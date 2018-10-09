AltyazÄ±â€™nÄ±n bu ayki kapak konusu 'Filmekimi'

AylÄ±k sinema dergisi AltyazÄ±, ekim ayÄ± kapaÄŸÄ±nÄ± Filmekimi'ne ayÄ±rÄ±yor.

AltyazÄ± AylÄ±k Sinema Dergisi 187. sayÄ±sÄ±nda kapaÄŸÄ±nÄ±, Ä°stanbul’da 5-14 Ekim arasÄ±nda gerçekleÅŸen ve ardÄ±ndan Ankara ve Ä°zmir’e de uÄŸrayacak Filmekimi’ne ayÄ±rÄ±yor. Dosyada Yorgos Lanthimos’un tuhaf dönem filmi SarayÄ±n Gözdesi’nden (The Favourite) Gaspar Noé’nin korku-müzikali Climax’e, Hirokazu Kore-eda’nÄ±n AltÄ±n Palmiyeli aile dramasÄ± ArakçÄ±lar’dan (Manbiki Kazoku) Chang-dong Lee’nin Murakami uyarlamasÄ± Åžüphe’ye (Beoning), yÄ±lÄ±n merakla beklenen pek çok yapÄ±mÄ± hakkÄ±nda deÄŸerlendirmeler yer alÄ±yor.

VÄ°ZYONA ALTERNATÄ°F DÄ°ZÄ°LER

AltyazÄ± AylÄ±k Sinema Dergisi Ekim sayÄ±sÄ±nda, Vizyona Alternatif Diziler baÅŸlÄ±klÄ± bir dosyayla son dönemin dikkat çeken dizilerini mercek altÄ±na alÄ±yor. Dosyada, son yÄ±llarda gerek yapÄ±m biçimi gerekse izleme deneyimi açÄ±sÄ±ndan sinemayla yarÄ±ÅŸÄ±r hâle gelen dizi film formatÄ±nÄ±n Sharp Objects, Atlanta, Glow, Mindhunter ve Killing Eve gibi birbirinden farklÄ± örnekleriyle ilgili inceleme yazÄ±larÄ± bulunuyor. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:52

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