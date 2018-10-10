Akademisyen Berk Esen: Erdoğan’ın ‘kayyım’ açıklaması gözdağı

Şerif KARATAŞ

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkacak olursa anında kayyım tayinleri ile yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını değerlendiren akademisyen Berk Esen, “Açıklamayı gözdağı olarak okumak mümkün” dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam’da katıldığı açılış töreninde yerel seçimleri işaret ederek, “Bu seçimlerde de bu tür teröre bulaşmış olanlar olur ya sandıktan çıkacak olursa. Öyle bekleyelim şu olsun bu olsun yok. Anında gereğini yapıp kayyım tayinleri ile yolumuza devam edeceğiz” açılmasını Evrensel'e Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berk Esen değerlendirdi.

Yerel seçimler öncesinde Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya ilişkin Esen şunları söyledi: “Bu açıklamayı bir gözdağı olarak okumak mümkün. Zaten AKP uzun süredir Güneydoğu Bölgesi’nde DBP’nin seçim kazandığı 4 il ve yüze yakın ilçede kayyımlar aracılığıyla belediye yönetimini kontrolünde tutuyor. Bu açıklamadan benzer bir durumun seçimlerden sonra da devam edebileceği sonucunu çıkarabiliriz. Bu da tabi seçimi kendi içinde geçersiz kılan, demokratik bir idarenin en basit prensibi olan seçme ve seçilme hakkının Türkiye’de pratikte sınırlayan bir uygulama olacaktır. Bunu Türkiye’de demokratik rejimin geleceği açısından hayli kaygı verici buluyorum. Bu konuda oluşan emsal ileriki bir tarihte muhalefetin kontrol ettiği herhangi bir belediyeye kayyım atanmasına da yol açabilir. Ayrıca Sayın Erdoğan bu tarz açıklamalarla muhalif partilerinin adaylarına yönelebilecek seçmenlerin en azından bir kısmına nasıl olsa adayım seçilse bile görevde kalamaz mesajını vererek, moral bozukluğu ve ümitsizlik yaratmaya çalıştığını tahmin ediyorum. Bu sayede muhalif seçmenlerden kimisi oy kullanmama yolunu seçebilir.”

‘SEÇİM SÜRECİNE GÖLGE DÜŞÜRECEKTİR’

Seçime girmeye yeterliliğine sahip adayın kayyım yoluyla görevden alınmasını ilişkin de Esen’in değerlendirmesi şöyle oldu: “Teröre bulaşmış olan bir siyasetçinin zaten hukuken seçime girme yeterliliği olamaz. Bu durum Türkiye Cumhuriyetinin yasalarıyla belirlenmiştir ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından da her seçim öncesi denetlenir. Tüm bu denetlemelerden sonra seçime girme yeterliliğine sahip olan adayın, seçimi kazandıktan sonra görevden alınması o bölgedeki seçmen iradesinin gözardı edilmesi sonucunu doğuracaktır. Haliyle bunun da demokratik bir düzende yeri olamaz. Bu tarz iddiaların seçimlerin tarafı olan iktidar partisi tarafından değil, yargı yoluyla incelenmesi ve bağımsız mahkemelerce kararın verilmesi gerekir. Daha seçimler bile yapılmadan bu şekilde gündeme getirilmesi Türkiye’de seçim sürecine de gölge düşürecektir.”

‘SEÇMENİ UMUTSUZLUĞA SEVKETMEYE ÇALIŞYOR’

İktidar gücüyle kayyımla belediye başkanlarının görevden alınmasının halk nezninde yansımasına ilişkin ise Berk Esen şunları söyledi: “Bunu şimdiden kestirmek biraz güç. AKP liderinin bu tarz açıklamalarla en azından bölgedeki seçmenin kimisini umutsuzluğa sevk etmeye çalıştığını ve bunun üstünden partisine bazı il ve ilçelerde avantaj sağlamak istediğini düşünüyorum. Son 2 seçimde Güneydoğu’da benzer uygulamaların seçmen nezdinde ciddi bir oy kaymasına yol açmadığını ve AKP’nin bölgedeki desteğinin 2004-2009 yılları arasındaki seviyeye bir daha ulaşmadığını görüyoruz. Fakat özellikle kırsal bölgelerde yaşanan sandık taşıma vakaları ve oy kullanmanın önündeki çeşitli engeller HDP oylarında bir miktar düşüş yaratmıştı. Bu tarz açıklamalar bu trendi güçlendirebilir.”