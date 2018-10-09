Denizli'de BÃ¼lent Ecevit KÃ¼ltÃ¼r Evi aÃ§Ä±lÄ±yor

Denizliâ€™de CHP Denizli GenÃ§lik KollarÄ± Ã¼yesi genÃ§lerin kurulmasÄ±na Ã¶n ayak olduÄŸu BÃ¼lent Ecevit KÃ¼ltÃ¼r Evi, resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± 29 Ekim'de yapacak.

Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli’de CHP Denizli Gençlik KollarÄ± üyesi gençlerin ön ayak olduÄŸu bir kültür evi açÄ±lÄ±yor. Resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± 29 Ekim haftasÄ±nda yapÄ±lacak olan kültür evine Denizli’deki gençler yoÄŸun ilgi gösteriyor. Lise Caddesinde tutulan mekânda duvar boyamasÄ±ndan, resimli duvar süslemelerine birçok konuda gençlerin ortak emeÄŸi bulunuyor. Bülent Ecevit Kültür Evi adÄ±yla önümüzdeki haftalarda resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak olan kültür evine açÄ±lÄ±ÅŸ öncesinde çeÅŸitli çevrelerden gençler destek ziyaretlerinde bulunuyor.

Kültür evinde gençlerin sosyal ve kültürel geliÅŸimine katkÄ± sunacak olan ücretsiz kurslara kayÄ±tlarsa ÅŸimdiden baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Kültür evinde liseli, üniversiteli gençler bir yandan derslerdeki eksiklerini giderirken diÄŸer yandan sosyal ve kültürel alanda kendilerini geliÅŸtiriyor. Resim, dans, Autocad, gitar, baÄŸlama ve benzeri birçok kursun ücretsiz verileceÄŸi atölye kayÄ±tlarÄ± baÅŸladÄ±.

Emek GençliÄŸi’nden gençler de geçtiÄŸimiz gün kültür evine destek ziyaretinde bulundu. GerçekleÅŸen ziyarette, güncel siyasal gündeme dair sohbet edildi, yaÅŸanan ekonomik kriz ve hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gençliÄŸe etkileri üzerine fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu, çözüm yollarÄ± tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Burada gençlerin dayanÄ±ÅŸma ve yardÄ±mlaÅŸma yöntemleriyle saÄŸladÄ±klarÄ± ücretsiz kurs imkânÄ±nÄ± devletin de çok rahat saÄŸlayabilecek güçte olduÄŸunun altÄ± çizilerek, eÄŸitim ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n tüm halka ücretsiz ve kaliteli bir ÅŸekilde sunulmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±. AKP iktidarÄ±nÄ±n derinleÅŸtirdiÄŸi ekonomik krizden en çok emekçi ailelerin etkilendiÄŸinden bahseden Emek GençliÄŸi üyeleri: “Verilen haliyle dahi yetersiz ve büyük ölçüde paralÄ± olan eÄŸitim sistemine karÅŸÄ± örgütlü bir mücadele yürütülmediÄŸi takdirde geleceÄŸin bundan daha karanlÄ±k olabileceÄŸi” ihtimaline deÄŸindi.

Kültür evinden gençlerse çaÄŸdaÅŸ, laik bir ülke olabilmenin ön koÅŸulunun bilinçli gençler yetiÅŸtirmekten geçtiÄŸini belirterek, “Bu kültür evinin bir amacÄ±nÄ±n da çeÅŸitli görüÅŸlerden gençlerin yalnÄ±z kültürel geliÅŸimlerine katkÄ± sunmanÄ±n ötesinde politik bilinçle geleceÄŸi kendi imkânlarÄ±yla güzelleÅŸtirebilme yolunda adÄ±mlar atmasÄ±na ön ayak olabilmek” olduÄŸunu ifade etti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:44

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