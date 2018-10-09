TÄ°GEMâ€™in Ã§obanlarÄ± 15 gÃ¼ndÃ¼r Ã§Ã¶zÃ¼m bekliyor

Hak talebinde bulunduklarÄ± iÃ§in kapÄ± dÄ±ÅŸarÄ± edilen TÄ°GEM CeylanpÄ±nar Ä°ÅŸletmesiâ€™nden 326 Ã§oban Ã§Ã¶zÃ¼m bekliyor.

TarÄ±m Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü’ne (TÄ°GEM) baÄŸlÄ± Urfa CeylanpÄ±nar TarÄ±m Ä°ÅŸletmesi’nde hak talebinde bulunduklarÄ± için iÅŸlerine son verilen 326 çoban, CeylanpÄ±nar ve ViranÅŸehir’deki parklarda çözüm için bekliyor. Ä°nsanca yaÅŸam ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± talebiyle görüÅŸtükleri iÅŸletme müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n hakaretine maruz kaldÄ±klarÄ± için iÅŸ bÄ±rakan iÅŸçiler, TÄ°GEM müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n “Åžartlar bu, beÄŸenmezseniz gidebilirsiniz” diyerek iÅŸsiz bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lmalarÄ±nÄ±n üzerinden 15 gün geçti ama tek bir muhatap bile bulamÄ±yorlar. Kamuoyuna seslenen iÅŸçiler, “Elimizdeki parada biterse ne yiyip içeceÄŸiz” diye dert yandÄ±.

ViranÅŸehir ilçesi Develi ParkÄ±n’da her sabah topladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan iÅŸçilerden Mustafa Paçal, maÄŸdur edildiklerini, kendi istekleri dÄ±ÅŸÄ±nda yönetim tarafÄ±ndan zorla iÅŸ bÄ±raktÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

‘ZORLA Ä°Åž BIRAKTIRDILAR’

Paçal, maaÅŸlarÄ±nÄ±n zamanÄ±nda yatmadÄ±ÄŸÄ± için TÄ°GEM yönetimi ile çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± görüÅŸmeye gittiklerini, ancak müdür yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n kendilerine “Bu ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz çalÄ±ÅŸÄ±n, çalÄ±ÅŸmÄ±yorsanÄ±z gidin” dediÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Kendilerine yönelik hakaretleri kabul etmeyip oradan ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Paçal, hasta 1 kÄ±zÄ±nÄ±n olduÄŸunu asgari ücret üzerinden almasÄ± gereken maaÅŸÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n sürekli eksik yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu nedenle ailesini geçindiremediÄŸini ifade etti. AyÄ±n 15’inde yatmasÄ± gereken maaÅŸÄ±n 25’inde yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekleyen Paçal, “Åžuan 326 iÅŸçi evdeyiz. ÇocuklarÄ±mÄ±z maÄŸdur durumda. ÇoÄŸu arkadaÅŸÄ±m bu maaÅŸa dayanarak kredi çekmiÅŸti. Biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. MaÄŸdur olan sadece 326 insan deÄŸil, bu çobanlarÄ±n baktÄ±ÄŸÄ± 7-10 çocuk var. Benim bir kÄ±zÄ±m var. Bu maaÅŸla ona ve eÅŸime bakÄ±yordum. KÄ±zÄ±m bronÅŸit hastasÄ±ydÄ±. EÅŸim de hasta” dedi.

‘MÜTAHÄ°TLER KANIMIZI EMDÄ°’

Yönetimin iÅŸçileri müteahhitlerin inisiyatifine bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Paçal, ÅŸöyle devam etti: “Müteahhitlerde bizim kanÄ±mÄ±zÄ± emdi. 2002’den beri çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. 2012’ye kadar sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. Ben iÅŸ sözleÅŸmesinde olan haklarÄ±mÄ± istiyorum. Fazla bir ÅŸey istemiyorum. Bizim iÅŸ sözleÅŸmenin içinde 4 saat mesai, servis parasÄ± var. Hem servis ücretini vermiyorlar, hem de servisle bizi almÄ±yorlar. ParalarÄ±mÄ±z müteahhitlerin cebine giriyor. YÄ±llÄ±k izinlerimizi alamadÄ±k. Pazar günleri ise tatil yapamÄ±yoruz. ÇobanlÄ±ÄŸÄ±n haricinde bana iÅŸ yaptÄ±rÄ±yorlar, ellerim nasÄ±r içinde.”

‘HAYVANLAR BAÅžIBOÅž KALDI’

Ä°ÅŸçilerden Mustafa Aslan da 6 çocuÄŸa baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± 15 günlük iÅŸsizlikten sonra 10 ve 12 yaÅŸlarÄ±ndaki çocuklarÄ±nÄ± pamuk tarlalarÄ±na göndermek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. ÇocuklarÄ±nÄ±n küçük olmasÄ±ndan kaynaklÄ± pamuk tarlalarÄ±nda zorlandÄ±klarÄ±na üzülen baba Aslan, “2007’de iÅŸe baÅŸladÄ±m. 2009 da sigortam yapÄ±ldÄ±. Bizim sorunlarÄ±mÄ±z çözülsün istiyoruz. Kimse biz çobanlarÄ± dinlemiyor” dedi.

TÄ°GEM’de 80 bin hayvandan 65 bininin küçükbaÅŸ, 15 bininin büyükbaÅŸ hayvan olduÄŸunun bilgisini veren KÄ±rat, “Biz insanlara acÄ±mayanlar hayvanlara da acÄ±mÄ±yor. O hayvanlar baÅŸÄ±boÅŸ, sahipsiz kadÄ±” diyerek endiÅŸesini aktardÄ±.

SEÇÄ°MLERDEKÄ° SÖZÜNÜ HATIRLAYIN

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyeti dile getiren Yusuf KÄ±rat ise, sade 326 iÅŸçi deÄŸil onlarÄ±n bakmakla yükümlü olduÄŸu 3 bin nüfusun maÄŸdur olduÄŸunu belirtti. KÄ±rat, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “6 çocuk babasÄ±yÄ±m. Her bir çocuÄŸuma bir defter alsam 50 TL. Benim günlüÄŸüm ise 53 TL. SözleÅŸme 8 saat üzerinden düzenlenmiÅŸ, ancak biz 24 saat çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. TÄ°GEM’de neler oluyor? AraÅŸtÄ±rÄ±n istiyorum. Seçim zamanlarÄ±nda gelip diyorlar, derdinizi bize söyleyin. AlÄ±n size dert.” (Urfa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:24

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