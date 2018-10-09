Ä°talya ile AB arasÄ±ndaki â€˜bÃ¼tÃ§e kriziâ€™ sÃ¼rÃ¼yor

Ä°talya'nÄ±n, 2019 bÃ¼tÃ§e taslaÄŸÄ±nÄ± ise 15 Ekim'e kadar AB Komisyonuna sunmasÄ± gerekiyor.

Ä°talya ile Avrupa BirliÄŸi (AB) arasÄ±ndaki bütçe krizi Avrupa’nÄ±n gündemine oturdu.

AA’nÄ±n haberine göre AB kurallarÄ± gereÄŸi, Yunanistan'dan sonra AB'de milli gelire göre en fazla kamu borcu bulunan ülkenin borcunu azaltmasÄ± gerekiyor.

Yunanistan'Ä±n kamu borcu, gayrisafi yurt içi hasÄ±lasÄ±nÄ±n yüzde 180'ine denk geliyor. Bu oran Ä°talya'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor. Ä°talya'nÄ±n, 2019 bütçe taslaÄŸÄ±nÄ± ise 15 Ekim'e kadar AB Komisyonuna sunmasÄ± gerekiyor. Ä°talya'nÄ±n AB yetkililerinden olumsuz tepki ve eleÅŸtiriler gelirken, Lüksemburg'daki Avro Grubu ToplantÄ±sÄ±'nda da konuya iliÅŸkin endiÅŸeler gündeme taÅŸÄ±ndÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:55

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