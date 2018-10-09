Prof. Dr. Yeldan: Muhalefetin Ã¶nlenmesi iÃ§in toplum ÅŸiddete itiliyor

Bilkent Ãœniversitesi Ä°ktisat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. ErinÃ§ Yeldan, ekonominin iÃ§erisine girdiÄŸi krizi deÄŸerlendirdi.

Selman GÜZELYÜZ

Ä°ktisat profesörü Erinç Yeldan, iktidarÄ±n yönetememesinden kaynaklÄ± ekonomin reel krizde olduÄŸunu, krizin sisteme karÅŸÄ± baÅŸkaldÄ±rÄ± ya da toplumsal muhalefete dönüÅŸmemesi için de toplumun ÅŸiddete itildiÄŸini söyledi.

Bilkent Üniversitesi Ä°ktisat Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan, ekonominin içerisine girdiÄŸi krizi deÄŸerlendirdi. Ä°ktidarÄ±n döviz piyasalarÄ±ndaki sermaye hareketlerini, sÄ±cak para akÄ±mlarÄ±nÄ± ve döviz giriÅŸimlerini yönetemediÄŸi için, reel kriz ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

TÜRKÄ°YE ARA ÜRETÄ°CÄ° KONUMDA

Türkiye’nin uluslararasÄ± iÅŸ bölümü içerisinde “ucuz ithalata dayalÄ± ara üretici” olduÄŸunu hatÄ±rlatan Yeldan, ekonominin içerisinde bulunduÄŸu krizin sebebini, “En kÄ±sa ve en yalÄ±n ifadesi ile Türkiye ekonomisinde yaÅŸananlar, 1980’lerden bu yana tüm dünyayÄ± içine alan ‘neoliberal piyasa her ÅŸeyi çözer’ ve ‘devletin ekonomide rolü küçük olmalÄ±dÄ±r’ aklÄ± ile küreselleÅŸme süreci içerisinde uluslararasÄ± iÅŸ bölümünün Türkiye’ye entegre olmasÄ±nÄ±n sonucudur. AçÄ±lma, serbestleÅŸtirme ve küreselleÅŸtirme ana hatlarÄ±yla bu sürecin bugün duvara vurmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±” diye açÄ±kladÄ±.

AKP’NÄ°N EKONOMÄ° MODELÄ° ÇÖKTÜ

AKP’nin gerek yerel gerekse de uluslararasÄ± finans sermayesinin en gözde partisi olduÄŸunu belirten Yeldan, AKP hükümetinin ilk dönemlerinde yüksek faiz sunarak, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda sÄ±cak para getiren ve Türkiye’de dövizin ucuz olmasÄ±nÄ± saÄŸlayan bir ekonomik model izlediÄŸini ifade etti.

Yeldan, ÅŸöyle devam etti: “Söz konusu model, Türkiye burjuvasÄ±nÄ±n ihtiyaçlarÄ±na cevap veriyordu. Ancak 2008 yÄ±lÄ± krizinde dünya ekonomisinin durgunluÄŸa girmesiyle son 1,5 yÄ±ldaki döviz ve faiz pahalanmasÄ± yaÅŸandÄ± ve AKP’nin izlediÄŸi ekonomik model de böylelikle çöktü. Åžimdi ithalat ile dövizde yaÅŸanan pahalÄ±laÅŸma, ithalat yapmadan üretim yapamayan Türkiye ekonomisini krize sürükledi. Bu krizin doÄŸru adÄ± ise reel krizdir.”

ZAMANA YAYILMIÅž DURGUNLUK KRÄ°ZÄ°

Olan krizin, geçmiÅŸte yaÅŸanan krizlerden farklÄ± olduÄŸunu, yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini ve reel sektöre kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Yeldan, “Mevcut reel kriz, 2001’deki gibi spekülatör bir kriz deÄŸil. Ancak uzun süreli durgunluk tehlikesi var. Bu daha riskli. DiÄŸer krizlerde toparlanmak daha kolaydÄ±. Zamana yayÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsizlik, zamana yayÄ±lmÄ±ÅŸ bir üretim de haliyle yavaÅŸlama olarak tezahür ediyor. Bunu aÅŸacak tedbirler var ancak bunlar da finans sermayesinin doÄŸasÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r” diye belirtti.

‘TÜRKÄ°YE ÅžÄ°DDET TOPLUMU OLMAYA Ä°TÄ°LÄ°YOR’

Kriz yönetimine de deÄŸinen Yeldan, deÄŸerlendirmelerini ÅŸöyle sürdürdü: “Bu bakÄ±mdan yaÅŸanan krizin sisteme karÅŸÄ± baÅŸkaldÄ±rÄ± ya da toplumsal muhalefete dönüÅŸtürülmemesi için Türkiye bir ÅŸiddet toplumu olmaya itiliyor. Bu ÅŸiddet yerel savaÅŸlar, etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k biçiminde oluyor. Yine kadÄ±n ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± oluyor. Sosyal dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ kitleler, etnik, dini, cinsiyet veya ulusal bazda birbirine düÅŸman olarak eÄŸitiliyor. Tüm bunlar sisteme karÅŸÄ± bir toplumsal muhalefetin ya da baÅŸkaldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için yapÄ±lÄ±yor.”

RAKAMLAR YÜKSEK ÇÜNKÜ PROBLEMLER BÜYÜK’

Türkiye Ä°statistik Kurumu’nun (TÜÄ°K) yüzde 24.5 olarak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Eylül ayÄ± enflasyonun son 15 yÄ±lÄ±n zirvesinde gerçekleÅŸtiÄŸini de hatÄ±rlatan Yeldan, enflasyonun iÅŸ gücü piyasalarÄ±nda yaÅŸanan dengesizliklerin sonucunda ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Yeldan, “Enflasyon kendi baÅŸÄ±na bir olgu deÄŸildir. Enflasyon rakamlarÄ± çok yüksek, çünkü problemler çok büyük” dedi.

‘EKONOMÄ° MODELÄ° DEÄžÄ°ÅžMELÄ°’

Ekonomideki aÅŸÄ±rÄ± istikrarsÄ±zlÄ±k, güvensizlik ve dalgalanmalarÄ±n önümüzdeki süreçlerde de devam edeceÄŸine dikkat çeken Yeldan, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Çünkü açÄ±klanan enflasyon oranlarÄ±yla yüksek döviz kurunun etkileri henüz reel ekonomiye yansÄ±madÄ±. Ä°ktidar krizin reel kökenlerine eÄŸilmediÄŸi sürece, yani borçlanma ve ithalata dayalÄ± ekonomi modelini deÄŸiÅŸtirilmeden Türkiye ekonomisi dalgalanmalara açÄ±k halde olacaktÄ±r.” (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 17:06

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