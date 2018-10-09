Ã–ÄŸretmenler okuldan camiye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±!

Ãœmraniye Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden skandal yazÄ±: Camilerde hutbe okutacak Ã¶ÄŸretmene ihtiyaÃ§ var

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü ve Ä°stanbul MüftülüÄŸü tarafÄ±ndan yapÄ±lan protokol ile Ümraniye’de bulunan bütün okul müdürlüklerine “camilerde vaaz verip hutbe okutabilecek öÄŸretmenlere ihtiyaç duyulduÄŸu”na iliÅŸkin yazÄ± gönderildi.

YazÄ± da imam hatip liselerinde görev yapan meslek dersi öÄŸretmenleri ile ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öÄŸretmenlerinden, bulunduklarÄ± eÄŸitim bölgesi veya ilçe camilerinde vaaz verip hutbe okuyabilecek öÄŸretmenlere ihtiyaç duyulduÄŸu belirtildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°stanbul ValiliÄŸi Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan gönderilen yazÄ±da ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “Ä°stanbul MüftülüÄŸü ile yapÄ±lan protokol çerçevesinde imam hatip liselerinde görev yapan meslek dersi öÄŸretmenleri ile ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öÄŸretmenlerinden bulunduklarÄ± eÄŸitim bölgesinde veya ilçede bulunan camilerde vaaz verip hutbe okuyabilecek öÄŸretmenlerimizin bilgisine ihtiyaç duyulduÄŸuna yazÄ± ve diÄŸer belgeler ekte gönderilmiÅŸtir. Ekte gönderilen tablonun titizlikle doldurularak 11 Ekim 2018 PerÅŸembe günü mesai bitimine kadar Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸüne gönderilmek üzere MüdürlüÄŸümüz Din ÖÄŸretimi Åžubesine gönderilmesini rica ederim.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:45

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