EndonezyalÄ± depremzede tsunami felaketini anlattÄ±

Endonezya'da faciadan saÄŸ kurtulan 72 yaÅŸÄ±ndaki Ahmad Latama, Ã¶ldÃ¼klerini tahmin ettiÄŸi kardeÅŸi ve kayÄ±nbiraderini arÄ±yor.

Endonezya’nÄ±n Sulawesi AdasÄ±’nda meydana gelen 7,5 ÅŸiddetindeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunaminin vurduÄŸu Palu’da faciadan saÄŸ kurtulan 72 yaÅŸÄ±ndaki Ahmad Latama, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± unutamÄ±yor.

Endonezya’nÄ±n Sulawesi AdasÄ±’nda meydana gelen deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunaminin vurduÄŸu Palu’da, faciadan saÄŸ kurtulan 72 yaÅŸÄ±ndaki Ahmad Latama, öldüklerini tahmin ettiÄŸi kardeÅŸi ve kayÄ±nbiraderini arÄ±yor.

Askeri yetkililerce 28 Eylül’de meydana gelen deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunamide ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 2002’ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanÄ±rken felaketten saÄŸ kurtulmayÄ± baÅŸaranlar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± unutamÄ±yor. Deniz kÄ±yÄ±sÄ±nda kaybettikleri yakÄ±nlarÄ±nÄ± arayan EndonezyalÄ±lar, aradan 10 gün geçmesine raÄŸmen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yolunu gözlüyor. Bu kiÅŸilerden biri de Ahmad Latama. Felaketten eÅŸi ve çocuklarÄ± ile kurtulmayÄ± baÅŸaran Latama, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen 28 Eylül’den bu yana Celebes Denizi kÄ±yÄ±sÄ±nda, felaket sÄ±rasÄ±nda öldüklerini tahmin ettiÄŸi kardeÅŸi ve kayÄ±nbiraderini aramayÄ± sürdürüyor.

AA muhabirine açÄ±klama yapan Latama, deprem meydana geldikten sonra ne olduÄŸunu anlamadan insanlarÄ±n “Su” diye baÄŸÄ±rarak kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. .Tsunamiden dolayÄ± daÄŸ eteklerine kaçtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Latama, eÅŸi ve çocuklarÄ±nÄ± güvenli bir yere bÄ±raktÄ±ktan sonra tsunamide kaybolan kardeÅŸi ve kayÄ±nbiraderini bulmak için yeniden Celebes Denizi kÄ±yÄ±sÄ±na indiÄŸini aktardÄ±. Latama, ÅŸu an için öncelikli ihtiyaçlarÄ±nÄ±n gÄ±da olduÄŸunu dile getirdi. (DIÅž HABERLER)

Endonezya'daki depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± bin 558'e Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:52

www.evrensel.net