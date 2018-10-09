Antalya'da yabani otlarÄ±n altÄ±ndan 2200 yÄ±llÄ±k antik kent Ã§Ä±ktÄ±

Antalyaâ€™da define avcÄ±larÄ±nÄ±n sÃ¶zlerinden yola Ã§Ä±kÄ±larak daÄŸlÄ±k bÃ¶lgede yapÄ±lan incelemede 2 bin 200 yÄ±llÄ±k antik kentin kalÄ±ntÄ±larÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Antalya’da 7 yÄ±l önce define avcÄ±larÄ±nÄ±n sözlerinden yola çÄ±karak daÄŸlÄ±k bir bölgede yapÄ±lan incelemede dikenlerin, yabani otlarÄ±n altÄ±nda saklanmÄ±ÅŸ 2 bin 200 yÄ±llÄ±k antik kentin kalÄ±ntÄ±larÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±. Akdeniz Belediyeler BirliÄŸi ve Kepez Belediye BaÅŸkanÄ± Hakan Tütüncü, evlerin, hamamlarÄ±n, kiliselerin, mezarlarÄ±n, zeytinyaÄŸÄ± iÅŸliklerinin ve Arete Kulesi’nin bulunduÄŸu geniÅŸ bir alana sahip Lyrboton Kome Antik Kenti’nin hikayesini anlattÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 7 yÄ±l önce buranÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar olduklarÄ±nÄ± söyleyen Tütüncü, “YÄ±llardÄ±r buralarda define avcÄ±larÄ± dediÄŸimiz kimseler izinsiz çalÄ±ÅŸma yapmÄ±ÅŸlar. Bölge halkÄ±nÄ±n bunlarÄ± bize aktarmasÄ± ile inceleme çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±k” dedi. Bölgeye geldiklerinde çevre kirliliÄŸi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Tütüncü, çalÄ±larÄ±n, otlarÄ±n, yabani bitkilerin altÄ±nda tarihi kalÄ±ntÄ±lara rastladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

FotoÄŸraf: Oktay Özden/AA

Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Antalya Müze MüdürlüÄŸü iÅŸbirliÄŸinde kalÄ±ntÄ±lar incelendiÄŸinde 2 bin 200 yÄ±llÄ±k antik bir kentin varlÄ±ÄŸÄ±ndan haberdar olduklarÄ±nÄ± aktaran Tütüncü, “Bölgede önce temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±k, tarihi kalÄ±ntÄ±larÄ± çalÄ±lardan, yabani otlardan temizledik. Bir projelendirme ile arkeolojik kazÄ±lar devreye girdi. Her kazÄ± ile ilginç bilgilere ulaÅŸtÄ±k. BuranÄ±n Anadolu’da zeytinyaÄŸÄ± üretiminin entegre olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk merkezlerden biri olduÄŸunu öÄŸrendik. Büyük bir tesisin bulunduÄŸunu ve önemli bir tarihin yattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, zeytinin tarih içerisindeki yolculuÄŸunu bize anlatacak bir antik kent olduÄŸunu öÄŸrendik” dedi.

‘ARKEOPARKA DÖNÜÅžTÜRMEYÄ° PLANLIYORUZ’

FotoÄŸraf: Oktay Özden/AA

Bölgeyi klasik bir ören yerinin ötesinde 2 bin 200 yÄ±llÄ±k zaman koridoru olarak düÅŸündüklerini ve bu yönde çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Tütüncü, yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r süren çalÄ±ÅŸmanÄ±n neticesinde ilk etabÄ±n bittiÄŸini, gezi rotalarÄ± oluÅŸturularak bölgenin ziyaretçilere açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Bölgede restorasyon ve renovasyon (koruma amaçlÄ± yenileme) çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yürütüldüÄŸünü belirten Tütüncü, “BurayÄ± arkeoparka dönüÅŸtürmeyi planlÄ±yoruz. Gelenler evleri, hamamlarÄ±, kiliseleri, sarnÄ±çlarÄ±, mezarlarÄ±, zeytinyaÄŸÄ± iÅŸlikleri ve Arete Kulesi ile ayakta duran antik kenti görecekler. AyrÄ±ca bölgede zeytinyaÄŸÄ± üretiminin yolculuÄŸunun anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tanÄ±tÄ±m merkezleri yapacaÄŸÄ±z.” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘BÖLGEDE KADIN EGEMENLÄ°ÄžÄ°NÄ° GÖRÜYORUZ’

Lyroboton Kome Antik Kenti KazÄ± Bilimsel DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Nevzat Çevik (FotoÄŸraf: Oktay Özden/AA)

Lyroboton Kome Antik Kenti KazÄ± Bilimsel DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Nevzat Çevik alanda yaptÄ±klarÄ± kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda bölgenin hikayesine iliÅŸkin önemli bilgilere ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Antik kentin hikayesinin “Arete” isimli bir kadÄ±n ile baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Çevik, “Arete hanÄ±m, güçlü bir kadÄ±n, bu ÅŸehrin de varlÄ±k sebebi. Åžehrin kurgusunda, özellikle zeytinyaÄŸÄ± vakfÄ±nÄ±n kuruluÅŸunda, yaÅŸatÄ±lmasÄ±nda önemli rolü bulunuyor. Arete Kulesi’ni yaptÄ±rÄ±p Ä°mparator Domitian’a ve Perge Artemisi’ne adamÄ±ÅŸ ve zeytinyaÄŸÄ± yerleÅŸiminin organizasyonunu baÅŸarmÄ±ÅŸ ve en önemlisi zeytin vakfÄ± kurarak üretimi kurumsallaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. VakÄ±f ve üretim köyü sahipliÄŸi ve kontrolü Arete ile baÅŸlayÄ±p kÄ±zÄ± Kille ve sonrasÄ±ndaki nesillerle devam etmiÅŸtir. Bölgede kadÄ±n egemenliÄŸini görüyoruz.” ifadelerini kullandÄ±.

Prof. Dr. Çevik, antik kentte yüzden fazla zeytinyaÄŸÄ± iÅŸliÄŸi, Roma dönemi hamamÄ± ve Bizans dönemi 5 kilise, sivil konutlar, Arete Kulesi kalÄ±ntÄ±larÄ± bulunduÄŸunu belirtti. KalÄ±ntÄ±larÄ±n çok geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Çevik, çok sayÄ±da zeytinyaÄŸÄ± iÅŸliÄŸinin bulunmasÄ±nÄ±n bölgenin önemli bir zeytinyaÄŸÄ± üretim merkezi olduÄŸunu gösterdiÄŸine iÅŸaret etti. (Antalya/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:31

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