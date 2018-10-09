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FotoÄŸraf: Wikimedia Commons (Public Domain)
ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley yÄ±l sonunda bÄ±rakÄ±yor
09 Ekim 2018 18:28
Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin (ABD) BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley yÄ±l sonunda gÃ¶revini bÄ±rakÄ±yor.
Amerikan CNBC kanalÄ±, Beyaz Saray'dan adÄ±nÄ± vermeyen bir kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde Haley'in ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a istifasÄ±nÄ± sunduÄŸu iddiasÄ±nÄ± okurlarÄ±na duyurdu.
ArtÄ± Gerçek'in Amerikan CNBC kanalÄ±ndan aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre, Beyaz Saray'dan adÄ±nÄ± vermeyen bir kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde Haley'in ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'a istifasÄ±nÄ± sunduÄŸu iddiasÄ±nÄ± okurlarÄ±na duyurdu.
Trump yerel saatle 10:30'da (TSÄ° 17:30) Haley'i Beyaz Saray'da kabul etti.
Haley'in kameralar karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmasÄ± dikkat çekti.
Trump'la Haley'nin görüÅŸmesinin sürdüÄŸü sÄ±rada Haley'nin görevini yÄ±l sonunda bÄ±rakacaÄŸÄ± haberi basÄ±na sÄ±zdÄ±. (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 18:32
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