÄ±nda kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri ve denizcilerden oluÅŸan devasa bir grup iÅŸçilere katÄ±ldÄ±. Birkaç hafta içinde, Britanya ticaretinin üçte birini elindeki tutan Ä°mparatorluÄŸun kÄ±yÄ± bölgesi Thames’teki tüm ticaret durma noktasÄ±na getirildi. KayÄ±kçÄ±lar ve at arabasÄ± sürücüleri gibi diÄŸer iÅŸçiler greve katÄ±ldÄ±lar ya da patronlarÄ±nÄ± grevle tehdit ettiler.

4- TÄ°CARETE VE TAHTA KARÅžI

Ancak müteahhitler Tyneside’dan grev kÄ±rÄ±cÄ± iÅŸçi getirmeye devam ediyor, böylece kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri ve denizciler arasÄ±ndaki ittifakÄ± bozuyordu. MayÄ±s ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda denizcilerin ücret artÄ±ÅŸ talebi reddedildi. Hükümet liman boyunca savaÅŸ gemilerini konuÅŸlandÄ±rdÄ±. ÇatÄ±ÅŸma tÄ±rmandÄ±. Grev kÄ±rÄ±cÄ±lar gemileri boÅŸaltÄ±rken bir isyan patlak verdi ve bir denizci ölümcül ÅŸekilde yaralandÄ±. Buna karÅŸÄ±lÄ±k çok ÅŸiddetli oldu.

Dokuz kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçisi denizcinin öldürülmesinden sorumlu tutuldu. Ä°kisi idamlar için geleneksel bir bölge olan Tyburn’da asÄ±ldÄ±. AltÄ±sÄ±, kömür iÅŸçilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölgenin yanÄ±ndaki Sun Tavern Fields’da asÄ±ldÄ±. Ä°dam törenine yüzlerce polis memuru ve askerle birlikte elli bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Askerler Eylül ayÄ±na kadar bölgede konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°damlar kömür taÅŸÄ±ma iÅŸlerinin azmini kÄ±rdÄ±, ancak ticarete ve tahta karÅŸÄ± örnek olan direniÅŸleri unutulmadÄ± ve gelecek protestolarÄ± besledi.

5- UZUN BÄ°R MÄ°RAS

Themes’te bütün gemileri durdurduklarÄ± birkaç gün içinde, iÅŸçilerin -bu örnekte ÅŸapkacÄ±larÄ±n- ücret artÄ±ÅŸÄ± için “grev” yaptÄ±klarÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± ilk kayÄ±tla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. Tyneside denizcileri için daha yüksek ücret saÄŸlayan ve yelkenleri ‘mayna’ etmek için kullanÄ±lan teknik bir terimin, hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde limanlardan kÄ±yÄ±lara, daha sonra yüksek yiyecek fiyatlarÄ±ndan artan bir ÅŸekilde acÄ± çeken Londra’nÄ±n emekçi nüfusuna yayÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± muhtemeldir. 1768 baharÄ±na gelindiÄŸinde, yeni bir iÅŸçi ajitasyonu terimi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ gözüküyordu.

Atlantik’in iki yakasÄ±nda denizciler giderek artan sÄ±klÄ±kta greve gidecek ve diÄŸer iÅŸçilere de ilham verecekti. 1775 yÄ±lÄ±nda, tersane iÅŸçileri Portsmouth’da greve gitti, sonra da Britanya’nÄ±n en büyük askeri savaÅŸ gemisi tersanesinde. Amerika BirleÅŸik Devletleri’nde, Usta AyakkabÄ±cÄ±lar Federal TopluluÄŸu ayakkabÄ±cÄ±larÄ±n ücretlerini korumayÄ± hedefleyen düzenli grevler yaptÄ±. 19. yüzyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda, onlarÄ±n eylemlerinin Amerika’da “grev yapmak” fiilinin ilk kullanÄ±mÄ± ile sonuçlandÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülüyor.

BENZERÄ° GÖRÜLMEMÄ°Åž BÄ°R DAYANIÅžMA

Londra grevlerinde kömür taÅŸÄ±ma iÅŸleri ile grev kÄ±rÄ±cÄ± denizciler arasÄ±nda ÅŸiddetli çatÄ±ÅŸmalara raÄŸmen, tüm iÅŸçiler “benzeri görülmemiÅŸ bir dayanÄ±ÅŸma gösterdi”. Grev duygudaÅŸ emek hareketinin potansiyelinde açÄ±k bir geliÅŸmeyi temsil ediyordu. Ne yazÄ±k ki, bu potansiyel denizcilerin ücret artÄ±ÅŸÄ±nÄ± alÄ±p iÅŸlerine geri dönmesi ve kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçilerini zor durumda devam eden protestolarÄ±nda yalnÄ±z bÄ±rakmasÄ±yla söndü.

Hanoverian Ä°ngiltere’sinde (1714-1901) düzeni bozmak üzere toplanma olgusu yeni deÄŸildi. III. George (1760-1820) giderek gericileÅŸir, yeni varlÄ±klÄ± toprak sahibi aristokrasi ve tüccarlar halkÄ±n çok geniÅŸ bir kesiminin ihtiyaçlarÄ±nÄ± göz ardÄ± ederek Parlamento’yu yönetirken bu tip isyanlar sÄ±klÄ±k kazandÄ±.

Buna karÅŸÄ±lÄ±k, egemen sÄ±nÄ±f, Londra’nÄ±n yoksullarÄ±nÄ± uyumlu bir endüstriyel iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na dönüÅŸtürmek için isyancÄ±lara karÅŸÄ± gösteriÅŸli idam, yasal iÅŸkence ve askeri baskÄ± uyguladÄ±. Bu araçlar asla gerçekten ortadan kalkmadÄ±, kanÄ±t olarak joplu ve atlÄ± polislerin grevci iÅŸçilere saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 1980’lerin sonlarÄ±ndaki Britanya’da Orgreave SavaÅŸlarÄ± gösterilebilir. (Ulusal Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±’nÄ±n madenlerin kapatÄ±lmasÄ± ve maden iÅŸlerinin azaltÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Mart 1984’ten Mart 1985’e kadar süren grevleri sÄ±rasÄ±nda gerçekleÅŸti.)

1768 Londra Grevleri bugün hala geniÅŸ bir iÅŸçi mücadelesi dizisi içinde yankÄ±lanÄ±yor. Ancak bu grevlerin farkÄ±na varÄ±lmasÄ± gereken benzersiz yönleri vardÄ±. Belirleyici rolu Ä°rlandalÄ± kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri oynamÄ±ÅŸtÄ±. Onlar Ä°rlanda’daki Whiteboys ajitasyonundan imparatorluÄŸun atar damarlarÄ±nda kolektif direniÅŸ eylemi sahnemek için yararlandÄ±lar. DireniÅŸ tahtÄ±n varoluÅŸsal kaygÄ±larÄ±nÄ± arttÄ±rarak daha büyük güçlerle birleÅŸti. Büyüyen ticari menfaatler, yüzyÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±ndaki Ä°ngiltere KralÄ± II. James (Hannover HanedanÄ±’nÄ±n hükümranlÄ±ÄŸÄ±ndan önceki son Ä°ngiltere KralÄ±) yanlÄ±sÄ± isyanlar ve Yeni Dünya’da yükselen cumhuriyetçi düÅŸünceler, kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçilerinin mücadelelerinin özellikle yönetici sÄ±nÄ±f için tehdit edici görünmesini saÄŸladÄ±. Sonuç, politik farklÄ±lÄ±klarÄ±n kararlÄ± bir ÅŸekilde bastÄ±rÄ±lmasÄ±, potansiyel olarak asi iÅŸçilerin yeni ve büyüyen nüfusunun disipline edilmesiydi.

BRÄ°TANYA SENDÄ°KACILIK TARÄ°HÄ°NDE BÄ°R DÖNÜM NOKTASI

Bu tehdit, koordineli liderliÄŸin köklü sonuçlara yol açtÄ±ÄŸÄ±, 120 yÄ±ldan fazla bir süre sonra gerçekleÅŸen 1889 Londra Liman Grevi’ne kadar hayat bulmadÄ±. Ben Tillett ve John Burns’un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu örgütçüler tarafÄ±ndan yönetilen grev Britanya sendikacÄ±lÄ±k tarihinde bir dönüm noktasÄ± oldu. Yeni bir sendika aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla büyük bir kolektif iÅŸ durdurma eylemi gerçekleÅŸtirdiler ve açÄ±k bir amaç için harekete geçtiler: liman iÅŸçilerine “altÄ± peni” ödeme.

Londra Liman Grevi’nin baÅŸarÄ±sÄ± iÅŸçilere, özellikle vasÄ±fsÄ±z olanlara, örgütlenmeleri ve kolektif eylemlerini ülke sathÄ±na yaymalarÄ± için yeni bir özgüven kazandÄ±rdÄ±. Bu ÅŸekilde, 1889 grevi Britanya iÅŸçi hareketinin yükseliÅŸinde önemli bir rol oynadÄ±. Ancak 1768’in kömür taÅŸÄ±ma iÅŸçileri ve denizcileri öncüydüler. “Grev” sendika aktivistlerinin mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± olmadan önce ve E. P. Thompson’un belirttiÄŸi gibi emek dayanÄ±ÅŸmasÄ± tanÄ±mlanabilir bir iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na dönüÅŸmeden önce, 18. yüzyÄ±lÄ±n iÅŸçileri emek tarihine damga vurdu.

*Çeviri ilk olarak Teori ve Eylem dergisi ekim sayÄ±sÄ±nda yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

(Çeviren: Arif KoÅŸar)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 12:43

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